লিভারপুল প্যারেড ক্র্যাশ সন্দেহভাজন ‘বিবাহিত ব্যবসায়ী এবং তিনজনের বাবা’

লিভারপুলের ভিক্টোরি প্যারেডে ভিড়ের মধ্যে একটি গাড়ি লাঙল করার পরে প্রায় ৮০ জন আহত হওয়ার পরে গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজন চালককে তিনজনের বাবা বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে একজন বিবাহিত ব্যবসায়ী, যাকে সোমবার যে ধ্বংসযজ্ঞে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের অবিশ্বাসের মধ্যে থাকা প্রতিবেশীরা “নিস ফ্যামিলি ম্যান” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, অনুযায়ী আয়না।

মার্ডারিসাইড পুলিশকে হত্যা ও মাদক গাড়ি চালানোর চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে, শহরের পশ্চিম ডার্বি অঞ্চল থেকে ৫৩ বছর বয়সী ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখার জন্য বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পরে লিভারপুল এফসির উদযাপনের সময় এই ঘটনাটি ঘটেছিল, ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়িটি কর্ডোনগুলির মাধ্যমে একটি অ্যাম্বুলেন্সটি টেলগেট করেছে এবং তারপরে ভিড়ের মধ্যে চালিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (পা)

লোকটির পরিচয় এখনও পুলিশ প্রকাশ বা নিশ্চিত করা হয়নি।

এক প্রতিবেশী বলল আয়না: “এটি সম্পূর্ণ চরিত্রের বাইরে বলে মনে হচ্ছে They এগুলি খুব সুন্দর পরিবার, ছেলেরা সত্যিই সুন্দর এবং ভাল আচরণ করে। (তিনি) দুর্দান্ত লোক। আমাদের অ্যালার্ম একবার যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন এবং তারপরে আমাদের আশেপাশের প্রতিবেশীদের জন্যও এটি করেছিলেন।

“এটি কেবল বোঝা যায় না It এটি ঠিক মনে হয় না They এগুলি সুন্দর The

একজন বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওয়াটার স্ট্রিটের সংঘর্ষের পরে সাত জন স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন এবং কর্মকর্তারা এই ঘটনায় আহত 79৯ জনকে চিহ্নিত করেছেন।

শিশু সহ 50 টিরও বেশি লোককে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিত্সা করা হয়েছিল।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র হরর ক্র্যাশের পরে রাস্তায় ধ্বংসাবশেষ (এপি)

পুলিশ বিশ্বাস করে যে যে গাড়িটি পথচারীরা আঘাত করেছিল তা কোনও রাস্তা ব্লক সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করার পরে হার্ট অ্যাটাকের শিকার ব্যক্তির সাথে অংশ নেওয়া একজন অ্যাম্বুলেন্স ক্রু অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি তহবিল সংগ্রহের প্রচারণা 20,000 ডলারেরও বেশি জোগাড় করেছে, লিভারপুল খেলোয়াড়ের প্রাক্তন দাতব্য জেমি ক্যারাগার 23 ফাউন্ডেশন থেকে 10,000 ডলার অনুদান সহ।

এদিকে, স্যার কেয়ার স্টারমার ডেপুটি চিফ কনস্টেবল ক্রিস গ্রিন, সহকারী চিফ কনস্টেবল জেনি সিমস, পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার এমিলি স্পারেল এবং লিভারপুলের মেয়র স্টিভ রোথেরামের সাথে দেখা করতে ফোর্স সদর দফতরে ভ্রমণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেছিলেন: “সোমবার দৃশ্যগুলি কেবল ভয়াবহ ছিল, এক মুহুর্তে একটি আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের মধ্যে কীভাবে অবিশ্বাস্য আনন্দ ভয়াবহতায় পরিণত হয়েছিল তা দেখার জন্য।

“মেয়র স্টিভ আমাকে আমার দলের সাথে অবহিত এবং আপডেট করে রেখেছেন, তবে আপনার সাথে এই প্রথম হাতটি দিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে থাকা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, তাই সময় দেওয়ার জন্য এবং আমি যেভাবে আমি চাই সেভাবে বিশদটি দেখতে পেয়েছি তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।”