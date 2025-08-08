লিলি: ট্রাম্পের উপর ফোর্ডের নতুন কঠোর সুর একটি সত্যিই বোবা ধারণা

আপনার বৃহত্তম ট্রেডিং পার্টনারকে অপমান করা কীভাবে আপনি শুল্ক উত্তোলন এবং সুরক্ষিত চাকরি পাবেন না, তাই অন্টারিওর প্রিমিয়ার কী?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলার সময় ডগ ফোর্ডের সুরে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং এটি কানাডার পক্ষে একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।
ফোর্ড মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত করে তোলার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতিমালা নিয়ে সমালোচনা করা থেকে শুরু করে এবং এটি এমন কিছু যা ওয়াশিংটনে ভাল হবে না।
২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষে এই পরাজয় শুরুর পর থেকে, ফোর্ড ট্রাম্পের নীতি সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে একটি দুর্দান্ত রেখা নিয়েছে। তিনি এই বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট কানাডিয়ান নেতা ছিলেন; তিনি ট্রাম্পের শুল্কের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে গেছেন এবং উভয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেছেন।
এখন, তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যক্তিগত পট শট নিচ্ছেন।
ফোর্ড বুধবার বলেছিলেন, “আপনি কি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে বিশ্বাস করেন?”
কানাডা-ইউনাইটেড স্টেটস-মেক্সিকো বাণিজ্য চুক্তি পুনর্নির্মাণের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। চুক্তির ভিত্তিতে, এটি শীঘ্রই না হলে পরের বছর পুনর্নবীকরণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা রয়েছে এবং ফোর্ড বিশ্বকে ঘোষণা করছে যে আমাদের সাথে কোনও চুক্তি করার দরকার আছে এমন লোকটিকে তিনি বিশ্বাস করেন না?
“অন্টারিও প্রিমিয়ার বলেছেন যে তিনি ট্রাম্পকে বিশ্বাস করেন না এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য চুক্তি পুনরায় চালু করতে পারে সতর্ক করেছেন,” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ওয়্যার পরিষেবা থেকে শিরোনামটি পড়ুন এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইটগুলি গ্রহণ করেছিল।
কেবল বার্তাটি বাড়িতে হাতুড়ি দেওয়ার জন্য, ফোর্ড এগিয়ে গেল সিএনএন বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্পের প্রতি তার অপছন্দ এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতিকে বিস্ফোরণ করার জন্য আরও ব্যাখ্যা করার জন্য।
“তিনি সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দিত রাজনীতিবিদ, কানাডার কারণ তিনি তাঁর নিকটতম পরিবারের সদস্যকে আক্রমণ করেছেন এবং আমরা এটিই আমাদের দিকে নজর রাখেন,” ফোর্ড বলেছিলেন।
এটি কি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম বা অটো অংশগুলিতে শুল্ক উত্তোলন করতে চলেছে এমন মন্তব্য কি?
দেখুন, আমি হতাশার ফোর্ডটি অনুভব করছি, তবে আপনি আপনার বৃহত্তম গ্রাহকের সাথে কীভাবে চুক্তি করেন তা এটি নয়। যখন ডিলগুলি পাওয়ার চেষ্টা করার কথা আসে তখন ফোর্ডকে তার নিজের পরামর্শ শুনতে হবে।
“আপনাকে আপনার বৃহত্তম গ্রাহককে সম্মান করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বৃহত্তম গ্রাহক; আমরা তাদের সম্মান করি, তবে এটি উভয় পথে যেতে হবে,” ফোর্ড বলেছিলেন।
ট্রাম্পের বিষয়ে ফোর্ড কীভাবে কথা বলে তা শুনছেন যে কেউ বলবেন যে এটি শ্রদ্ধার সাথে শোনাচ্ছে না। এটি সস্তা আসনগুলির লোকদের কাছে ভাল খেলতে পারে যারা কেবল কমলা মানুষকে খারাপ চিৎকার করতে এবং ট্রাম্প সম্পর্কে চিৎকার করতে চায়, তবে তার মতো আমাদেরও তার সাথে ডিল করতে হবে, এবং ফোর্ডের বক্তৃতা এবং সুরে সহায়তা করবে না।
ডেল কার্নেগি এবং তাঁর বইয়ের শিষ্য এমন কারও কাছ থেকে এটিও অদ্ভুত কীভাবে বন্ধুদের জিততে এবং মানুষকে প্রভাবিত করে।
ফোর্ড এই বইটি সর্বদা নিয়ে আসে, তিনি এটি লোকদের কাছে সুপারিশ করেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি এর বার্তাটি অভ্যন্তরীণ করেছেন বলে মনে হয়। আপনি ডগ ফোর্ডের কথা যা ভাবেন না কেন, তিনি সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সেগুলি তার নিজের সুবিধা বা প্রদেশের সুবিধার জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একজন মাস্টার।
ট্রাম্পের প্রতি তার সুরের সাথে, সম্ভবত তাকে আবার বইটি পড়তে হবে, বা বিরতি নিতে হবে, কারণ তিনি জাস্টিন ট্রুডো বা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রিমিয়ার ডেভিড এবির মতো বাজে শোনাচ্ছেন।
আবার, এটি এমন নয় যে ফোর্ড অতীতে ট্রাম্পের নীতিগুলিতে কঠোর ছিল না, তিনি কেবল বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত করেননি। আমেরিকানরা সীমান্তের উত্তরে তাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করে এবং তারা ফোর্ডের সাথে এই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করবে।
“এখানে কেউই ভাবেন না যে তিনি তাঁর বক্তৃতাটির সাথে তাল মিলছেন না,” ট্রাম্পের এক সুপরিচিত সূত্র আমাকে ফোর্ড ওয়াশিংটনে তার ফেব্রুয়ারির ভ্রমণের আগে ফোর্ড সম্পর্কে বলেছিলেন।
“ফোর্ড! কি সৌন্দর্য!” ট্রাম্পের একজন বিশ্বাসী আমাকে এ সময় বলেছিলেন।
এখন, তারা তা বলবে না।
ট্রাম্পের কানাডায় ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত পিট হোয়েকস্ট্রা অন্য দিন বলেছিলেন, “আমরা ব্যক্তিগত আক্রমণগুলি দেখি যে, আপনি জানেন, কিছু কানাডিয়ান রাজনীতিবিদরা তৈরি করছেন।” সিবিসি। “হোয়াইট হাউস কানাডায় যা ঘটে তা সম্পর্কে খুব সচেতন।”
এখন, তারা সমস্ত ভুল কারণে ডগ ফোর্ডের দিকে মনোযোগ দেবে।
আমি নিশ্চিত যে কানাডিয়ানরা আছেন যারা কখনও ফোর্ডের পক্ষে ভোট দেবেন না তবে এই অবস্থানের জন্য তাকে উত্সাহিত করবেন। আপনি যদি কানাডিয়ান অর্থনীতি এবং কানাডিয়ান চাকরির বিষয়ে যত্নশীল হন তবে এটি গ্রহণ করার জন্য এটি সত্যিই বোবা অবস্থান।
এখানে লক্ষ্য ট্রাম্পের কাছে চুমু খেতে নয়, এটি কানাডিয়ান শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করে এমন একটি চুক্তি পাওয়া। ফোর্ড যেমন শুরু করেছে তেমন আপনার আলোচনার অংশীদারকে অপমান করা হেরে যাওয়া কৌশল।
