লায়ন কিং 2 প্রবণতা রয়েছে (স্পষ্ট কারণগুলির জন্য)

সম্পর্কিত

Mufasa: The Lion King Handled Taka’s scar origin so much better than other Disney Movie

মুফাসা: দ্য লায়ন কিং অবশেষে প্রকাশ করে কিভাবে টাকা তার বিখ্যাত স্কার পেয়েছিল, এবং এটি অন্য একই রকম ডিজনি মূল গল্পের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করে।