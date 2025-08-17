লিংক্স সন্দেহ নেই যে তারা লিবার্টির বিপক্ষে জয়ের সাথে ডাব্লুএনবিএর সেরা

টানা চতুর্থ খেলায় বহুবর্ষজীবী এমভিপি প্রার্থী নাফিশা কলিয়ার অনুপস্থিত, মিনেসোটা লিংক্স শনিবার নিউইয়র্ক লিবার্টির বিপক্ষে 2024 ডাব্লুএনবিএ ফাইনালের পুনরায় ম্যাচে পলায়ন করতে পারেনি।
পরিবর্তে, লিংক্স নিশ্চিত করেছে যে তারা প্লে অফস শুরু হওয়ার এক মাস আগে 86-80 জয়ের সাথে তাদের নিজস্ব একটি শ্রেণিতে রয়েছে।
লাস ভেগাস এসেসের বিপক্ষে 2 আগস্ট একটি স্প্রেড গোড়ালি ভোগার পরে কলিয়ার বাইরে থেকে যায়। তবে, তার দলটি লিবার্টির (২১-১৩) বিপক্ষে তার অনুপস্থিতিতে জয়লাভ করেছিল, যিনি শনিবার আটলান্টা ড্রিমের (২১-১২) লিগের অবস্থানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন।
গার্ড কোর্টনি উইলিয়ামস 26 পয়েন্ট নিয়ে সমস্ত স্কোরারকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দুই মিনিটেরও কম সময় রেখে গো-ফরোয়েড বালতিটি অর্জন করেছিলেন।
গার্ড কায়লা ম্যাকব্রাইডের একটি অপ্রচলিত অফ-শ্যুটিং গেম ছিল, এমনকি চারটি ফ্রি থ্রোও অনুপস্থিত, তবে এখনও 17 পয়েন্ট অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে, ফরোয়ার্ড জেসিকা শেপার্ড, যিনি কলিয়ারকে পাশ্চাত্যের সাথে বর্ধিত ভূমিকা নিয়েছেন, তিনি পাঁচটি খেলায় তৃতীয় ডাবল-ডাবল রেকর্ড করেছেন, 17 পয়েন্ট এবং 10 রিবাউন্ডের সাথে শেষ করেছেন।
লিংকস (২৮-৫) টানা ছয়টি জিতেছে। মিনেসোটা নিউইয়র্কের বিপক্ষে ৩-০, যা তাদের পাঁচটি খেলায় পরাজিত করেছিল, ৩-২, গত বছরের ডাব্লুএনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে।
দ্য লিবার্টির বিপক্ষে এই দুটি জয় কলিয়ার ছাড়াই এসেছে, যিনি গত রবিবারের ৮৩-71১ জয়ও মিস করেছেন। একটি খেলায় তিনি সুস্থ ছিলেন, লিংক্স জিতেছিল, 100-93, এবং কলিয়ার 30 পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন।
শুক্রবার, কলিয়ার স্ট্যাটাস বাইরে থেকে উন্নত সন্দেহজনকভাবে, তার শেষ রিটার্নের জন্য সঠিক দিকের একটি পদক্ষেপ। মঙ্গলবার লিবার্টির সাথে তাদের মরসুমের সিরিজটি বন্ধ করে দেয়, তারপরে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দ্য ড্রিম অ্যান্ড ইন্ডিয়ানা ফিভার (১৮-১)) এ ব্যাক-টু-ব্যাক।
এর সাম্প্রতিক নাটকের উপর ভিত্তি করে, মিনেসোটা যখন শুরু ঘোরাতে পুনরায় সংযুক্ত করা হয় তা নির্বিশেষে ভাল হওয়া উচিত। লিংকস পুরো মৌসুমে ডাব্লুএনবিএর সেরা দল ছিল এবং গত দুই সপ্তাহ তারা কতটা ভাল তা প্রমাণ করেছে।