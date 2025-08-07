You are Here
লিলি: ক্রসটাউন আরেকটি উদ্বোধনী সময়সীমা মিস করতে প্রস্তুত?
দীর্ঘ-বিলম্বিত এলআরটি লাইন নির্মাণের সময় নভেম্বরে ২০১১ সালের নভেম্বরে গ্রেপ্তার করার সময় জন্ম নেওয়া একটি শিশু এখন হাই স্কুলে প্রবেশ করতে চলেছে

07 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 39 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে3 মিনিট পড়া

একটি এগলিন্টন ক্রসটাউন এলআরটি ট্রেনটি 26 ফেব্রুয়ারি, 2024 -এ স্কার্বোরোর ভিক্টোরিয়া পার্ক অ্যাভেতে দেখা যায়।
একটি এগলিন্টন ক্রসটাউন এলআরটি ট্রেনটি 26 ফেব্রুয়ারি, 2024 -এ স্কার্বোরোর ভিক্টোরিয়া পার্ক অ্যাভেতে দেখা যায়। ছবি জ্যাক বোল্যান্ড /টরন্টো সান/পোস্টমিডিয়া নেটওয়ার্ক

আমি কিছুক্ষণের জন্য রসিকতা করছি যে অন্টারিও লাইনের পাতাল রেল সম্প্রসারণটি এগলিন্টন ক্রসটাউন এলআরটি -র আগে খোলা হবে।

ক্রসটাউনটি ২০১১ সালে ভেঙে গেছে এবং এখনও খোলা হয়নি-অন্টারিও লাইনটি ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এটি সমাপ্তি থেকে কয়েক বছর দূরে রয়েছে।

তবুও, ক্রসটাউন এখন সময়সূচির পিছনে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে, রসিকতাটি এত পাগল বলে মনে হচ্ছে না।

মিসড সময়সীমা ঘোষণার কয়েক বছর পরে, তারপরে তারা যখন খোলার সময় এক সময়ের জন্য নীরব হয়ে যায়, দেখে মনে হয়েছিল আমরা এই সেপ্টেম্বরে এলআরটি লাইনটি খোলা দেখতে পাচ্ছি। যদিও এটি এখনও একটি সম্ভাবনা, এটি বাতাসেও রয়েছে।

অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড এবং মেট্রোলিনেক্সের কর্মকর্তাদের এই সপ্তাহে বিলম্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং একটি পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেননি।

ফোর্ড বুধবার বলেছিলেন, “আমরা এটি নিরাপদে করতে যাচ্ছি। আমরা অটোয়া শহরটির মতো এটি করতে যাচ্ছি না এবং প্রতি দ্বিতীয় দিন জিনিসটি ভেঙে যাচ্ছে,” ফোর্ড বুধবার বলেছিলেন।

অটোয়া একটি উচ্চ রাজনৈতিক উপায়ে 2019 সালের সেপ্টেম্বরে তাদের এলআরটি খুলেছিল। মেয়র জিম ওয়াটসন, একজন অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট উদারপন্থী এবং প্রাক্তন ম্যাকগুইন্টি-যুগের মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী, স্থানীয় ফেডারেল উদারপন্থীদের তাদের পুনর্নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য এটি প্রস্তুত হওয়ার আগে নগরীর এলআরটি প্রথম দিকে উদ্বোধন করেছিলেন।

ফলাফলগুলি একটি হতাশার ছিল এবং কিছু উপায়ে ফোর্ডের প্রথম দিকে ক্রসটাউন খোলার অনীহা বোধগম্য।

এটি বলেছিল যে, ২০১১ সালের নভেম্বরে টরন্টোর প্রয়াত মেয়র রব ফোর্ড তত্কালীন প্রিমিয়ার ডাল্টন ম্যাকগুইন্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এমন এক সময়ে যখন সেক্সি এবং আমি জানি যে এটি কানাডায় বিলবোর্ডের চার্টগুলিতে শীর্ষে ছিল এবং বুটস ইন বুটস এ সময়ের শীর্ষস্থানীয় মুভিগুলির মধ্যে একটি ছিল।

এই সপ্তাহে জন্মগ্রহণকারী একটি শিশু হাই স্কুলে প্রবেশ করতে চলেছে এবং তাদের ড্রাইভারের লাইসেন্স পাওয়ার কথা ভাবছে।

