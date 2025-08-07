লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালগুলি কেমন? এগুলি সেই সময়ে যোগ্য দলগুলি – এল ফিনান্সিয়েরো

কাপ 2025 লিগগুলি তার সবচেয়ে তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় সংজ্ঞায়িত, এমএক্স লিগের চারটি দল এবং এমএলএসের চারটি দল তারা উচ্চ ভোল্টেজ ক্রসের মুখোমুখি হবে।
এই বছরের টুর্নামেন্টটি গ্রুপ পর্ব থেকে একটি নতুন এবং ডুয়েলস ইন্টারলিগায় পূর্ণ এবং কমপক্ষে প্রত্যক্ষ নির্মূলের প্রথম অংশে রয়েছে।
এটি লিগা এমএক্স বনাম এমএলএসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে সীমান্তের উভয় পক্ষের ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে আমরা আপনাকে বলি এই মুহুর্তে কী দলগুলি অগ্রসর হয়, যা নিশ্চিত যোগ্য এবং অন্যান্য বিশদ।
এই মুহুর্তে লিগস কাপ 2025 এ কোয়ার্টার ফাইনাল ক্রসিংগুলি কীভাবে?
কোয়ার্টার ফাইনালগুলি ভারসাম্য সহ টুর্নামেন্টের সেরা আটটি দলের মুখোমুখি হবে এমএলএসের চারজন প্রতিনিধি এবং এমএক্স লিগের চারজনযা প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য পৃথক টেবিলের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।
বিপরীতে সবচেয়ে খারাপের বিপরীতে লিগের সেরা যোগ্যতার ক্রস সহ (লিগা এমএক্স 1 বনাম এমএলএস 4, লিগা এমএক্স 2 বনাম এমএলএস 3, লিগা এমএক্স 3 বনাম এমএলএস 2 এবং লিগা এমএক্স 4 বনাম এমএলএস 1), সেই সময়ে ডুয়েলস:
- টলুকা বনাম পোর্টল্যান্ড টিম্বারস
- পাচুকা বনাম অরল্যান্ডো সিটি
- আন্তঃ মিয়ামি বনাম ইউএনএল টাইগারস (নিশ্চিত)
- সিয়াটল সাউন্ডার্স বনাম পুয়েবলা (কনফার্মাদো)
কে নিশ্চিত হয়েছে এবং লিগস কাপ 2025 এর বাইরে কে থাকতে পারে?
এমনকি এই বৃহস্পতিবার 2025 লিগের 3 দিনের শেষের দিকে এই বৃহস্পতিবার কিছু মুলতুবি ম্যাচ সহ, এগুলি নিশ্চিত দলগুলি, এবং যেগুলি ছেড়ে যেতে পারে সেগুলিও।
লিগা এমএক্স
নিউইয়র্ক রেড বুলের বিরুদ্ধে এফসি জুয়ারেজ পেনাল্টিতে পরাজয়ের পরে, পাঁচটি মেক্সিকান দলকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যা কাপ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য যোগ্য:
- টোলুকা (8 পয়েন্ট): মেক্সিকান ফুটবলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে এর স্তরটি বজায় রেখেছে। তিনি কলম্বাস ক্রুকে পেনাল্টিতে জিতেছিলেন এবং সময়মতো মন্ট্রিয়াল এবং এনওয়াইসি এফসির আগে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন; এটি মেক্সিকান লীগের অন্যতম প্রিয় হিসাবে পৌঁছেছে।
- পাচুকা (7 পয়েন্ট): তিনি তার নতুন কোচ জাইম লোজনোর কৌশলগত শৃঙ্খলা এবং কার্যকারিতা দেখিয়েছিলেন। সান দিয়েগো এফসি এবং ডায়নামোর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় অগ্রসর হওয়ার মূল চাবিকাঠি ছিল।
- ইউএনএল টাইগারস (6 পয়েন্ট): যদিও উত্থান -পতনের সাথে, এর শ্রেণিবিন্যাসের ওজন হয়। তিনি হিউস্টন ডায়নামো এবং সান দিয়েগো জিতেছিলেন যদিও তিনি এলএএফসির বিপক্ষে হেরেছিলেন। জুয়ারেজের ফলাফলের পরে, আন্তঃ মিয়ামি ডি মেসির বিপক্ষে তার ম্যাচটি নিশ্চিত হয়েছে।
- পুয়েবলা (6 পয়েন্ট): টুর্নামেন্টের দুর্দান্ত চমক। তিনি দুটি জয় নিয়ে এবং মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে পরাজয় সত্ত্বেও অগ্রসর হন। জুয়ারেজের ব্র্যাভস নিউইয়র্ককে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, সিয়াটলের আগে তাদের মুক্ত পথ ছিল এবং সংঘর্ষ হয়েছিল।
এমএলএস
এই দলগুলি কেবল কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের জায়গাটি সুরক্ষিত করে না, তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান থেকে স্থাবর:
- সিয়াটল সাউন্ডার্স (9 পন্টো)নিখুঁত পারফরম্যান্স: 3 বিজয়, পক্ষে 11 টি লক্ষ্য, মাত্র 2 এর বিপরীতে। তিজুয়ানা (২-১) এর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় ছিল তাঁর ডোমেনের নিশ্চিতকরণ। জুয়ারেজের ফলাফলের পরে, তার কীটি পুয়েব্লার বিরুদ্ধে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- আন্তঃ মিয়ামি (8 পয়েন্ট): কন লুইস সুরেজ চিত্র হিসাবে (লক্ষ্য এবং পুমাসের বিরুদ্ধে সহায়তা করে), তিনি লিওনেল মেসির প্রয়োজন ছাড়াই অগ্রসর হন। দলটি আপত্তিকর ভারসাম্য দেখিয়েছে। গুইডো পিজারোর টাইগারদের আগে তাঁর দুর্দান্ত অভিনবত্বের সাথে এগুলি পরিমাপ করা হবে: অ্যাঞ্জেল কোরিয়া।
- অরল্যান্ডো সিটি (7 পন্টাস): তিনি নেকাক্সাকে একটি ট্রিপল্ট দিয়ে 5-1 টি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন লুইস মুরিয়েল এবং দ্বিগুণ মার্টন ওজেদা। এটি প্যাকড এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থিত হয়। সিনসিনাটির পতনের পরে তারা তাদের পাস কক্ষে বেঁধে দেয়।
পরে নিউ ইয়র্ক রেড বুল তিনি জুয়ারেজ এবং যে ফলাফল প্রয়োজন তা তিনি গ্রহণ করেন নি সিনসিনাটি চিবাসের কাছে পড়ে, পোর্টল্যান্ডের ভাগ্য তিনি যা করেন গ্যালাক্সি বনাম সান্টোস লেগুনা; পাস করার জন্য অ্যাঞ্জেলসকে দুটি গোলে জিততে হবে।
লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের তারিখ 2025
দলগুলি খেলবে:
- মঙ্গলবার, আগস্ট 19, 2025
- বুধবার, আগস্ট 20, 2025
প্রতিদিন দুটি সভা, সমস্ত মার্কিন অঞ্চলে। এমএক্স লিগ ক্যালেন্ডারটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা 2025 খোলার 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে স্থান পাবে।