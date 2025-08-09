লায়ন্স ‘নরিস অ্যাম্বুলেন্সে মাঠটি সরিয়ে নিয়েছে, খেলা বন্ধ হয়ে গেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
আটলান্টা – ডেট্রয়েট সেফটি মরিস নরিস প্রায় 20 মিনিটের জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং আটলান্টার বিপক্ষে লায়ন্সের পূর্বসূরী খেলা চলাকালীন একটি অ্যাম্বুলেন্সে মাঠে নামেন, আটলান্টার বিপক্ষে খেলাটি 6:31 দিয়ে শেষ হয়েছিল খেলোয়াড়দের ঘড়িটি চালানোর পরে।
নাথন কার্টারকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে গিয়ে 14:50 দিয়ে নরিস আহত হয়েছিল। আঘাতের বিষয়ে তাত্ক্ষণিক কোনও প্রতিবেদন ছিল না।
নিবন্ধ সামগ্রী
যখন খেলা আবার শুরু হয়, ফ্যালকনস কোয়ার্টারব্যাক এমরি জোনস একটি স্ন্যাপ নিয়েছিল এবং তারপরে বলটি ধরেছিল কারণ উভয় দলের খেলোয়াড়রা স্ক্রিমেজের লাইনে দাঁড়িয়েছিল এবং ঘড়িটি চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে, 6:31 বাকি রেখে, একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেছিলেন যে গেমটি “প্রতি নিউ ইয়র্ক” স্থগিত করা হয়েছে।
সিংহরা যখন খেলেছে তখন 17-10 নেতৃত্ব দিয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
এর আগে, হেন্ডন হুকার একটি সূচনায় দুটি ফ্যাম্বল হারিয়েছিলেন যা প্রত্যাশার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কাইল অ্যালেন লায়নদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দুটি টাচডাউন পাস নিক্ষেপ করায় ডেট্রয়েটের ব্যাকআপ কোয়ার্টারব্যাকের কাজটি জয়ের আশা আঘাত করে।
হুকার শুরু হয়েছিল এবং পুরো প্রথমার্ধটি খেলবে বলে আশা করা হয়েছিল। পরিবর্তে, তিনি ডেট্রয়েটের উদ্বোধনী ড্রাইভে একটি ধোঁয়াশা হারিয়েছিলেন এবং তারপরে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও একটি ধোঁয়াশা হারিয়েছিলেন। ডেট্রয়েট কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেনের দিকে ফিরে গেলেন।
অ্যালেন জ্যাকসন মিক্সের কাছে একটি 68-গজ পাস শেষ করে 11-গজের টাচডাউন পাস নিক্ষেপ করার আগে আরকানসাসের একজন ছদ্মবেশী যিনি তার 6 ফুট -4 ফ্রেমের সুযোগ নিয়েছিলেন, যাতে আটলান্টা নিকেলকে পিছনে ডি অ্যালফোর্ডের পিছনে লাফিয়ে ক্যাচটি তৈরি করে।
লাঠি খুঁজছি
ফ্যালকনস শুরু করে কোয়ার্টারব্যাক মাইকেল পেনিক্স জুনিয়র এবং ব্যাকআপ কার্ক কাজিন্স শুরু করেছিল। ইস্টন স্টিক প্রথমার্ধের শেষের দিকে ক্রিস ব্লেয়ারের কাছে 13-গজ স্কোরিং পাস সহ 159 গজের জন্য 18 টির মধ্যে 15 টি পাস শেষ করে 3 নম্বরের কাজ জয়ের জন্য একটি শক্তিশালী বিড করেছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
এমরি জোন্স আটলান্টার হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে খেলেন।
শীর্ষ খসড়া বাছাই গেমটি পেতে
ফ্যালকনস রুকি এজ রাশার জালন ওয়াকার, যিনি সোমবার একটি ছোট্ট হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী সপ্তাহের বেশিরভাগ অংশ মিস করার পরে অনুশীলনে ফিরে এসেছিলেন, তিনি শুরু করেছিলেন। আটলান্টার অন্যান্য প্রথম রাউন্ডের পিক, এজ রুশার জেমস পিয়ার্স জুনিয়রও শুরু হয়েছিল।
ওয়াকার, পিয়ার্স এবং প্রবীণ লিওনার্ড ফ্লয়েড গত মৌসুমে বস্তাগুলিতে 31 তম স্থানে একটি পাসের ভিড় বাড়িয়ে তুলবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ডেট্রয়েটের শীর্ষ দুটি খসড়া পিক, ডিফেন্সিভ লাইনম্যান টাইলিক উইলিয়ামস এবং রাইট গার্ড টেট রুটলেজও খেলেন।
দ্বিতীয় বর্ষের কর্নারব্যাক এনিস রাকেস্ট্রো জুনিয়রকে বৃহস্পতিবার কাঁধে আঘাতের আঘাতের সাথে বৃহস্পতিবার আহত রিজার্ভে রাখার পরে লায়ন্সের প্রতিরক্ষা সামঞ্জস্য হচ্ছে।
পরবর্তী
লায়ন্স: শনিবার, 16 আগস্ট শনিবার লায়ন্সের তৃতীয় পূর্বসূরী খেলায় মিয়ামিকে হোস্ট করতে ডেট্রয়েটে ফিরে আসুন।
ফ্যালকনস: পরের সপ্তাহে ফ্যালকনস কমপ্লেক্সে টাইটানদের সাথে যৌথ অনুশীলনের পরে টেনেসির বিপক্ষে পরের শুক্রবার অন্য একটি হোম গেম খেলুন।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন