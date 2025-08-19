লিমেরিক ভিলেজের বাসিন্দারা তার শেষ পাব সংরক্ষণের জন্য বাহিনীতে যোগদান করে

একটি কো লিমেরিক ভিলেজের বাসিন্দারা তাদের অর্থ সঞ্চার করেছেন এবং তাদের স্থানীয় পাবে শেষ আদেশ বাতিল করতে একসাথে টানছেন।
এই দলটি, 25 জন পুরুষ এবং একজন মহিলার সাথে জড়িত, প্রাক্তন অহর্নের পাব কিল্টিতে কিনেছিল, যা বাজারে ছিল € 300,000 ডলারে, কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল যে পূর্ববর্তী মালিকরা অবসর নেওয়ার পরে এটি ভালোর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।
এটি গ্রুপ দ্বারা স্ট্রিট বার হিসাবে পুনরায় ব্র্যান্ড করা হয়েছে, যাদের কারও কাছেই পাব ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা নেই। এর মধ্যে একজন ব্যারিস্টার, একজন মনোবিজ্ঞানী, একজন সলিসিটার, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন ছুতার, হিসাবরক্ষক, একজন শিক্ষক, কৃষক, নির্মাতা, বৈদ্যুতিনবিদ এবং অন্যান্য।
এই ধারণাটি ঘটেছিল যেহেতু কিল্টির মধ্যে স্থানীয়রা খুব দূরের অতীতে – পাব, দোকান, পোস্ট অফিস এবং একটি ক্রিমারি – বিভিন্ন ব্যবসায় বন্ধ করে দেখেছিল এবং তাদের ছোট সম্প্রদায়ের আরও একটি ক্ষতি এড়াতে আগ্রহী ছিল।
পাবে বিনিয়োগকারী ল্যান্ডস্কেপ উদ্যানবিদ নোয়েল ওডিয়া বলেছেন, গ্রামের একমাত্র অন্য ব্যবসা, পুনর্ব্যবহারকারী উদ্যোগ, সর্বশেষ মন্দা হিট হওয়ার পরে স্থানীয়রা এটি স্থাপন করেছিল “কারণ কর্মসংস্থান পাওয়া শক্ত ছিল”। এটি এখন সাত জনকে নিয়োগ দেয়।
“তারা বলেছে যে একটি শিশুকে বড় করতে একটি গ্রাম লাগে, তবে আমি আপনাকে বলি, এটির পাব সংরক্ষণ করতে এটি একটি গ্রামও লাগে,” তিনি আরও বলেন, বারটি “আমাদের শেষ সভার জায়গা” ছিল।
“আমরা কেবল গ্রামের লোকদের কাছে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই তা দেখতে পেলাম না কারণ অন্যথায় এটি কেবল একটি ঘর।”
মালিকানা গোষ্ঠীটি পাব বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও দোকান প্রাঙ্গণ ব্যবহার করতে পারে তাও বিবেচনা করছে।
মিঃ ও’ডিয়া যোগ করেছেন, “কয়েকটি পরামর্শ ছিল তবে আমি মনে করি না যে আমরা তাদের কিছু নিয়ে পালিয়ে যাব।”
গ্রুপের আরেক সদস্য ব্যারিস্টার লিয়াম ক্যারল বলেছেন, গ্রামীণ পাবগুলি সারা দেশে মারা যাচ্ছে।
স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এই ধরনের উদ্যোগে খুব কম বা লাভ নেই বলে স্বীকার করার সময়, মিঃ ক্যারল বলেছিলেন যে তিনি এখনও অন্যকে তাদের সম্প্রদায়ের ভালোর জন্য একইভাবে করতে উত্সাহিত করবেন।
“আশা করি আমরা এটি চালিয়ে যেতে পারি, কয়েক জনকে নিয়োগ করতে পারি এবং আমাদের এখানে ট্যাপে থাকা সম্প্রদায়ের আত্মাকে আরও ব্যবহার করতে পারি।”