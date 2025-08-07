লিয়াম নিসনের নতুন কমেডি মুভিটি এই দশকের সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠেছে

নগ্ন বন্দুক অস্কার-মনোনীত তারকা লিয়াম নিসনের জন্য একটি বড় রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। দ্য নিউ মুভি, যা নিসনকে অভিনব কপ ফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিন জুনিয়র চরিত্রে অভিনয় করেছেন, মূল চলচ্চিত্র ট্রিলজির রিবুট এবং লিগ্যাসি সিক্যুয়েল উভয় হিসাবে কাজ করেছেন, যা অভিনীত ছিল বিমানফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিনের চরিত্রে লেসলি নীলসেন।
দ্য নগ্ন বন্দুক রিলিজ 1 আগস্টে 16.8 মিলিয়ন ডলারের আত্মপ্রকাশের সাথে শুরু হয়েছিল যা ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য দ্বিতীয় সেরা উদ্বোধনী উইকএন্ডকে চিহ্নিত করেছে। এই মোট সিনেমাটি উপার্জনও দেখেছিল 10 বছরে লিয়াম নিসনের নেতৃত্বে একটি চলচ্চিত্রের জন্য সেরা 3 দিনের প্রিমিয়ার গ্রস2015 এর আত্মপ্রকাশের পর থেকে নেওয়া 3।
প্রতি সংখ্যা, নগ্ন বন্দুক আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ২১.৪ মিলিয়ন ডলারের ঘরোয়া গ্রস এবং ১১.৫ মিলিয়ন ডলার সমন্বয়ে এখন বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে মোট $ ৩২.৯ মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে। মুভিটি এখন 2020 এর বিশ্বব্যাপী $ 32.6 মিলিয়ন ডলার পেরিয়ে গেছে সৎ চোর হতে দশকের এখন পর্যন্ত নিসনের সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী সিনেমা।
নগ্ন বন্দুকের জন্য এর অর্থ কী
যদিও এই রেকর্ডটি উল্লেখযোগ্য, $ 32.9 মিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাপী গ্রস অগত্যা একটি দর্শনীয় ফলাফল নয়। আসলে, নগ্ন বন্দুক এখনও অবধি বছরের 45 তম সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী মুভি, এমনকি যেমন আন্ডারহেলিং রিলিজের পিছনে পড়ে যায় এম 3গান 2.0 ($ 39 মিলিয়ন) এবং কালো ব্যাগ ($ 42.7 মিলিয়ন)।
যখন নগ্ন বন্দুক সম্ভবত তার নাট্য রানটি তার সোফমোর উইকএন্ডে এবং তার বাইরেও অব্যাহত থাকায় সম্ভবত চার্টটিতে আরোহণ চালিয়ে যেতে হবে, এই সত্য যে এটি ইতিমধ্যে তার প্রথম সপ্তাহে 2020 এর অন্যান্য সমস্ত লিয়াম নিসন চলচ্চিত্রকে ছাড়িয়ে গেছে এই শিরোনামগুলির সাধারণ দক্ষতার সাথে কথা বলে।
তবে ক্ষেত্রটি এখনও প্রতিযোগিতামূলক হিসাবে লিয়াম নিসন 2020 এবং 2024 এর মধ্যে প্রায় এক ডজন নাট্য সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেনসহ ইতালি তৈরি ($ 2.7 মিলিয়ন), দ্য মার্কসম্যান ($ 23.8 মিলিয়ন), ব্ল্যাকলাইট ($ 16 মিলিয়ন), প্রতিশোধ ($ 13.6 মিলিয়ন), এবং সাধু ও পাপীদের দেশে ($ 3.4 মিলিয়ন)।
আমাদের নগ্ন বন্দুক রেকর্ড গ্রহণ
2025 এর যদি শেষ পর্যন্ত এটি দেখা যায় নগ্ন বন্দুক দশকের লিয়াম নিসনের সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী সিনেমা রয়ে গেছে। আপাতত, দেখে মনে হচ্ছে এটি কিছু সময়ের জন্য তাই থাকবেবিশেষত যদি এটি তার রান শেষে আরও চিত্তাকর্ষক সংখ্যায় আরোহণ করে।
নিসনের হরর-কমেডি সহ বেশ কয়েকটি আসন্ন সিনেমা রয়েছে কোল্ড স্টোরেজ এবং দ্য হিস্ট মুভি 4 বাচ্চা একটি ব্যাঙ্কে চলে। যাইহোক, এগুলি তার অন্যান্য 2020 এর অফারগুলির সাথে সমান বলে মনে হয় যা দ্বারা বহির্গমন করা হয়েছিল নগ্ন বন্দুকসুতরাং তিনি কেবল তখনই প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হতে পারেন যদি তিনি অন্য খাঁটি কমেডিতে অভিনয় করেন এবং অনুরূপ শিরাতে আঘাত করেন।
