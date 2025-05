লিভারপুল প্যারেড গাড়ি দুর্ঘটনার জন্য অস্থায়ী পরীক্ষার তারিখ সেট সেট – জাতীয়

এই সপ্তাহের প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ভিক্টোরি প্যারেডে লিভারপুলের সকার ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে একটি গাড়ি লাঙল করার পরে শুক্রবার এক ব্রিটিশ ব্যক্তি আদালতে হাজির হয়েছিলেন।

লিভারপুলের ওয়েস্ট ডার্বি অঞ্চল থেকে পল ডয়েলকে বিপজ্জনক ড্রাইভিং এবং অভিপ্রায় সহ গুরুতর শারীরিক ক্ষতি করার দুটি গণনা সহ সাতটি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৫৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি শুক্রবার সকালে লিভারপুল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর নাম, ঠিকানা এবং জন্মের তারিখ নিশ্চিত করেছেন।

প্রসিকিউটর ফিলিপ অ্যাসবারি আদালতকে বলেছিলেন: “২ May মে প্রায় সন্ধ্যা around টার দিকে এই অভিযোগগুলি শহরের কেন্দ্রে… প্রায় সন্ধ্যা around টার দিকে ঘটেছিল।





“স্থানীয় ফুটবল দলের জন্য কুচকাওয়াজের পরে উল্লেখযোগ্য ভিড় জলস্রোতের ত্যাগ করার সাথে সাথে এই আসামী, দ্য ক্রাউন (প্রসিকিউশন) বলে, তারা এই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় জনগণের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভিড় করেছিল।”

ডয়েলকে হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এবং পরে 24 নভেম্বরের অস্থায়ী বিচারের তারিখ নির্ধারণ করা হলে লিভারপুল ক্রাউন কোর্টে আরও শুনানির জন্য সংক্ষেপে উপস্থিত হয়েছিল। ১৪ ই আগস্ট তার পরবর্তী আদালতে উপস্থিত হওয়ার আগে তাকে সাতটি অভিযোগের কোনও আবেদন করতে বলা হয়নি।

সোমবার সন্ধ্যায় লিভারপুলের প্যাকড সিটি সেন্টারে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, কারণ লিভারপুলের শিরোপা জয়ের উদযাপন করতে এবং দল এবং তার কর্মীদের ট্রফির সাথে বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ওপেন-টপ বাস প্যারেড দেখতে প্রায় এক মিলিয়ন লোক বেরিয়ে এসেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে যে এই ঘটনাটি মোট 79৯ জন আহত হয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সন্ত্রাসবাদের কাজ নয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় সাত জন হাসপাতালে রয়েছেন।

(লিভারপুলে ফিল নোবেল এবং লন্ডনে স্যাম টোবিন এবং স্যাম তাবাহ্রিটি দ্বারা রিপোর্টিং; উইলিয়াম জেমস, মাইকেল হোল্ডেন এবং গাইলস এলগুডের সম্পাদনা)