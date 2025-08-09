লিনাক্সে আমার 4 টি প্রিয় চিত্র সম্পাদনা অ্যাপ্লিকেশন – এবং দুটি বিনামূল্যে ফটোশপ বিকল্প

আমি খুব দীর্ঘ সময় ধরে চিত্র সম্পাদক ব্যবহার করছি। আমি এগুলি নিবন্ধের চিত্র, বইয়ের কভার, প্রোমো, ফ্লায়ার এবং এর মধ্যে প্রায় সমস্ত কিছুর জন্য ব্যবহার করেছি। কেউ কেউ আশা করতে পারেন যে আমি চিত্র সম্পাদনার জন্য ম্যাকোস বা উইন্ডোজের মতো অপারেটিং সিস্টেমের দিকে ফিরে যাব। তবে তারা ভুল হবে।
লিনাক্সের প্রচুর চিত্র সম্পাদনা সরঞ্জাম রয়েছে এবং যদিও এগুলি সমস্তই সমানভাবে তৈরি করা হয় না, প্রতিটি একটি সার্থক উদ্দেশ্য করে। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, লিনাক্সের জন্য উপলব্ধ চারটি চিত্র সম্পাদক আপনার সময় এবং প্রচেষ্টার জন্য মূল্যবান।
আসুন ডুব দিন এবং দেখুন কী দেখতে হবে।
1। জিম্প
জিম্প এখানে স্পষ্ট প্রথম পছন্দ কারণ এটি লিনাক্সে আপনি যেমন খুঁজে পাবেন ফটোশপের কাছাকাছি। গিম্পে স্ক্র্যাচ থেকে বা বিদ্যমান ফটোগুলি থেকে অত্যাশ্চর্য চিত্র তৈরি করতে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সর্বশেষ রিলিজ (v3.0) এর সাথে, বিকাশকারীরা অ-ধ্বংসাত্মক সম্পাদনা যুক্ত করেছে, যা আপনাকে মূল চিত্রের ডেটা ওভাররাইট না করে কোনও চিত্রে পরিবর্তন করতে সক্ষম করে। এটি সম্পাদকের জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ ছিল।
এখানে প্রচুর ফিল্টার পাওয়া যায় (এবং আপনি আরও জন্য জি’মিক প্লাগইন ইনস্টল করতে পারেন)। গিম্প বেশিরভাগ ফাইল ফর্ম্যাটগুলি পড়ে এবং প্রায় অনেকগুলি রফতানি করতে পারে। এছাড়াও প্লাগইন, ব্রাশ, একটি কনফিগারযোগ্য কর্মক্ষেত্র এবং আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে।
আমার প্রিয় কয়েকটি জিম্প বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্তরগুলি, স্তর মুখোশ, গ্রেডিয়েন্টস, ফাজি সিলেক্ট টুল, স্মার্ট গাইড, স্ন্যাপিং এবং অনেকগুলি ফিল্টার (এবং সেগুলি কেবল পৃষ্ঠটি স্ক্র্যাচ করছে)। আমি এতদূর যেতে পারি যে গিম্প ফটোশপের চেয়ে আরও বেশি টুইট এবং কনফিগারযোগ্য বিকল্প সরবরাহ করে।
জিম্পের একমাত্র সতর্কতা ইন্টারফেসে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আপনি যদি বছরের পর বছর ধরে ফটোশপ ব্যবহার করেন তবে জিম্প ইউআইয়ের সাথে গতি বাড়ানোর জন্য আপনাকে কিছুটা সময় নিতে হবে।
জিআইএমপি স্ট্যান্ডার্ড সংগ্রহস্থল থেকে বা ফ্ল্যাটপাকের মাধ্যমে ইনস্টল করা যেতে পারে।
2। পড়ে গেছে
পড়ে গেছে লিনাক্সের জন্য আরেকটি ফটোশপ বিকল্প যা এআই প্লাগইনগুলির সহায়তায় জিম্পের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে চিত্র সম্পাদনা করে। দীর্ঘ সময়ের জন্য, ক্রিটা জিম্পের মতো প্রায় গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়নি, তবে সর্বশেষ আপডেটের সাথে (ক্রিটা বিকাশ গিম্পের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে চলেছে), এটি ফাঁকটি বেশ খানিকটা বন্ধ করে দিয়েছে। ক্রিটা প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল চিত্রশিল্পী এবং চিত্রকরদের লক্ষ্য করে লক্ষ্য করা যায় এবং আমি বলব যে এটি জিম্পের চেয়ে বেশি ব্যবহারকারী-বান্ধব।
