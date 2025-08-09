লায়ন্স-ফ্যালকনস গেমটি তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্সের দ্বারা নেওয়া মরিস নরিস

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডেট্রয়েট লায়ন্স বনাম আটলান্টা ফ্যালকনস প্রিসন গেমটি শুক্রবার রাতে একটি সোমবার স্থবির হয়ে পড়েছিল যখন লায়ন্স সেফটি মরিস নরিস মাথায় একটি শক্ত শট নিয়েছিল।
নরিসকে প্রায় 20 মিনিটের জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং একটি অ্যাম্বুলেন্সে মাঠ থেকে নামেন। খেলোয়াড়দের ঘড়িটি চালানোর পরে গেমটি 6:31 দিয়ে শেষ হয়েছিল।
নাথন কার্টারকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে গিয়ে 14:50 দিয়ে নরিস আহত হয়েছিল। আঘাতের বিষয়ে তাত্ক্ষণিক কোনও প্রতিবেদন ছিল না।
যখন খেলা আবার শুরু হয়, ফ্যালকনস কোয়ার্টারব্যাক এমরি জোনস একটি স্ন্যাপ নিয়েছিল এবং তারপরে বলটি ধরেছিল কারণ উভয় দলের খেলোয়াড়রা স্ক্রিমেজের লাইনে দাঁড়িয়েছিল এবং ঘড়িটি চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে, 6:31 বাকি রেখে, একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেছিলেন যে “নিউ ইয়র্কের প্রতি” গেমটি স্থগিত করা হয়েছে।
সিংহরা যখন খেলেছে তখন 17-10 নেতৃত্ব দিয়েছিল।
লায়ন্স কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল পোস্টগেমের সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনাটিকে সম্বোধন করেছিলেন।
ক্যাম্পবেল বলেছিলেন, “তিনি শ্বাস নিচ্ছেন, তিনি কথা বলছেন। ভাল। “এখন, তারা আরও পরীক্ষা চালাবে।”
লায়ন্স কোয়ার্টারব্যাক কাইল অ্যালেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি নরিসের জন্য প্রার্থনা করছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন, “এটি কখনও কখনও একটি ভয়াবহ খেলা।”
অ্যালেন বলেছিলেন, “আমি মনে করি না যে এই পক্ষের কেউ খেলতে চেয়েছিল।” “আমরা সেই সিদ্ধান্তের অংশ ছিলাম না, তবে আপনি কেবল সবার চোখে তাকিয়ে দেখতে পারেন যে এটি উপযুক্ত ছিল না।”
24 বছর বয়সী নরিস 2024 সালে ফ্রেসনো স্টেটের বাইরে অবকাঠামোগত ফ্রি এজেন্ট হিসাবে সিংহে যোগদান করেছিলেন। তিনি গত মৌসুমে সক্রিয় রোস্টারটিতে যোগদানের আগে এবং দুটি খেলায় উপস্থিত হওয়ার আগে ডেট্রয়েটের অনুশীলন স্কোয়াডে সময় কাটিয়েছিলেন।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
