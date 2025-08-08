লিপ ইয়ার? ফ্যান্টাসি বিশেষজ্ঞের পাঁচটি সম্ভাব্য এনএফএল ব্রেকআউট তারকাদের ওজন রয়েছে

ইএসপিএন এনএফএল ইনসাইডার ফিল্ড ইয়েটস, যিনি ইএসপিএন-এর “ফ্যান্টাসি ফুটবল নাও” সহ-হোস্ট করেছেন, সম্প্রতি এনএফএল খেলোয়াড়দের সাথে ইয়ার্ডবারকারের সাথে ওজন করেছিলেন যারা লিগে তাদের দ্বিতীয় বছরে স্ট্যান্ডআউট মরসুম থাকতে পারে।
ইয়েটস বলেছিলেন, “বছর 1 থেকে 2 বছর … অন্যতম বৃহত্তম, যদি ফুটবলের সবচেয়ে বড় বছর না হয়,” ইয়েটস বলেছিলেন।
শিকাগো বিয়ার্স কোয়ার্টারব্যাক কালেব উইলিয়ামস এবং প্রশস্ত রিসিভার রোম ওডুঞ্জ
ইয়েটস প্রথমে দুটি 2024 শীর্ষ -10 বাছাইয়ের কথা উল্লেখ করেছে।
“কালেব এবং রোম দুজনেই বেন জনসন বাম্প পান,” ইয়েটস এই ভালুকগুলি সম্পর্কে যথাক্রমে 1 এবং 9 সামগ্রিক বাছাইয়ের সাথে নির্বাচিত এই ভালুকগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন।
ডেট্রয়েটের অপরাধের দায়িত্বে থাকা তার তিনটি মরসুমে, নিউ বিয়ার্স এইচসি জনসনের ইউনিট মোট ইয়ার্ডের শীর্ষ পাঁচে এবং প্রতিটি মৌসুমে স্কোর করে। প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে, উইলিয়ামস, ইয়েটস বলেছিলেন, নিয়োগ থেকে স্পষ্টতই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়া উচিত। তবে ওডুঞ্জ সম্পর্কে ভুলে যাবেন না।
ইয়েটস আরও যোগ করেছেন, “এই মৌসুমে বিয়ার্স নং -২ নং 2 প্রশস্ত রিসিভার হিসাবে রোম ওডুঞ্জ খুব ব্যস্ত মানুষ হওয়া উচিত। আমি কেবল কালেব উইলিয়ামসের বাইরে আরও ধারাবাহিকতা দেখতে চাই, যার রোম ওডুঞ্জ এবং অন্যদের জন্যও সুবিধা থাকবে,” ইয়েটস যোগ করেছেন।
উইলিয়ামস গত মৌসুমে শিকাগোর হয়ে সমস্ত 17 টি গেম শুরু করেছিলেন, যা স্কোরিং অপরাধে 28 তম স্থানে রয়েছে (প্রতি খেলায় 18.2 পয়েন্ট)। তিনি 3,541 গজ, 20 টাচডাউন এবং ছয়টি ইন্টারসেপশন ছুঁড়েছিলেন তবে 68 বার লিগ-উচ্চ-উচ্চতর বরখাস্ত করা হয়েছিল।
ওডুঞ্জে টার্গেটে (১০১) দলে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন তবে বিয়ার্স অফসিসনে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে বিস্তৃত রিসিভার কেইনান অ্যালেনের সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে আরও বেশি ভূমিকা নেওয়া উচিত, যিনি ২০২৪ সালে সাতটি টাচডাউন নিয়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস কোয়ার্টারব্যাক ড্রেক মায়
