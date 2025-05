লিন্ডসে লোহান হলিউড স্পটলাইট থেকে সরে যাওয়ার পরে দুবাইতে শান্তি খুঁজে পান

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

স্পটলাইটে প্রায় 30 বছর পরে, লিন্ডসে লোহান হলিউডের তাড়াহুড়ো থেকে এক ধাপ পিছনে নিয়েছিলেন এবং ২০১৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে দুবাই পর্যন্ত তাঁর জীবন উপড়ে ফেলেছিলেন। তখন থেকেই “মিন গার্লস” অভিনেত্রী, ৩৮ বছর বয়সী নয়, তিনি কেবল নিজের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি নিজের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন।

লোহান, যিনি প্রচ্ছদে উপস্থিত হন এলির 2025 গ্রীষ্মের ইস্যু বিদেশে তার জীবন এবং তিনি নিজের সম্পর্কে কী শিখলেন, ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগতভাবে উভয়ই এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর থেকে।

“এলএ এমনকি আমার ছেলেকে এলএ -তে পার্কে নিয়ে যাওয়া শক্ত, আমি চাপ পেয়েছি I’m আমি পছন্দ করি, ‘ক্যামেরা আছে?’ নিউইয়র্কে, কেউ আমাদের বিরক্ত করে না, “লোহান বলেছিলেন, যিনি 1 বছরের ছেলে লুইকে স্বামী বদর শামাসের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। “প্রত্যেকেরই নিজস্ব জিনিস চলছে New নিউইয়র্কে আলাদা ধরণের শক্তি আছে I

“তবে এলএ সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিসটি হ’ল, আমি স্থান পছন্দ করি [and you get that here]। তবে আমি যেমনটি বলছি তেমনি আমি ভাবছি, মজার বিষয়টি হ’ল, দুবাইতে আমি এই সমস্ত জিনিস পেয়েছি। আমি গোপনীয়তা পেয়েছি, আমি শান্তি পেয়েছি, আমি জায়গা পেয়েছি। আমাকে সেখানে চিন্তা করার দরকার নেই। আমি নিরাপদ বোধ করি। “

লোহান, যিনি 3 বছর বয়সে কাজ শুরু করেছিলেন এবং 1998 সালের “দ্য প্যারেন্ট ট্র্যাপ” এর রিমেকটিতে তার প্রথম সিনেমার ভূমিকা নিয়ে স্টারডম অর্জন করেছিলেন, তাকে হলিউডের পুরুতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রায়শই জনসাধারণের তদন্তের মুখোমুখি হয়ে, “ফ্রিকি ফ্রাইডে” তারকা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং 2014 সালে দুবাইতে চলে এসেছিল।

“আমার কিছু মনে হচ্ছে [my work] আমি যখন ছোট ছিলাম তখন পাপারাজ্জি এবং সেই ধরণের সমস্ত জিনিস দ্বারা ছাপিয়ে গেছে এবং এটাই বিরক্তিকর। আমি আশা করি যে অংশটি না ঘটে, “লিন্ডসে বলেছিলেন বুস্টল 2024 সালে।

“আমি মনে করি যে এই ধরণের নিজস্ব জীবন নিয়েছে So তাই আমি এই কারণেই আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে চেয়েছিলাম I আমি এমন ছিলাম, ‘এখানে কোনও গল্প না থাকলে তারা কেবল আমার কাজের দিকে মনোনিবেশ করবে না।”

2022 সালে, লোহান কীভাবে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার নিজস্ব বিবরণ নিয়ন্ত্রণ করছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

“দুবাইতে আমি এই সমস্ত জিনিস পেয়েছি I – লিন্ডসে লোহান

তিনি বলেন, “আমি যখন প্রথম ব্যবসায় শুরু করেছিলাম তখন আমাদের কারও নিজস্ব বিবরণ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের কারওই বক্তব্য ছিল না।” কসমোপলিটন। “পাপারাজ্জি ছবি ছিল, এবং তারপরে লোকেরা এটি নিয়ে দৌড়েছিল।

“আপনাকে লবণের দানা দিয়ে সমস্ত কিছু বলতে হবে এবং কেবল আপনি হোন এবং ধীর হয়ে যেতে হবে কারণ প্রত্যেকে এখনই এত তাড়াতাড়ি,” তিনি বলেছিলেন। “লোকেরা কেবল থামবে না। আপনি শীতল হতে হবে।”

দুবাইতে যাওয়ার পরে, পেশাদার প্রকল্পগুলি বাছাই এবং বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে লোহান দ্রুত “না” বলার শক্তি শিখলেন।

