লিঙ্গগা থেকে বিন্টান কেপ্রি পর্যন্ত, স্পিরিট অফ 17 আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার আউটার দ্বীপপুঞ্জকে একত্রিত করে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – নীল আকাশের নীচে এবং সমুদ্রের বাতাসের এক ঝাঁকুনির নীচে, রবিবার (8/17/2025) দেশের শেষ প্রান্ত থেকে স্বাধীনতার স্পিরিট আলোকিত হয়েছে।
লিঙ্গগা রিজেন্সির পুলাউ পাঞ্জাং থেকে শুরু করে বিন্টান দ্বীপে যা ক্রিয়াকলাপে ভিড় করে, রিয়া দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপন করে বিভিন্ন উপায়ে তবে একটি অর্থের অর্থ।
ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা এবং অ্যাক্সেসের মাঝে উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলি দেখায় যে জাতীয়তাবাদ দূরত্বকে স্বীকৃতি দেয় না।
সমুদ্র সংরক্ষণের কাজগুলি বাইরের দ্বীপপুঞ্জের unity ক্যের প্রতীক না হওয়া পর্যন্ত পতাকা অনুষ্ঠান, যৌথ প্রার্থনা।
রিয়া দ্বীপপুঞ্জকে ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম বহিরাগত বিষয় বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রদেশে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 22 টি বাইরের দ্বীপের তুলনায় সর্বাধিক সংখ্যক বাইরের দ্বীপ রয়েছে।
এই দ্বীপপুঞ্জগুলি বাইরেরতম ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের (পিপিকেটি) বিভাগের অন্তর্গত, যা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন অনুসারে ইন্দোনেশিয়ান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে কৌশলগত ভূমিকা পালন করে।
নাগরিকরা কীভাবে দেশের শেষ থেকে স্বাধীনতা উদযাপন করে?
রিয়া দ্বীপপুঞ্জ প্রদেশের লিঙ্গগা রিজেন্সি, পুলাউ পাঞ্জাংয়ের বেশ কয়েকটি বাসিন্দা একটি পতাকা অনুষ্ঠান করেছেন।
লাল-সাদা পতাকা উত্থাপনের অন্যতম জায়গা হ’ল স্কুল ইয়ার্ড।
পুলাউ পাঞ্জাং রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ প্রদেশের লিঙ্গগা রিজেন্সি, পোসেক দ্বীপপুঞ্জ জেলাতে অবস্থিত অন্যতম দ্বীপ।
এই দ্বীপটি রিয়া দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ উপকূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপগুলির একটি ক্লাস্টারের অংশ।
এই দ্বীপটি শহরের তাড়াহুড়ো থেকে অনেক দূরে একটি অঞ্চল, তবে সম্প্রদায়টি শিক্ষামূলক এবং জাতীয় ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়।
পুলাউ পাঞ্জাং কেএম সাবুক নুসানতারা ৪৮ এর শিপিং রুটেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রিয়া দ্বীপপুঞ্জের আন্তঃ-দ্বীপ সমুদ্রের টোল রাস্তায় পরিবেশন করে।
আগস্ট 17, 2025 -এ পুলাউ পাঞ্জাং ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীর অবস্থান হয়ে ওঠেন যা একাকী এবং জাতীয়তাবাদে পূর্ণ হয়েছিল।
আনুষ্ঠানিক কোচ হিসাবে অভিনয় করা, পসেক দ্বীপপুঞ্জ 1 হাই স্কুল, মেরিওনোর প্রধান। প্রজাতন্ত্রের ইন্দোনেশিয়ার ৮০ তম বার্ষিকীর স্মরণিকা অনুসরণ করা হয়েছিল, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রাথমিক, জুনিয়র হাই হাই স্কুল থেকে শুরু করে শিক্ষার বাসিন্দাদের।