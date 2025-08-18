You are Here
লিভারপুল ম্যান অ্যান্টোইন সেমেনিও বর্ণবাদী নির্যাতনের রিপোর্টের পরে নিষিদ্ধ
News

লিভারপুল ম্যান অ্যান্টোইন সেমেনিও বর্ণবাদী নির্যাতনের রিপোর্টের পরে নিষিদ্ধ

আন্ডারওয়ার্টার

বিবিসি নিউজ, লিভারপুল

বোর্নেমাউথের হয়ে স্কোর করার পরে রয়টার্স সেমেনিও উদযাপন করছে। তার ছোট ড্রেডলকড চুল এবং একটি গা dark ় বাদামী দাড়ি ছিল। তিনি তার গা dark ় নীল এবং কালো বোর্নেমাউথ দূরে কিট পরেছিলেন।রয়টার্স

প্রিমিয়ার লিগের মরসুমের উদ্বোধনী ম্যাচের সময় এন্টোইন সেমেনিও জাতিগতভাবে নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন

অ্যানফিল্ডে প্রিমিয়ার লিগের মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচের সময় বোর্নেমাউথ ফরোয়ার্ড অ্যান্টোইন সেমেনিয়োকে জাতিগতভাবে গালি দেওয়ার সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যক্তি যুক্তরাজ্যের প্রতিটি ফুটবল স্টেডিয়াম থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চেরি ‘ লিভারপুলের বিরুদ্ধে শুক্রবার খেলা 29 তম মিনিটে সেমেনিও রেফারিতে এটি পতাকাঙ্কিত করার পরে সংক্ষেপে থামানো হয়েছিল।

মিরসিসাইড পুলিশ জানিয়েছে, লিভারপুলের এক 47 বছর বয়সী ব্যক্তি, যিনি শনিবার জাতিগতভাবে ক্রমবর্ধমান পাবলিক অর্ডার অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাকে শর্তাধীনভাবে জামিন দেওয়া হয়েছে, মিরসাইড পুলিশ জানিয়েছে।

শর্তগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্যের যে কোনও নিয়ন্ত্রিত ফুটবল ম্যাচে অংশ নেওয়া এবং একটি মনোনীত ফুটবল স্টেডিয়ামের এক মাইলের মধ্যে না যাওয়া নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

বাহিনী বলেছে যে এই ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এটি লিভারপুল ফুটবল ক্লাবের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

25 বছর বয়সী ঘানা ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে যে অ্যানফিল্ডে রাতে তার সাথে চিরকাল থাকবে “কারণ পুরো ফুটবল পরিবার কীভাবে একসাথে দাঁড়িয়েছিল”।

তিনি তার সতীর্থ, লিভারপুলের খেলোয়াড় এবং অনুরাগী এবং প্রিমিয়ার লিগের কর্মকর্তাদের “যারা এটি পেশাগতভাবে পরিচালনা করেছিলেন” তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।