“তারা আপনাকে সমস্ত কিছুতে ‘হ্যাঁ’ বলতে শেখায়, এবং জীবন যা কিছু তা আসলে তা নয়,” তিনি শিল্পে তার আগের বছরগুলি সম্পর্কে বুস্টলকে বলেছিলেন। “আমি ছিলাম, ‘আমি যদি কখনও প্রেমে না পড়ি তবে কী হবে? যদি এটি কখনও হয় না?’ এবং এই সমস্ত দরজা খোলার জন্য এবং ‘ইয়েসস’ আসার জন্য আমার জন্য কেবল সময় লাগল, আমি যে জিনিসগুলি ‘হ্যাঁ’ বলতে চাইছিলাম। “

বড় পর্দায় ফিরে আসার পর থেকে, লোহান, যিনি “ফ্রিকিয়ার শুক্রবার” জেমি লি কার্টিসের সাথে অভিনয় করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন যে নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়া তার সামগ্রিক সুস্থতায় একটি বিশাল পার্থক্য তৈরি করে।

“[Jamie and I] উভয়ই খুব পরিবার-ভিত্তিক মানুষ। আমরা সবসময় সে সম্পর্কে কথা বলি এবং অন্যান্য বড় জিনিসগুলির মধ্যে একটি [she’s taught me] তিনি এলিকে বলেছিলেন, “সর্বদা প্রথমে নিজের যত্ন নেওয়া উচিত।” কারণ তা ছাড়া আপনি কীভাবে অন্য সবার জন্য সবকিছু করতে পারেন? “

“আমি একটি রুটিন থাকতে পছন্দ করি এবং আমি সময়সূচি পছন্দ করি,” তিনি আরও বলেছিলেন। “সুতরাং, আমার সকালের রুটিন: জেগে উঠা, আমার জার্নালে লেখা, আমার গ্রিন টি চুমুক দেওয়া, ছেলের সাথে প্রাতঃরাশ এবং তারপরে পাইলেটস, আমি নিশ্চিত হয়েছি তা নিশ্চিত করে।”

তার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, লোহান বলেছিলেন যে তার জীবনের “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়” পরিবার।

“আমি বলতে চাইছি এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: আমার স্বামী, আমার ছেলে এবং আমি। এটি সমস্ত ভারসাম্য সম্পর্কে এবং যেমনটি আমি বলেছিলাম, রুটিন। বিশেষত যখন আপনার বাচ্চা হয়, রুটিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় And এবং তাদের রুটিন যাই হোক না কেন, আমি এর দ্বারা বেঁচে থাকতে পারি।”

লোহান সমালোচনার জন্য অপরিচিত নয়। খ্যাতির সাথে আসে অনুমানমূলক কৌতূহল, বিশেষত যখন এটি তার উপস্থিতির কথা আসে।

এলির সাক্ষাত্কারে অন্য কোথাও, লোহান গুজব বন্ধ করে দিয়েছিল যে তার একটি ফেসলিফ্ট ছিল। তারকা স্কিনকেয়ার রুটিনের পিছনে গোপনীয়তাগুলি ভাগ করেছেন যা তিনি বলেছেন যে তার চেহারাটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করেছে।

“সবাই করে বোটক্স “লোহান বলল।” আমি প্রতিদিন সকালে এই রস পান করি। এটি গাজর, আদা, লেবু, জলপাই তেল, আপেলের মতো। আমি প্রচুর গ্রিন টি, প্রচুর জল পান করি। আমি একটি বড় আচারযুক্ত বিট ব্যক্তি, তাই আমি এগুলি প্রায় সমস্ত কিছুতে রেখেছি। আমার স্কিনকেয়ার খুব নির্দিষ্ট। আমি এখন কিছু সিরাম চেষ্টা করছি যা আমি করছি। আমি তাদের পরীক্ষা করছি। “

“এছাড়াও, আপনি যখন জেগে উঠবেন তখন আমি আপনার মুখের বরফ-ঠান্ডা জলে বড় বিশ্বাসী,” 38 বছর বয়সী এই যুবকটি বলেছিলেন। “আমি লেবুর রস প্রচুর পরিমাণে পান করি I

লোহান বলেছিলেন, “আমি একবারে মরফিয়াস 8 করেছি (একটি ননবিন্যাসিভ রেডিওফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোনেডলিং ট্রিটমেন্ট) একবার করেছি এবং তারপরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ত্বকটি এত পাতলা যে আমি এটি করতে পারি না,” লোহান বলেছিলেন।

“আমার ছেলের পরে আমার ত্বক পরিবর্তিত হয়েছিল It সুতরাং আমি সবকিছু কেটে ফেলেছি, এবং যখন আমার জন্য সবকিছু পরিবর্তন হতে শুরু করে তখন এ জাতীয়। “