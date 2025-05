লিবার্টির কাছে জ্বরের ক্ষতির ক্ষেত্রে বিতর্কিত নো-কলের কারণে ক্যাটলিন ক্লার্ক ক্ষুব্ধ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ক্যাটলিন ক্লার্ক তার হাত ছুঁড়ে মারলেন, ডাব্লুএনবিএ রেফারিগুলিতে চিৎকার করেছিলেন এবং হতাশায় বাতাসকে ঘুষি মারলেন যখন কোনও বিতর্কিত নন-কল তার দলকে শনিবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ছুঁড়ে মারার সুযোগ দেয়।

ইন্ডিয়ানা ফিভারের 90-88 এর পরাজয়ের চূড়ান্ত সেকেন্ডে নিউইয়র্ক লিবার্টির কাছে রেইনিং চ্যাম্পিয়ন হেরে ক্লার্ক খেলায় বেঁধে বা জয়ের সুযোগ নিয়ে বলটি নিয়েছিল।

নিউইয়র্কের নাতাশা ক্লাউড ক্লার্ককে রক্ষা করছিল এবং ক্লার্কের হাত থেকে বলটি ছুঁড়ে মারার জন্য এবং ক্লার্ককে কিছুটা পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুপারস্টারের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

একটি রিপ্লে দেখিয়েছে যে ক্লার্কের কাঁধে চাপ দিচ্ছে ক্লার্কের কাছে বলটি আলগা হওয়ার মুহুর্তে।

তবে রেফারিগুলি হুইসেলটি উড়িয়ে দেয়নি এবং খেলাটি সেখানেই শেষ হয়েছিল।

ক্লার্ক তত্ক্ষণাত্ কর্মকর্তাদের দিকে তাকাতে চেয়েছিলেন এবং দ্রুত তাদের দিকে চিৎকার করতে শুরু করলেন যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে কোনও বাজে ডাক আসছে না। তার সতীর্থ, সোফি কানিংহাম, হুইসেলের অভাবের প্রতিবাদ করার জন্য রেফসের কাছেও যোগাযোগ করেছিলেন।

ক্যাটলিন ক্লার্কের ভিতরে এবং পুরুষদের বাস্কেটবলের উপর অ্যাঞ্জেল রিজের প্রভাব

নো-কলটি ক্লার্ককে ফ্রি-থ্রো লাইনে গেমটি জিততে বাধা দিয়েছে কারণ যোগাযোগটি 3-পয়েন্ট আর্কের বাইরে শটে ঘটেছিল। তবে এটি ক্লার্ককে একটি বড় ডাব্লুএনবিএ মাইলফলকটিতে একটি সুযোগও ব্যয় করেছিল।

ক্লার্ক, 18 পয়েন্ট নিয়ে সমাপ্তি, 20-পয়েন্ট, 10-রিবাউন্ড গেমের মাত্র দুটি পয়েন্ট লজ্জা পেয়েছিল। এটি তার ক্যারিয়ারের একাদশতম এবং লিগের ইতিহাসের যে কোনও খেলোয়াড়ের দ্বারা সবচেয়ে বেশি হত। ক্লার্ক 10 এর সাথে কোর্টনি ভ্যান্ডারস্লুটের সাথে আবদ্ধ।

ক্লাউড এবং দ্য লিবার্টি তাদের শিরোনামের প্রতিরক্ষায় দলের প্রথমবারের মতো 3-0 শুরু করে একটি মরসুমে চলে গেছে।

ক্লাউড ক্লার্কের বিরুদ্ধে শারীরিক নাটকগুলির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্টবাদী।

মার্চ মাসে রায়ান ক্লার্কের সাথে “পিভট পডকাস্ট” -তে একটি সাক্ষাত্কারের সময় ক্লাউড ক্লার্কের হিটগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্ষোভের জোর দিয়েছিলেন “বর্ণবাদ” এর মূল ছিল।

“এটি গেমের কেবল একটি অংশ। কোনও টার্গেট ছিল না, কিছুই ছিল না That সেই আখ্যানটি ছড়িয়ে পড়েছিল, ‘ওহ, ভেটস রুকিদের ঘৃণা করে The রুকিরা ভেটসকে ঘৃণা করে The ভেটস নির্দিষ্ট খেলোয়াড়দের অনুসরণ করে চলেছে।’ এটি সমস্ত ষাঁড় —

“এটি উড়ে যায়, ‘ওহ, তারা ক্যাটলিন ক্লার্কের পিছনে যাচ্ছেন।’ তবে, না, আমরা অন্য কোনও সেরা খেলোয়াড় বা ফ্র্যাঞ্চাইজি প্লেয়ার যেভাবে খেলেছেন সেভাবে এই লিগের মধ্যে থাকা সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে আমরা খেলছি। ”