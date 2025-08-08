লাহোর; চেকিং গাড়ি চলাকালীন, মহিলা তিক্ত কথায় মহিলার বোতলটি চড়েছিলেন

লাহোর:
মাহমুদ হার্বের উপর একটি নিয়মিত চেক করার সময়, গাড়ি চালক রাগান্বিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।
মুখপাত্র ডলফিনের মতে, রাগান্বিত মহিলা পূর্ব বাইপাসের স্বাভাবিক ট্র্যাফিককে অবরুদ্ধ করেছিলেন এবং মহিলাকে অবরুদ্ধ করেছিলেন, নাকের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং গুরুতর পরিণতির হুমকি দিয়েছিলেন।
ডিউটিতে থাকা লেডি পুলিশ সদস্য রাগান্বিত মহিলাকে পাশের গাড়িটি করতে বললেন, তবে গাড়ি চালক বাড়িতে এসে লেডি পুলিশ সদস্যের মাথায় মহিলার ধাতব বোতলে আঘাত করলেন। লেডি পুলিশ সদস্য রাবাব তার মাথায় আঘাতের কারণে আহত হয়েছিলেন।
মুখপাত্র জানিয়েছেন যে রাগান্বিত মহিলা সামিরা তাকে আটক করে থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, আইনী কার্যক্রমের পরে একটি মামলা দায়ের করা হবে।