২০২৪ সালে 3 নং সামগ্রিক বাছাইয়ের সাথে নির্বাচিত, ওয়াশিংটনের জেডেন ড্যানিয়েলসের পরে একটি বাছাইয়ের পরে, 2024 অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের আক্রমণাত্মক রুকি অফ দ্য ইয়ার, মেই গত মৌসুমে 12 টি খেলা শুরু করেছিলেন। তিনি তার পাসগুলির 66.6 শতাংশ 2,276 গজ (6.7 গজ প্রতি চেষ্টা), 15 টাচডাউন এবং 10 টি ইন্টারসেপশন সম্পন্ন করেছেন।
দেশপ্রেমিকরা আপাতদৃষ্টিতে তাদের অপরাধকে এই অফসিসনে উন্নত করেছে, প্রশস্ত রিসিভার স্টেফন ডিগস, সেন্টার গ্যারেট ব্র্যাডবেরি এবং মরগান মোসাকে ফ্রি এজেন্সিতে মোকাবেলা করেছে। তারা 2025 এনএফএল খসড়াতে উইল ক্যাম্পবেল এবং সেন্টার জ্যারেড উইলসনকে বেছে নিয়ে তাদের আক্রমণাত্মক রেখাটিকে আরও সম্বোধন করেছে।
মিনেসোটা ভাইকিংস কোয়ার্টারব্যাক জেজে ম্যাকার্থি
প্রশিক্ষণ শিবিরে হাঁটুতে আঘাতের পরে ম্যাকার্থি 2024 নিয়মিত মরসুমটি মিস করেছেন। গত বছরের খসড়াটির 10 নম্বরের সামগ্রিক বাছাই তার একাকী পূর্বসূরী সূচনায় সম্ভাব্যতা তুলে ধরেছিল এবং প্রধান কোচ কেভিন ও’কনেলের সাথে কাজ করা, যিনি লীগের শীর্ষ কোয়ার্টারব্যাক কোচদের একজন হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি দ্রুত তার খসড়া বিলিংয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন।
অ্যারিজোনা কার্ডিনালস প্রশস্ত রিসিভার মারভিন হ্যারিসন জুনিয়র।
সর্বাধিক আকর্ষণীয় খেলোয়াড় ইয়েটস নাম 2024 নং 4 সামগ্রিক পিক হ্যারিসন জুনিয়র, যিনি গত মৌসুমে 62 টি অভ্যর্থনা, 885 প্রাপ্তি গজ (সংবর্ধনা প্রতি 14.3 গজ) এবং আটটি প্রাপ্তি টাচডাউন দিয়ে শেষ করেছেন।
“হ্যারিসন জুনিয়র … গত বছর ভাল ছিল, তবে আপনি যখন কল্পনার শীর্ষে শীর্ষ -20 খসড়া বাছাই করেছেন তখন ঠিক যথেষ্ট ভাল নয় এবং আপনি এমন একজন লোকও যাকে সম্ভাব্য প্রজন্মের প্রশস্ত রিসিভার সম্ভাবনা হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছিল। তিনি গত বছর ছিলেন না; এই মৌসুমে তাঁর আরও অনেক ভাল হওয়া দরকার,”
মালিক নাবার্স (নিউইয়র্ক জায়ান্টস), ব্রায়ান টমাস জুনিয়র (জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স) এবং লাড ম্যাককনকি (লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স) সহ আরও বেশ কয়েকটি রুকি প্রশস্ত রিসিভার গত মৌসুমে হ্যারিসন জুনিয়রকে ছাড়িয়ে গেছে।
কার্ডিনালস টাইট এন্ড ট্রে ম্যাকব্রাইড এখনও কোয়ার্টারব্যাক কাইলার মারেয়ের প্রিয় লক্ষ্য হতে পারে (২০২৪ সালে তাঁর একটি দল-উচ্চ ১৪7 টি লক্ষ্য ছিল), তবে হ্যারিসনকে সহজেই অ্যারিজোনার সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রশস্ততা হতে হবে, তাকে একটি সম্ভাব্য ফ্যান্টাসি খসড়া চুরি করে তুলেছে। তিনি 18 নম্বরে ইএসপিএন এর প্রশস্ত রিসিভার ফ্যান্টাসি র্যাঙ্কিংএবং ইয়েটস তাকে সামগ্রিকভাবে 45 নম্বরে স্থান দিয়েছে তার শীর্ষ 100 তালিকা।