মনে রাখবেন যে আপনি যদি সর্বশেষতম সংস্করণটি চান (যার মধ্যে এআই অন্তর্ভুক্ত) তবে আপনাকে এটি দখল করতে হবে অ্যাপিমেজ বা স্ট্যান্ডার্ড সংগ্রহস্থলের সংস্করণটি পুরানো হিসাবে স্ন্যাপ বা ফ্ল্যাটপাক থেকে ইনস্টল করুন। ক্রিটার স্ন্যাপ সংস্করণটি ইনস্টল করতে আমার সমস্যা হয়েছিল, তবে ফ্ল্যাটপ্যাক সংস্করণটি অনায়াসে ইনস্টল করে।
ক্রিটা 8- এবং 16-বিট পূর্ণসংখ্যা চ্যানেলগুলিতে আরজিবি এবং সিএমওয়াইকে সমর্থন করে। এটিতে উন্নত পেইন্টিং ব্রাশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেনারেটর এআই যুক্ত করতে, আপনাকে প্রকল্পের প্লাগইনটি ডাউনলোড করতে হবে গিটহাব পৃষ্ঠা এবং এটি ম্যানুয়ালি ইনস্টল করুন। দয়া করে মনে রাখবেন যে এআই প্লাগইনটি বিদ্যমান চিত্রগুলি পরিবর্তন করার জন্য, নতুন তৈরি না করে।
3। রাডেপি
Rawthereee একটি কাঁচা চিত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম যা বিস্তৃত ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে কাঁচা চিত্রগুলি বিকাশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি যদি কাঁচা ফর্ম্যাটটি নিয়ে কাজ করেন তবে আপনি আপনার লিনাক্স সিস্টেমে এই অ্যাপটি রাখতে চাইবেন। আপনি যদি লিনাক্সে আপনার কাঁচা চিত্রগুলি থেকে সেরা রঙের বিশদটি পেতে চান তবে এটি ব্যবহার করার অ্যাপ্লিকেশন।
কাঁচাথেরাপির সাহায্যে আপনি অ-ধ্বংসাত্মক সম্পাদনা, একটি 32-বিট (ভাসমান পয়েন্ট) প্রসেসিং ইঞ্জিন, ডেমোসাইসিং অ্যালগরিদম, শক্তিশালী রঙ-সংশোধন সরঞ্জাম, এইচডিআর টোন ম্যাপিং সমর্থন, ব্যাচ সম্পাদনা, শব্দ হ্রাস, সাদা ভারসাম্য, এক্সপোজার মান এবং কাঁচা সমন্বয়গুলি প্রায়শই পেশাদার ফটোগ্রাফার এবং ফটো সম্পাদকদের সাথে সম্পর্কিত।
RAW (এবং RAW এর জন্য সরঞ্জামগুলি) এর সাথে কাজ করার জিনিসটি এখানে: এটি ঠিক ব্যবহারকারী-বান্ধব নয়। আপনি কী করছেন তা আপনার সত্যই জানতে হবে আগে আপনি এই সরঞ্জামটিতে ডুব দিন; অন্যথায়, আপনি বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়বেন। এবং হ্যাঁ, রাথেরাপিতে বেসিক এক্সপোজার সামঞ্জস্য থেকে বিশদ, রঙ সংশোধন এবং আরও অনেক কিছুতে প্রচুর চিত্র সম্পাদনা সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কাঁচাথেরাপি একটি অ্যাপিমেজের মাধ্যমে লিনাক্সে ইনস্টল করতে নিখরচায়।
4। ইনস্কেপ
ইনস্কেপ একটি ভেক্টর গ্রাফিক এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন যা বিশেষত ফটো এডিটিং, লোগো ডিজাইন, অঙ্কন, ডায়াগ্রামিং, ওয়েবসাইট গ্রাফিক্স এবং চিত্র সম্পাদনার জন্য উপযুক্ত। এটি প্রচুর ফিল্টার এবং প্রভাবগুলির পাশাপাশি স্তরগুলি, পাথ, গ্রেডিয়েন্টস, পাঠ্য এবং আরও অনেক কিছু সরবরাহ করে। ইনস্কেপ এসভিজি, এভিআই, ইপিএস, পিডিএফ, পিএস, পিএনজি এবং অন্যান্য ফাইল ফর্ম্যাটগুলির সাথে কাজ করে।
ইনস্কেপকে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটারের বিকল্প হিসাবে ভাবেন, কেবল আরও কিছুটা ব্যবহারকারী-বান্ধব। আপনি প্রচুর এক্সটেনশন এবং ফিল্টার (এবং এমনকি একটি ফিল্টার সম্পাদক) পাবেন। ইনকস্কেপের সাথে আমার একটি বড় সমস্যাটি হ’ল ইউআই, যা একটি জগাখিচুড়ি। অনেকগুলি সরঞ্জাম আইকন রয়েছে যা এটি দ্রুত বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। কোন সরঞ্জামটি কী করে তা অনুভব করতে কিছুটা সময় লাগে এবং আপনি নিয়মিত ভুল আইকনে ক্লিক করতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে, আপনি কোন সরঞ্জামের সাথে যুক্ত কোন আইকনটি ব্যবহার করবেন।
