লায়ন্স সিবি কাঁধের শল্য চিকিত্সা করায়, 2025 মরসুম মিস করবে

এনিস রাকেস্ট্রাও 2025 সালে খেলবে না। দ্বিতীয় বর্ষের কোণটি ইতিমধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত ছিল সময় মিস করার প্রার্থীতবে সিংহরা তাকে বৃহস্পতিবার আহত রিজার্ভে রেখেছিল।
ইনজুরি বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রকাশিত কেবল খেলোয়াড়রা অফসিসনে এই মুহুর্তে আইআর -তে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে খেলতে পারবেন। 2024 দ্বিতীয় রাউন্ডের বাছাই হিসাবে তার স্ট্যাটাস দেওয়া, এটি অবশ্যই রাকস্ট্রোর ক্ষেত্রে হবে না। মূলত একটি রেডশার্ট রুকি মরসুমের পরে, এই সংবাদটি দল এবং খেলোয়াড়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাক্কা।
লায়ন্সের প্রধান কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল সম্প্রতি বলেছিলেন যে কাঁধে আঘাতের কারণে রাকেস্ট্রো সময় মিস করতে চলেছে। বৃহস্পতিবার অস্ত্রোপচার হয়েছিলএবং এনএফএল ইনসাইডার জর্ডান শুল্টজ নোটস পদ্ধতিটি একটি সাফল্য ছিল। এটি অবশ্যই রাকেস্ট্রোর পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি পুরো প্রচারে ব্যয় করবে বলে বিবেচনা করে কেবল একটি ছোট সান্ত্বনা।
23 বছর বয়সী এই গত মৌসুমে আটটি গেম জুড়ে মোট 141 মোট স্ন্যাপ লগ করেছে। একটি প্রারম্ভিক কর্নারব্যাকের ভূমিকাটি খেলায় ছিল না যেহেতু ডেট্রয়েট এখনও রয়েছে টেরিয়ন আর্নল্ড এবং আমিক রবার্টসন ভাঁজ এবং প্রতিস্থাপন কার্লটন ডেভিস সঙ্গে ডিজে রিড ফ্রি এজেন্সির মাধ্যমে। তবুও, রাকস্ট্রো ঘেরে একটি ব্যাকআপ স্পট দখল করার মতো অবস্থানে ছিল, সুতরাং আর্নল্ড বা রিডের আঘাত তাকে প্রথম দলের অ্যাকশনে উন্নীত করতে পারে। ইউনিট গত মৌসুমে অসংখ্য আঘাতের সাথে মোকাবিলা করার পরে এখন সিংহের গৌণ গভীরতা পরীক্ষা করা হবে। লুক বার্কু এবং ডিজে মিলার এই সপ্তাহের শুরুতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
প্রবীণ অ্যাভন্টে ম্যাডক্স দলের অবশিষ্ট ব্যাকআপগুলির মধ্যে একটি অভিজ্ঞ বিকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে, যদিও তিনি স্লট এবং/অথবা সুরক্ষা শুল্কের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। রক-চীন কোণার হিসাবে তার পুরো ক্যারিয়ারটি কাটিয়েছে, তবে সিংহগুলি রয়েছে সুরক্ষায় তাকে চেষ্টা করেছিল এই অফসিসন। রাকেস্ট্রোর চোটের প্রেক্ষিতে, এটি দেখতে আকর্ষণীয় হবে যে পরিকল্পনার পরিবর্তনগুলি এবং ইয়া-সিনের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্নারব্যাকের অবস্থানে ফিরে আসে।
ক্যাপ স্পেসে প্রায় 48 মিলিয়ন ডলার দিয়ে ডেট্রয়েট সহজেই সিবি স্পটে অবশিষ্ট ফ্রি এজেন্টদের মধ্যে এক বছরের চুক্তি বহন করতে পারে। আসান্তে স্যামুয়েল জেআর।, রসুল ডগলাস এবং কেন্ডাল ফুলার কিছু প্রবীণরা এখনও অফসিসনে এই মুহুর্তে একটি গিগ খুঁজছেন। মাধ্যমিকটিতে শূন্যতার সাথে, সিংহরা সেই ত্রয়ীর কোনও সদস্যের সাথে বা বাজারে অন্য কোনও কভার ব্যক্তির সাথে চুক্তি করে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।