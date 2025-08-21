You are Here
লিয়াম এবং নোয়েল গ্যালা’র দাদির মালিকানাধীন মায়ো সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রেখেছেন
News

লিয়াম এবং নোয়েল গ্যালা’র দাদির মালিকানাধীন মায়ো সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রেখেছেন

সিও মায়োতে ​​একসময় লিয়াম এবং নোয়েল গ্যালাগারের মাতামহীর মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি-সংস্কারকৃত দুটি বেডরুমের কটেজটি চার্লসটাউনের সোননাঘে অবস্থিত, যেখানে ভাইদের মা, পেগি এবং তাদের দাদী মার্গ্রেট মূলত থেকেই শিলাবৃষ্টি।

ওসিস ফ্রন্ট ম্যান এবং গিটারিস্ট, যিনি প্রায়শই তাদের মেয়ো শিকড় সম্পর্কে স্নেহপূর্ণ কথা বলেন, তিনি ম্যানচেস্টার থেকে আইরিশ সাগর পেরিয়ে আবার কটেজে শৈশব গ্রীষ্মকাল কাটিয়েছিলেন। ক্রোক পার্কে গত সপ্তাহান্তে শনিবার গিগের সময় এই শহরের সাথে তাদের এই সংযোগটি লিয়াম গ্যালাগার ভিড়কে জিজ্ঞাসা করেছিল: “এখানে মায়ো, চার্লসটাউন থেকে কেউ?”

যখন ৮০,০০০ শক্তিশালী শ্রোতা জবাবে উত্সাহিত করলেন, লিয়াম বলেছিলেন: “সেখানে প্রায় পাঁচ জন লোক আছেন, আপনি সবাই সেখান থেকে চ ***** জি হতে পারবেন না।”

লিয়াম গ্যালাগার গত সপ্তাহান্তে ক্রোক পার্কে ভিড়কে চাবুক মারেন। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন
লিয়াম গ্যালাগার গত সপ্তাহান্তে ক্রোক পার্কে ভিড়কে চাবুক মারেন। ছবি: চানি অ্যান্ডারসন

তারপরে তিনি ট্র্যাকটি উত্সর্গ করলেন এটি দিয়ে রোল শহরে। পরে একই শোতে তিনি ট্র্যাকটি উত্সর্গ করেছিলেন আমার পাশে দাঁড়ানো তার মায়ের কাছে।

লিয়াম এবং নোলের মাতামহী দাদী, মার্জারেট সুইনি তার ৮০ তম জন্মদিনের কয়েক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে মারা যান।

তার পূর্বের বাড়িটি ছয় একর জমিতে সেট করা হয়েছে যার উপরে একটি প্রাকৃতিক বসন্ত এবং একটি পূর্ব কর্ন মিলের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সোননাঘ নদীও সাইটের মধ্য দিয়ে চলে।

অভ্যন্তরীণ আবাসনটি প্রায় 83.6 বর্গমিটার/900 বর্গফুট পর্যন্ত প্রসারিত এবং প্রবেশদ্বার হল, একটি বৃহত ওপেন-প্ল্যান রান্নাঘর/লিভিং/ডাইনিং রুম, দুটি ডাবল বেডরুম এবং দুটি ঝরনা ঘর রয়েছে।

নক এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাড়িটি এখন বাজারে 350,000 ডলারে রয়েছে। এই বিক্রয়টি ক্যাসেলবারের হ্যাম্পটনস ইন্টারন্যাশনালের অনুমোদিত ডাবলিন, ডাবলিনের ডিএনজি কান্ট্রি হোমস অ্যান্ড এস্টেটস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

কুটিরটি সোননাঘে অবস্থিত, চার্লসটাউন, কো মায়ো। ছবি: daft.ie
কুটিরটি সোননাঘে অবস্থিত, চার্লসটাউন, কো মায়ো। ছবি: daft.ie

সম্পত্তির তালিকা অনুসারে, গ্যালাগার পরিবার “এই বাড়িতে অনেক শৈশব গ্রীষ্মকাল ব্যয় করত, গ্রামাঞ্চলের সেটিংয়ের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চার্লসটাউন লোকেশনের সংগীত traditions তিহ্যগুলি ভিজিয়ে রাখে”।

“ডাবলিনে সবেমাত্র দুটি বিক্রি হওয়া জিগ খেলার পরে, চার্লসটাউনের বাসিন্দারা তাদের মায়ো heritage তিহ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বিত হওয়ায় বিখ্যাত গ্যালাগারদের কাছ থেকে একটি সফর আশা করছেন এবং অনেক ভক্ত তাদের প্রতিমাগুলির সাথে সুযোগের মুখোমুখি হওয়ার আশায় কো মায়োর তীর্থযাত্রা করছেন”।

প্রকৃতপক্ষে, যদিও চার্লসটাউনের অনেক স্থানীয় লোক আশা করেছিলেন যে গত শনি ও রবিবার ক্রোক পার্কে তাদের শোয়ের প্রেক্ষিতে ভাইবোনরা সম্ভবত এই শহরটিতে গিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এই অঞ্চলে ভাইদের কোনও নিশ্চিত দৃশ্য দেখা যায়নি।

ওসিসের পরবর্তী গিগটি এই সপ্তাহান্তে টরন্টোতে স্থান নেয়।

  • আপনি বাড়ির জন্য সম্পূর্ণ বিক্রয় তালিকা দেখতে পারেন এখানে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।