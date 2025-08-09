গত মৌসুমে হংকংয়ে লিয়াও ক্যাংমিংয়ের দ্বিতীয় মরসুম ছিল এবং তিনি ৪৪ টি প্রথম ঘোড়া গেম জিতেছিলেন। তার অভিনয় একটি বড় লাফ এগিয়ে। তার ঘোড়া প্রশিক্ষণ দক্ষতা অত্যন্ত স্বীকৃত ছিল। অবশ্যই, অনুশীলনকারীরা নতুন কোয়ার্টারে আরও একটি দুর্দান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য ঘোড়া হাউসের অপেক্ষায় রয়েছেন। আজ, লিয়াও ক্যাংমিং ঘোড়ার ঘরের প্রথম দিনেই তার সামাজিক প্ল্যাটফর্মে একটি বড় বৃত্তের বাইরে ঘোড়া পাঠানোর একটি ছোট ভিডিও ভাগ করেছেন। প্রতিটি ঘোড়া সক্রিয়ভাবে অনুশীলন এবং নতুন মরসুমের জন্য প্রস্তুত। (ফটো স্ক্রিনশট: লিয়াও কঙ্গিং আইজি) চেন জিয়াটিয়ান
লিয়াও ক্যাংমিং প্রথম দিনেই ঘোড়াগুলি বৃত্তের বাইরে পাঠিয়েছিল
