লায়ন্স 2 রোস্টার মুভ ঘোষণা করে

ডেট্রয়েট লায়নদের পরবর্তী পদক্ষেপটি তৈরি করার জন্য এবং সংগঠনের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দু’বছরের রানের হিলগুলিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি সুপার বাউলে পৌঁছানোর চাপ এখন চলছে।
ডিট্রয়েট তার রোস্টারকে এই অফসিসনকে সূক্ষ্ম সুর করার জন্য কাজটি করেছেন এবং ২০২৫ সালে হাম্পের উপরে উঠতে পেরে নিজেকে সেরা অবস্থানে রাখতে পারেন, এতে আটলান্টা ফ্যালকনসের বিপক্ষে শুক্রবার দলের দ্বিতীয় প্রিসন গেমের আগে দুটি সাম্প্রতিক রোস্টার পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ডেট্রয়েট বৃহস্পতিবার বিকেলে এক্স -এ ভাগ করে নিয়েছেন যে এটি কর্নারব্যাক এনিস রাকেস্ট্রোকে রিজার্ভ/আহত তালিকায় রেখেছিল এবং ইউএফএল এর সান আন্তোনিও ব্রাহমাস থেকে স্টিভেন স্টিলিয়ানোকে স্বাক্ষর করেছে।
সিংহগুলি রোস্টার মুভগুলি ঘোষণা করে:
সিবি এনিস রাকেস্ট্রো রিজার্ভ/আহত উপর স্থাপন করেছেন।
স্বাক্ষরিত তে স্টিভেন স্টিলিয়ানোস। pic.twitter.com/my8drpi6xc
– ডেট্রয়েট সিংহ (@লিয়নস) আগস্ট 7, 2025
গত মৌসুমে আটটি খেলায় রিজার্ভ চরিত্রে আটটি খেলায় হাজির হওয়ার পরে দ্বিতীয় বছরে রাকস্ট্রোর কাছ থেকে কিছুটা প্রবৃদ্ধি দেখে দলটি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, মিসৌরি থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডের পিক আউট হিসাবে তার ছদ্মবেশী বছরে মোট ছয়টি ট্যাকল ছিল।
ভক্তদের এখন এটি হওয়ার জন্য ২০২26 অবধি অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তিনি এখন চোটের জন্য কাঁধের অস্ত্রোপচারের পরে মৌসুমের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাইরে রয়েছেন যা তাকে রবিবার ভোরে অনুশীলন ছেড়ে চলে যায়।
টিমটি টেরিয়ন আর্নল্ড, ডিজে রিড এবং অ্যামিক রবার্টসনকে শুরু করে শুরুর দিকে স্লট করে মাধ্যমিকের দৃ solid ় গভীরতা অর্জনের সৌভাগ্যবান, তবে রাকস্ট্রোর পক্ষে এমন একটি মরসুম হওয়ার কথা ছিল যা তাকে আরও বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিল।
স্টিলিয়ানোস সম্ভবত গভীরতার স্বাক্ষর এবং দল তৈরির জন্য খুব বেশি পথ নেই, তবে ইউএফএল থেকে কাউকে শট পেতে দেখে সর্বদা দুর্দান্ত।
সম্ভবত তিনি বিশ্বকে ধাক্কা দিতে পারেন এবং কিছুক্ষণের জন্য আটকে থাকতে পারেন।
পরবর্তী: সিংহগুলি প্রাক্তন ইউএফএল টাইট প্রান্তে স্বাক্ষর করে