ফোর্ড সরকার যা ঘটেছে তার জন্য প্রাক্তন লিবারেল সরকারকে দোষারোপ করতে চায়, তবে ফোর্ড দলটি এখন ম্যাকগুইন্টি/উইন দলের চেয়ে ক্রসস্টাউনের দায়িত্বে আরও বেশি দিন ছিল। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, আপনার আপনার ব্যর্থতার মালিক হওয়া দরকার এবং ক্রসস্টাউন যতটা ফোর্ড ব্যর্থতা এটি ম্যাকগুইন্টি/উইন ব্যর্থতা।

ধন্যবাদ, দায়িত্বে থাকা নতুন লোক রয়েছে।

প্রাক্তন মেট্রোলিনেক্সের সিইও ফিল ভার্সার রয়েছেন, যিনি প্রতিটি সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায়টি ঠিকাদার এবং উপ-ঠিকাদারদের আদালতে নিয়ে যাওয়া, এইভাবে সমস্ত কিছু বিলম্বিত করে বলে মনে করেছিলেন। গনও হলেন “সুপার-কনসাল্ট্যান্ট” ব্রায়ান অতিথি এবং তার ফার্ম বক্সফিশ, যা তাদের মালিকানাধীন মেট্রোলিনেক্স চালিয়েছিল।

মেট্রোলিনেক্সের সভাপতি এবং সিইও ফিল ভার্সার একটি অগ্রগতি আপডেট দিয়েছেন।
প্রাক্তন মেট্রোলিনেক্সের সভাপতি এবং সিইও ফিল ভার্সার 27 সেপ্টেম্বর, 2023 -এ এগলিন্টন ক্রসস্টাউন এলআরটি লাইনের চলমান নির্মাণের বিষয়ে একটি অগ্রগতি আপডেট দিয়েছেন। ছবি জ্যাক বোল্যান্ড /টরন্টো সান

প্রাক্তন অটোয়া এলআরটি পরাজয়ের ক্ষেত্রে অতিথি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন – তিনি প্রায়শই সেই প্রতিবেদনে দেখান এবং আমার দৃষ্টিতে ক্রসটাউনে ইস্যুটির একটি বড় অংশ।

এটি এমন একটি প্রকল্প ছিল যেখানে 2021 সালে ট্র্যাকগুলি ভুলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল, প্রকল্পটি খোলার এক বছরেরও বেশি সময় পরে, এবং সমস্যাটি এখনও ঠিক করা হয়নি যখন টরন্টো সান 2023 সালের এপ্রিলে গল্পটি ভেঙেছে।

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মেট্রোলিনেক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল লিন্ডসে বলেছেন যে এলআরটি তার আগের চেয়ে সমাপ্তির কাছাকাছি রয়েছে এবং এখনও সেপ্টেম্বরের উদ্বোধনের সাথে দেখা করতে পারে।

লিন্ডসে বলেছিলেন, “আমরা এখনই সিস্টেমের গুরুতর বিচারের মাঝামাঝি সময়ে আছি।”

“জুলাইয়ের শেষের দিকে, টিটিসি কর্মীরাও এখন অ্যাজিন্টন স্টেশনগুলিতেও তার গতিপথের মধ্য দিয়ে নন-রোলিং স্টক অবকাঠামো রাখার জন্য প্রদর্শন করছেন। এসকেলেটর, লিফট, এইচভিএসি সিস্টেম ইত্যাদি ইত্যাদি।”

এটি কোনও অলস উদ্বেগ নয় – এই স্টেশনগুলি সেখানে বসে আছে, বছরের পর বছর ধরে কাজ করছে না এবং নিশ্চিত করে যে এসি, এসকেলেটর, লিফট এবং দরজাগুলি কাজের কাজের একটি বড় অংশ।

যা আশা করা হয়নি তা হ’ল ট্রেনের গাড়িগুলি এখন পুরানো এবং মেরামতের প্রয়োজন।

“এই যানবাহনগুলি 10 বছর বয়সী, তারা কেবল এখন কেবল কিলোমিটার চালাতে শুরু করেছে যা রাজস্ব পরিষেবার উদ্দেশ্যে ছিল,” তিনি বলেছিলেন।

এর অর্থ ট্রেন গাড়িগুলির জন্য রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচিগুলি সন্ধান করা যা এক দশকের পুরানো এবং তাদের মতো হওয়া উচিত ছিল না। এটি মেট্রোলিনেক্সের জন্য নতুন সমস্যা উপস্থাপন করে।

আমরা কি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে দেখতে পারি?

আমার এখনও আমার সন্দেহ আছে, তবে ফিল ভার্টারের এই হতাশার তদারকি করার চেয়ে আমার দায়িত্বে থাকা মাইকেল লিন্ডসের সাথে আমার আরও আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

blilley@postmedia.com

