লাহোর থেকে প্রতিবন্ধী হাতকড়া জড়িত অভিযুক্তরা

লাহোর:
এফআইএ কর্পোরেট ক্রাইম সার্কেল আজম কাপড়ের বাজার লাহোরের কাছ থেকে মুষ্টিমেয় হাত -রেফারেন্সড হুন্ডিতে জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।
এফআইএর মুখপাত্রের মতে, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তকে পেশোয়ারের বাসিন্দা গুল আমির হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি অবৈধ মুদ্রা বিনিময় এবং রেফারেন্স হুন্ডিতে জড়িত ছিলেন।
অভিযুক্ত গাড়িতে অভিযুক্তদের কাছ থেকে Lakh৪ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি উদ্ধার করা হয়েছে, হাত -সম্পর্কিত হাতকড়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণের প্রাপ্তিগুলিও অভিযুক্তদের দখলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
মুখপাত্র এফআইএ বলেছেন, সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছে যখন অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।