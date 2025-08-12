You are Here
লিওনার্দো জার্ডিম উদ্ঘাটন করে এবং ক্রুজিরো ভক্তদের কাঁপিয়ে দেয়
রোববার (10 আগস্ট) মিনিরিওতে সান্টোসের কাছে পরাজয়ের পরে লিওনার্দো জার্দিম এবং ক্রুজিরোর মধ্যে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট সংমিশ্রণ অর্জন করেছিল। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ২-১ ব্যবধানে ধাক্কা সত্ত্বেও, কোচ ক্লাবের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি জোরদার করতে এবং অস্বস্তি সৃষ্টিকারী পূর্ববর্তী বক্তব্যগুলি স্পষ্ট করার জন্য সংবাদ সম্মেলনের সুযোগ নিয়েছিলেন।

এর আগে, কোচ ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের রসদ সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন, দীর্ঘ ভ্রমণের কারণে পরিধান এবং টিয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেমনটি ম্যাসিয়াতে, যেখানে দলটি সিআরবির মুখোমুখি হয়েছিল। এই বক্তৃতাগুলির প্রতিক্রিয়া মিনাস জেরেইস ক্লাবের সাথে তার বন্ধন সম্পর্কে গার্ডেনকে আরও জোরালোভাবে অবস্থান করতে পরিচালিত করেছিল।




“এখন ব্রাজিলে, আমি ক্রুজিরো এবং আমি অন্য কোনও ক্লাবকে প্রশিক্ষণ দেব না,” পেড্রো লরেনোয়ের নেতৃত্বে সাফের নেতৃত্বে প্রকল্পে তাঁর পুরো বিতরণটি তুলে ধরে কোচ বলেছিলেন। তাঁর মতে, নেতার সাথে তাঁর সম্পর্ক স্বাক্ষরিত চুক্তির বাইরে চলে যায় এবং কর্মক্ষেত্রে আস্থা ও সখ্যতা জড়িত।

তার আগের সমালোচনা ন্যায্যতা প্রমাণ করার সময়, জার্ডিম ব্রাজিলিয়ান বাস্তবতার সাথে অন্যান্য কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর প্যাসেজগুলির সাথে তুলনা করেছিলেন। “ব্রাজিল কেবল একটি দেশ নয়। এটি একটি মহাদেশ। কাতারে এটি বিমানও নিতে পারে না। পর্তুগালে, এক বছরে একটি বিমান ভ্রমণ। এখানে, দৃশ্যটি সম্পূর্ণ আলাদা,” তিনি বলেছিলেন।

তীব্র ক্যালেন্ডার সত্ত্বেও, কোচ জোর দিয়েছিলেন যে ব্রাজিলে কাজ করা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল। “আমি এই উত্সাহী ব্রাজিলিয়ান ফুটবল উপভোগ করতে এসেছি। আমি ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিতে চাই না। আমার প্রায় 30 বছর ক্যারিয়ারের রয়েছে এবং আমার উত্সর্গটি মোট,” তিনি অন্যান্য অগ্রাধিকারগুলির সাথে ফোকাস ভাগ করে নেওয়ার ধারণাটিকে চাপ দিয়ে বলেছিলেন।

সান্টোসের বিপক্ষে ম্যাচের তবে কেবল পিচে কোনও পরিণতি হয়নি। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে, ক্রুজিরো ভক্তদের সাও জোওও দেল-রেইতে ফিরে আসা একটি বাস নোভা লিমাতে বিআর -040-তে আগুন লাগেছিল। গাড়ির পিছনে আগুন লাগল, তবে ভাগ্যক্রমে কেউ আহত হয়নি।

৪৮ জন যাত্রীকে একটি অঞ্চলের গ্যাস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অন্য পরিবহণে ভ্রমণ করতে সক্ষম হন। আগুন বিদ্যুতের তারে পৌঁছেছিল, যা রাস্তার আলোতে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করে। তবুও, রিও ডি জেনিরোর দিকে ট্র্যাকটির ট্র্যাফিকের উপর আরও প্রভাব ছাড়াই কেবল আংশিক বাধা ছিল।

এখনও হাইওয়ের একই প্রান্তে, ইতিমধ্যে সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে, একটি ট্রাক কঙ্গনহাসের কেএম 604 -এ টপল করে ট্র্যাকটিকে সম্পূর্ণ একই দিকে বাধা দিয়েছে। ক্রুজিরো ভক্তদের সাথে যা ঘটেছিল তার সাথে দুর্ঘটনার কোনও সরাসরি সংযোগ ছিল না।

