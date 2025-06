লিন্ডা ম্যাকমাহন এমন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত করেছেন যারা মহিলাদের খেলাধুলায় পুরুষদের ছেড়ে দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

সোমবার নিউ মেক্সিকোয়ের সান্তা ফেতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইমেনস ফোরাম বাস সফরের সময় একটি ট্যুর স্টপ চলাকালীন শিক্ষা সচিব লিন্ডা ম্যাকমাহন ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছেন।

ম্যাকমাহন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নারী ও মেয়েদের ক্রীড়াগুলিতে অ্যাথলিটকে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, শিক্ষা বিভাগকে এমন সংস্থাগুলিতে বেশ কয়েকটি শিরোনাম আইএক্স তদন্ত শুরু করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন যা ঘটনাকে সক্ষম করেছে।

তার অবস্থানের পাঁচ মাস পরে, ম্যাকমাহন মার্কিন বিচার বিভাগের সাথে একযোগে একটি নতুন ফেডারেল শিরোনাম আইএক্স তদন্ত দল গঠনের নেতৃত্বে সহায়তা করেছেন।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

এদিকে, ইস্যু নিয়ে চলমান জাতীয় সংস্কৃতি যুদ্ধ আগের চেয়ে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট এবং বিশিষ্ট রক্ষণশীল প্রভাবশালী রিলে গেইনস যারা অধিকারের অধিকারী তাদের মধ্যে রয়েছেন যারা জৈবিক পুরুষদের নারী ও মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেয় এমন কর্মকর্তাদের জন্য সম্ভাব্য ফৌজদারি মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক হাই স্কুল ক্রীড়া মরসুমে ক্রমবর্ধমান ভাইরাল প্রবণতায় নারী অ্যাথলিটদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে যা হিজড়া বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল (এফএনডি): ফৌজদারি মামলা -মোকদ্দমা সম্পর্কে এমন কর্মকর্তাদের কাছে আসা ধারণা সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী, যারা শিরোনাম IX প্রয়োগ করে না এবং অনুমতি দেয় [biological] মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করতে পুরুষরা?

ম্যাকমাহন: “আমি আসলে বিচার বিভাগের সাথে এটিকে সম্বোধন করি নি, তবে এটি অবশ্যই এমন একটি বিষয় যা রাষ্ট্রপতি যদি আমাদের এটি খতিয়ে দেখতে চান তবে আমরা অবশ্যই করব।”

এসজেএসইউ ট্রান্স প্লেয়ার এলিগিবিলকে রাখার জন্য কাজ করা আইন সংস্থাও সতীর্থকে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রের অ্যাথলিটকে সাফ করেছে

এফএনডি: ভিতরে যাচ্ছি [the next high school sports season]আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে হাই স্কুল মেয়ে অ্যাথলিটরা ডেমোক্র্যাট স্টেট আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শনের চেষ্টা করে যা শিরোনাম IX প্রয়োগ করে না?

ম্যাকমাহন: “আমি মনে করি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি যখন এই দলে আমার মন্তব্যগুলি সরবরাহ করছিলাম তখন আমি আজ যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটি। আমি এই যুবতী মহিলাদের এই ধরনের অবস্থান নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলাম এবং আমি তাদের এটি চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করেছি।

“কারণ এটিই একটি পার্থক্য আনতে চলেছে, এই মহিলা অ্যাথলেট এবং এই মেয়ে অ্যাথলেট যারা সত্যই খুব শক্তিশালী এবং তাদের পছন্দের খেলায় খেলতে সক্ষম হওয়ার অধিকারের প্রাপ্য, তবে মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করা, কারণ এটি অন্যথায় কেবল একটি অন্যায় খেলার ক্ষেত্র।

“এবং তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য দাঁড়াতে হবে। এবং আরও জানুন যে আমরা তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে যাব।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

এফএনডি: কী বলা যায় [like California, Maine and Minnesota] বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এখন প্রত্যাশা করুন যে আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্বাক্ষর করার পরে চার থেকে পাঁচ মাস ধরে যাচ্ছি [Keeping Men Out of Women’s Sports] এক্সিকিউটিভ অর্ডার এবং তারা এখনও এটি অনুসরণ করছে না?

ম্যাকমাহন: “তারা তাদের ফেডারেল তহবিল প্রত্যাহার করার ঝুঁকিটি চালায়। টেবিলে এটিই মূল বিষয়। আমাদের কাছে একটি কাজ রয়েছে যে শিক্ষা বিভাগ বিচার বিভাগের সাথে শিরোনাম IX লঙ্ঘন তদন্তের জন্য করছে এবং এটিই আমরা করছি।