News

লাস ভেগাসে পর্যটন পরিদর্শনগুলি মিশ্র ফলাফল দেখায় কারণ ক্যাসিনো মালিক সাহসী ভবিষ্যদ্বাণী করেন

সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি সামাজিক বকবককে নিশ্চিত করেছে যে লাস ভেগাস ট্যুরিজম একটি “নাটকীয় লো” এ আঘাত করেছে, এমনকি কেউ কেউ ভেগাসকে অতীতের অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেছে।

এমনকি প্রতিবেদনগুলি যেমন ইঙ্গিত দেয় যে লাস ভেগাস পর্যটন সামগ্রিকভাবে নিচে রয়েছে, সার্কা রিসর্ট এবং ক্যাসিনোর সিইও ডেরেক স্টিভেনস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে মূল্যায়নটি “অকাল” হতে পারে। (এই নিবন্ধের শীর্ষে ভিডিওটি দেখুন))

লাস ভেগাস কনভেনশন অ্যান্ড ভিজিটর অথরিটি (এলভিসিভিএ) এর মতে, গত বছরের তুলনায় ১১.৩% কমে জুনে মাত্র ৩.১ মিলিয়ন মানুষ সিন সিটিতে গিয়েছিলেন।

লাস ভেগাস ক্যাসিনো সংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মের জুয়াড়িদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান ভোগ করে

স্টিভেনস বলেছিলেন, “আমি মনে করি লাস ভেগাসের কিছু তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে এই গল্পগুলির কয়েকটি কিছুটা অতিরঞ্জিত,” স্টিভেনস বলেছিলেন। “জুনের গেমিং নম্বরগুলি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল এবং সবকিছু ভয়ানক নয়।”

নেভাডা গেমিং কন্ট্রোল বোর্ড (এনজিবি) ঘোষণা করেছে যে রাজ্যব্যাপী স্তরে গেমিংয়ের আয় ছিল ১.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ সালের জুন থেকে ৩.৫% বৃদ্ধি।

“আমি মনে করি লাস ভেগাসের কিছু ডেটা ইঙ্গিত দেয় যে এই গল্পগুলির কয়েকটি কিছুটা অতিরঞ্জিত,” ভেগাসের ক্যাসিনো মালিক ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। (ইস্টক)

স্টিভেনস বলেছিলেন, “নির্দিষ্ট পকেটে, যেমন আমরা সার্কা লাস ভেগাসে শহরতলিতে অবস্থিত – আমার মনে হয় লোকেরা মনে করে যে কিছুটা ভাল মান আছে। বিষয়গুলি সত্যিই গুমোট ছিল,” স্টিভেনস বলেছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি যদি সত্যিই লাস ভেগাসে পেঁয়াজের কিছু স্তরকে আনপিল করা শুরু করেন তবে আমি মনে করি আপনি এমন সংস্থাগুলি সন্ধান করতে যাচ্ছেন যেগুলি খুব নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে যা অর্থনীতির কিছুটা কম সাপেক্ষে এবং এটি ঠিকঠাক করছে।”

স্টিভেনস বলেছিলেন যে তিনি অন্যান্য লাস ভেগাস ক্যাসিনো সিইওর সাথে কথা বলেছেন এবং পুরো শিল্প জুড়ে বলেছিলেন, বর্তমান পর্যটন অবস্থা সম্পর্কে মতামতের একটি “মিশ্র ব্যাগ” রয়েছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি সামাজিক বকবককে নিশ্চিত করেছে যে লাস ভেগাস ট্যুরিজম একটি “নাটকীয় লো” এ আঘাত করেছে, এমনকি কেউ কেউ ভেগাসকে অতীতের অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেছে। তবে কিছু অন্যথায় বলে। (সার্কা ক্যাসিনো এবং রিসর্ট)

“(দ্য) উচ্চ প্রান্তটি অর্থনীতির দ্বারা কিছুটা কম প্রভাবিত হয়েছে এবং তারপরে আরও কিছু রয়েছে যারা পাশাপাশি করছেন,” তিনি বলেছিলেন।

“অন্যদিকে, অবশ্যই … ফ্লাইটগুলি (শহরে) সম্পর্কে অবশ্যই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ রয়েছে।”

লাস ভেগাস ট্যুরিজম তীব্রভাবে নেমে আসে কারণ কিছু দর্শকদের দাবি ‘ক্যাসিনো খালি’ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের মধ্যে

ওয়েবসাইট অনুসারে হ্যারি রেড বিমানবন্দরটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.১% হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে।

“স্পষ্টতই, আন্তর্জাতিক পর্যটন সম্পর্কিত কিছু উদ্বেগ রয়েছে (সেখানে) কিছু উদ্বেগ রয়েছে,” স্টিভেনস বলেছিলেন।

