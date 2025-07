লাস ভেগাস ক্যাসিনো কীভাবে বিকশিত হতে থাকে

লাস ভেগাস ক্যাসিনো দীর্ঘদিন ধরে ধনী ও বিখ্যাতদের জন্য একটি খেলার মাঠ ছিল, তবে আধুনিক বিশ্বে জুয়ার স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ধরে রাখতে বাধ্য করেছে।

মোবাইল গেমিংয়ের ভূমিকা ও উত্থান কঠোর প্রতিযোগিতা এনেছে, উচ্চ রোলারগুলি এখন তাদের পিছনের পকেটে ফোনে জুয়া খেলতে সক্ষম।

যদিও শহরটি লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকর্ষণ করে চলেছে যারা তাদের ভাগ্য চেষ্টা করছে, ভেগাস স্ট্রিপ, যেমনটি একসময় ছিল, সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য পরিবর্তিত হয়েছে।

লাস ভেগাস কীভাবে ‘সিন সিটি’ হয়ে উঠল?

লাস ভেগাসে আইনী জুয়ার উত্থান ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল, কারণ নেভাদা জুয়ার বৈধতা দেওয়ার জন্য দেশের প্রথম রাজ্য হয়ে ওঠে। ক্লার্ক কাউন্টি কর্তৃক একটি ডাউনটাউন ক্লাবে প্রথমে একটি তিন মাসের গেমিং লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল এবং এটি শহরের ট্র্যাজেক্টোরির সম্পূর্ণ গতিপথ পরিবর্তন করে।

শীঘ্রই, অন্যান্য ক্যাসিনোগুলি তাদের লাইসেন্সগুলি অর্জন করবে, এবং এখন যা ভেগাস স্ট্রিপ নামে পরিচিত তার প্রথম অবলম্বনটি 1941 সালের এপ্রিলে খোলা হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে, এই ধুলাবালি মরুভূমির রাস্তাটি একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল যা সারা বিশ্বের লোকেরা পরিদর্শন করে।

শহরের উদাসীন, বিদ্রোহী চিত্র হিসাবে, এটি অনিয়ন্ত্রিত জুয়ার দিনগুলি থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ হ’ল রাষ্ট্রীয় আয় বা বিক্রয় করের পাশাপাশি বিয়ের লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই, পাশাপাশি কম বিধিনিষেধ ছিল।

ধূমপায়ী কক্ষগুলি থেকে আই-পরিচালিত টেবিলগুলিতে: লাস ভেগাস ক্যাসিনো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে

পঞ্চাশের দশক থেকে, ক্যাসিনোগুলি ক্লাসিক টেবিল গেমস এবং স্লট মেশিনে ভরা ছিল, ডিলাররা ম্যানুয়ালি চিপগুলি গণনা করে এবং কোনও প্রযুক্তি দৃষ্টিতে নেই।

Smoking was prevalent, with people flitting back and forth in the gaming areas and hotel rooms with a cigarette in hand. আধুনিক যুগে বিষয়গুলি কিছুটা আলাদা দেখায় কারণ ক্যাসিনো রিসর্টগুলি মুখের স্বীকৃতি, স্মার্ট টেবিল এবং ক্রিপ্টো ইন্টিগ্রেশনে ভরা থাকে।

এবং লাস ভেগাসের ক্যাসিনো শিল্পটি এখনও উল্লেখযোগ্য উপার্জন তৈরি করছে, আমেরিকান গেমিং অ্যাসোসিয়েশন এর আগে সতর্ক করেছে যে দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে। এটি মাথায় রেখে, স্ট্রিপটি যেভাবে মানিয়ে নিচ্ছে তার কয়েকটি এখানে রয়েছে।

জুয়া খেলা একমাত্র ফোকাস নয়

ভেগাস সর্বদা তার জুয়া এবং একটি শো জুটি জন্য পরিচিত ছিল, তবে বিনোদনটি প্রথম জুয়াড়িদের মধ্যে লোভের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। 2025 -এ দ্রুত এগিয়ে যান এবং কিছু পর্যটক শো, নাইটক্লাব এবং সেলিব্রিটি রেসিডেন্সিগুলির মহিমার জন্য নিখুঁতভাবে যান।

দশকগুলি চলার সাথে সাথে, স্ট্রিপটিতে পারফর্ম করা সেলিব্রিটিরা এলভিস প্রিসলি এবং সিনাত্রার মতো ক্যাসিনো (50s – 70s) এর স্বর্ণযুগের সময় পর্যায়গুলি অর্জন করেছিলেন বলে বড় হয়ে ওঠেন। বিনোদন ঘরানার এই উচ্চতা বাড়তে থাকে।

তবে এটি কেবল কনসার্ট এবং পারফরম্যান্সই নয় যা এখন দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে সামগ্রিকভাবে বিনোদন সম্ভাবনাগুলি, এটি এখন সর্বাধিক বিশিষ্ট বাজারে পরিণত হয়েছে।

গেমিং রিসার্চ সেন্টার থেকে গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে নেভাডায় সামগ্রিক উপার্জনের চিত্রের জন্য গেমিং কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে শিল্পটি স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাষ্ট্র-প্রশস্ত, গেমিং উপার্জনের শতাংশ হ্রাস পেয়েছে 62% থেকে 43% কক্ষ এবং ‘অন্যান্য’ (মূলত বিনোদন এবং খুচরা) সহ বৃহত্তম লাভগুলি তৈরি করে।

