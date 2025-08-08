You are Here
লিওনার্দো জার্দিম ব্রাজিলিয়ান কাপে ইউফোরিয়াকে হ্রাস করে এবং স্যান্টোসকে কেন্দ্র করে: ‘বাকীটি গৌণ’

শ্রেণিবিন্যাসের পরে, পর্তুগিজ টেকনিশিয়ান বলেছেন যে পিক্সির বিপক্ষে ম্যাচটি এই সময়ে দলের একমাত্র অগ্রাধিকার




ছবি: গুস্তাভো আলেিক্সো / ক্রুজিরো – ক্যাপশন: ক্রুজ / প্লে 10 এর ভাল জয়ের পরে কোচ ভাল মেজাজে ছিলেন

কোচ লিওনার্দো জার্ডিম ক্রুজটির মোট ফোকাসকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ব্রাজিলিয়ান কাপে শ্রেণিবিন্যাসের পরপরই কোচের বক্তব্য এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে (7) দলটি সিআরবিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ক্লাবের অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে চাইলে পর্তুগিজ কমান্ডার সোজা হয়ে গেলেন। তার জন্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল পরবর্তী খেলা। ‘বাকি এখনই গৌণ,’ তিনি বলেছিলেন।

ক্রুজ, বাস্তবে, দুটি ভিন্ন প্রতিযোগিতায় একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত বেঁচে থাকে। তবুও, লিওনার্দো জার্ডিম তার পা দিয়ে পুরোপুরি মেঝেতে দল চায়। তারপরে তিনি স্যান্টোসের বিরুদ্ধে পরবর্তী দ্বন্দ্বকে সত্যিকারের ফাইনাল হিসাবে আচরণ করেছিলেন।

“সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী? সান্টোসের বিপক্ষে খেলা। স্যান্টোসের বিপক্ষে খেলাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,” কোচকে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

জার্ডিম ক্রুজিরো পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন

ব্রাসিলিরিওর উপর দুর্দান্ত জোর সহকারে একটি খুব কৌশলগত কারণ রয়েছে। জার্দিম এই মৌসুমের জন্য ক্লাবের দীর্ঘ -মেয়াদী পরিকল্পনা কী তা প্রকাশ করেছেন। লিবার্টাদোরস কাপের শ্রেণিবিন্যাসের মূল রুটটি হ’ল জাতীয় লীগ।

“আমরা যখন লিবার্টাদোরসকে (শ্রেণিবিন্যাস) ভাবি, তখন আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে ভেবেছিলাম,” সেলেস্ট দলের কোচ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ব্রাজিল কাপ অবশ্য কোচ পুরোপুরি ভুলে যায়নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে প্রতিযোগিতা ক্লাবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। যাইহোক, এটিতে ফোকাসটি কেবল পরের সপ্তাহে আবার শুরু হবে।

“এটি আমরা ড্রয়ের পরে ভাবব, প্রতিপক্ষ কী এবং গেমস খেলছে তা জেনে রাখুন,” কোচ ভাল মেজাজে বলেছিলেন।

কমান্ডার, সংক্ষেপে, দলের জন্য “গেম টু গেম” এর দর্শন গ্রহণ করে। এর বৃহত্তম তাত্ক্ষণিক উদ্বেগ হ’ল কাস্টের শারীরিক পুনরুদ্ধার। এমনকি তিনি ব্রাজিলের দীর্ঘ ভ্রমণের পরিধান এবং টিয়ার উপর খেলেছিলেন। মোট ফোকাসটি অবশ্য রবিবার (১০) এর দ্বন্দ্বের মধ্যে স্যান্টোসের বিরুদ্ধে, মিনিরিওতে।