“আমি মনে করি কিছু সম্পত্তি অন্যদের চেয়ে এটি বেশি অনুভব করতে পারে তবে আমি মনে করি এটি এমন কিছু যা আপনি যে কোনও ধরণের পর্যটন গন্তব্যে দেখতে যাচ্ছেন।” (ইস্টক)

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি মনে করি এটি এমন কিছু যা আপনি যে কোনও ভারী, ভারী পরিদর্শন করেছেন এমন অঞ্চলে দেখেছেন, তা সান ফ্রান্সিসকো, হাওয়াই, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, লাস ভেগাস, ফ্লোরিডা,” তিনি যোগ করেছেন।

“আমি মনে করি প্রত্যেকে এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যেখানে আপনি বলতে পারেন যে আমরা আমাদের কানাডিয়ান কিছু বন্ধু যারা এই বছর পরিদর্শন করছেন না তাদের মধ্যে মিস করছি,” তিনি আরও বলেছিলেন।

মার্কিন ট্র্যাভেল অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে কানাডিয়ানরা শীর্ষ পাঁচটি সর্বাধিক পরিদর্শন করা রাজ্যের মধ্যে নেভাডা রয়েছেন।

“আমরা আমাদের কানাডিয়ান কিছু বন্ধু মিস করছি যারা এই বছর পরিদর্শন করছেন না।”

সমিতি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কানাডিয়ান ভ্রমণে 10% হ্রাস দেখতে পাবে, যা সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যা প্রায় 2 মিলিয়ন কম পরিদর্শন করেছে।

স্টিভেনস বলেছিলেন যে তিনি এর অভাবকে বিশ্বাস করেন আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীরা এখনই সামগ্রিক বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং বিনিময় হারের কারণে হতে পারে।

লাস ভেগাস এই বছর মাত্র ৩.১ মিলিয়ন জুনের দর্শনার্থীর সাথে একটি উচ্চারিত পর্যটন হ্রাসের মুখোমুখি হচ্ছে – এটি গত বছরের তুলনায় ১১.৩% হ্রাস পেয়েছে। (ইস্টক)

স্টিভেনস বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য ভিড়ের মধ্যে রিসর্ট এবং ক্যাসিনো অঙ্কনের সাথে “খুব ক্রীড়া-ভিত্তিক” হয়ে সার্কা একটি কুলুঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন।

“ইউএফসি সেই বিশেষ সপ্তাহান্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে,” তিনি ভেগাসে সদর দফতর আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ উল্লেখ করে বলেছিলেন।

“(দ্য) মারামারি দুর্দান্ত হয়েছে। এখন আমরা ফ্যান্টাসি ফুটবল খসড়াগুলির জন্য আসা উভয় গ্রুপের পাশাপাশি সত্যিই একটি বুমের সময়টিতে প্রবেশ করছি, পাশাপাশি সার্কাস বেঁচে থাকা এবং সার্কা লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে আমাদের বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল প্রতিযোগিতায় সাইন আপ করতে আসা লোকেরা।”

আকর্ষণগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ভেগাসের বৈশিষ্ট্যগুলি, স্টিভেনস বলেছিলেন, এই গ্রীষ্মে গোলক এবং মিউজিকাল কনসার্টের মতো বিনোদন অনুষ্ঠানগুলিও বহন করে চলেছে।

“আমি মনে করি ছয় মাসের মধ্যে, আমি বিশ্বাস করব যে ভেগাস পর্যটন এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্থনীতি আরও অনেক ভাল জায়গায় থাকবে,” একটি ভেগাস রিসর্ট সংস্থার সিইও বলেছেন। (ইস্টক)

“আমি মনে করি কিছু সম্পত্তি অন্যদের তুলনায় এটি আরও বেশি অনুভব করতে পারে তবে আমি মনে করি এটি এমন কিছু যা আপনি যে কোনও ধরণের পর্যটন গন্তব্যে দেখতে যাচ্ছেন … এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি খাত অগত্যা নিচে রয়েছে।”

কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেও তিনি বলেছিলেন যে এই শিল্পটি বুঝতে পেরেছে যে অর্থনীতি কিছুটা ধীর হয়ে গেছে।

“আমি মনে করি ছয় মাসের মধ্যে, আমি বিশ্বাস করব যে ভেগাস পর্যটন এবং আমাদের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে আরও ভাল জায়গায় থাকবে,” স্টিভেনস পূর্বাভাস করেছিলেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্তকরণ স্থিতিশীলতা সরবরাহ করবে এবং “টেবিলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে”।