এটি নিজেই স্ট্রিপ যা সর্বাধিক নাটকীয় পরিবর্তন দেখেছে, গেমিং জয়ের মোট আয়ের 59% থেকে 35% এ নেমেছে। এখন, বিনোদন জুয়ার চেয়ে ভেগাসকে শাসন করছে। উদাহরণস্বরূপ, লাস ভেগাস গোলকটি নিজের মধ্যে একটি পর্যটকদের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে যা এটি এমন একটি ভেন্যু যা বিনোদন দেয় এবং কোনও জুয়া না দেখে অবাক করে দেয়।

দুজনকে একীভূত করার জন্য ক্যাসিনো স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলি তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে। জুনে ফিরে, সার্কা রিসর্ট এবং ক্যাসিনো ঘোষণা করেছিলেন যে এটি ১৯ জুলাই স্লোটাপালুজা ডাব করা ‘ওয়ার্ল্ডের বৃহত্তম স্লট পার্টি’ ডাব করা হবে। এমনকি ক্যাসিনো অপারেটর, মেশিন এবং টেবিলগুলির জন্যও

সমস্ত ক্যাসিনোতে রৌপ্য ডলারের দিনগুলি ব্যবহৃত হওয়ার দিনগুলি অনেক দিন চলে গেছে, কারণ অনেকে যোগাযোগহীন পদ্ধতির অবলম্বন করতে শুরু করেছেন।

কসমোপলিটন নামে পরিচিত একটি ক্যাসিনো 2015 সালে অ্যাপল পে পেমেন্ট বিকল্প হিসাবে প্রবর্তনকারী প্রথম একজন।

2022 সালে, রিসর্টস ওয়ার্ল্ড লাস ভেগাস ঘোষণা করেছিল যে জুয়াড়িরা রিসর্টে আসার আগে একটি উত্সর্গীকৃত ডিজিটাল ওয়ালেটে তাদের পরিচয় যাচাই করতে এবং তহবিল আপলোড করতে পারে। এই ওয়ালেট বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ সমর্থন করে এবং লোকদের তাদের স্মার্টফোন থেকে বেট রাখার অনুমতি দেয়।

এ সময়, রিসর্টস ওয়ার্ল্ড ড: “রিমোট আইডেন্টিটি যাচাইয়ের আগে, নেভাদায় একজন পৃষ্ঠপোষক তাদের আইডি কোনও রিসর্ট স্টাফ সদস্য দ্বারা সম্পত্তিতে যাচাই না করা পর্যন্ত নগদহীন গেমিংয়ের জন্য তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন নি। রিসর্টস ওয়ার্ল্ড লাস ভেগাস নেভাডায় প্রথম ক্যাসিনো যা তার অতিথিদের কয়েক মিনিটের মতো অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বজুড়ে যে কোনও জায়গা থেকে তালিকাভুক্ত করতে, যাচাই করতে এবং তহবিল করতে সক্ষম করে।”

এখন, ক্যাশলেস পেমেন্ট বিকল্পটি স্ট্রিপ বরাবর ব্যাপকভাবে উপলব্ধ। এটি ১৯64৪ সালে বিতরণ বন্ধ হওয়ার আগে ব্যবহৃত রৌপ্য ডলারের সম্পূর্ণ বিপরীতে।

ক্যাসিনো শিল্পে এআই ইন্টিগ্রেশন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত বিশ্বব্যাপী বেশিরভাগ শিল্পকে দখল করেছে, ক্যাসিনো এবং বিনোদন ব্যবসায় আলাদা নয়।

50 এবং 90 এর দশকের মধ্যে, মেঝেটি প্রথম বছর ধরে যান্ত্রিক স্লটগুলির সাথে ন্যূনতম প্রযুক্তি জড়িত।

গত কয়েক বছর অবশ্য আরও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি জুয়ার মেঝেতে প্রবেশ করেছে। এটি জালিয়াতি সনাক্ত করতে এবং অর্থ পাচারের মতো সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এমন স্মার্ট টেবিল রয়েছে যা বেটস এবং প্লেয়ারের আচরণ ট্র্যাক করতে পারে, টাচস্ক্রিন এবং প্রযুক্তি-বর্ধিত মেশিনগুলিও এখন প্রধান হিসাবে রয়েছে।

এমনকি জুলাইয়ের শুরুতে লাস ভেগাসে খোলা ওটোনমাস নামে একটি নতুন নতুন এআই-চালিত হোটেলও রয়েছে।

ভেগাস স্ট্রিপের পুনর্বিন্যাস

কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে অতিথির অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয় এমন স্নিগ্ধ ক্যাসিনো মেঝেগুলি প্রাচীরগুলি আগে দেখেছিল এমন ডিবোচারি থেকে অনেক দূরে চিৎকার।

এটি এখনও একটি উচ্চ-অংশীদার পরিবেশ, তবে আধুনিক ক্যাসিনোকে জুয়া প্রবিধানগুলি অনুসরণ করতে হবে, যার ফলে আরও কাঠামো এবং সীমা রয়েছে।

আমাদের পকেটে ডিভাইসগুলির মাধ্যমে জুয়া খেলা আরও সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠার সাথে সাথে ভেগাস স্ট্রিপ কি সময়গুলি বজায় রাখার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে পারে?

