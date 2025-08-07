লিল ওয়েন স্বীকার করেছেন যে তিনি লেব্রন জেমস দ্বারা স্টারস্ট্রাক ছিলেন

লিল ওয়েন স্বীকার করেছেন যে তিনি একবার লেব্রন জেমস দ্বারা স্টারস্ট্রাক পেয়েছিলেন।
প্রদর্শিত স্পোর্টস সেন্টারওয়েজি বিটসের জন্য বাণিজ্যিক সেটে এনবিএ সুপারস্টারকে সভা করে বিশদ বিবরণী।
ওয়েইন বলেছিলেন: “আমি নিজেকে তাঁর পুত্র এবং এনবিএ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম – এই আলোচনাগুলি আমার জন্য স্মরণীয় ছিল।”
ওয়েজি প্রথমবারের মতো লেব্রনের সাথে দেখা করার কথাও স্মরণ করেছিলেন, যখন ফিউচার গ্রেট কেবল কিশোর ছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “আমি বার্ডম্যানের বড় ভাই স্লিমের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছি, যিনি আমার শোতে অংশ নিতে আগ্রহী এলাকার একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খেলোয়াড়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বিশ্বাস করুন, ওয়েইন, এই বাচ্চাটি পরবর্তী মাইকেল জর্ডান।’
“সে রাতে কেবল একটি বিস্ফোরণ ঘটছিল। আমরা দুজনেই এটি স্পষ্টভাবে মনে করি; এটি সত্যই অবিস্মরণীয় ছিল।”
ওয়েন সম্প্রতি বলেছিলেন যে সুপার বাউল হাফটাইম শোতে তাঁর আর পারফর্ম করার আকাঙ্ক্ষা নেই।
“যতবারই আমি তাকালাম, এটি এমন কিছুই ছিল না যা আমাকে ভিতরে যেতে এবং কী ঘটছে তা দেখতে চায়,” তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেন্দ্রিক লামারের অভিনয় দেখেন নি, যোগ করার আগে: “তারা এই অনুভূতিটি চুরি করেছিল। আমি এটি করতে চাই না। এটি নিখুঁত ছিল।”
তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে এনএফএল আপাতদৃষ্টিতে ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে তারা গিগের জন্য বেছে নেওয়া হবে কারণ তারা তাকে সময়ের আগে আরও সামনের দিক থেকে উত্সাহিত করতে উত্সাহিত করেছিল।
“পারফর্ম করার জন্য, এটি এমন একগুচ্ছ জিনিস যা তারা আপনাকে করতে এবং না করতে বলবে, চুম্বন করতে এবং চুম্বন না করার জন্য গাধা,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আপনি যদি লক্ষ্য করেন তবে আমি এমন জিনিসগুলির একটি অংশ ছিলাম যা আমি কখনই অংশ নিই নি। যেমন (মাইকেল) রুবিনের সর্ব-সাদা দলগুলির মতো। আমি টম ব্র্যাডির সাথে বিষ্ঠা করছি। এর জন্য এটিই ছিল। আপনি আমাকে তাদের মধ্যে কখনও কখনও দেখেন নি। আমি ড্রেক করি না। আমি সেখানে বাইরে যাই না, সেখানে সর্বত্র হাসছি না।”
এবং তারপরে যখন তাকে এখনও নির্বাচিত করা হয়নি, তখন তিনি বলেছিলেন যে এনএফএল তাকে কেবল বলেছিল, “আমরা দায়িত্বে থাকি না (সুপার বাউলের অর্ধবারের শো)।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “হঠাৎ করেই, তাদের মতে তারা বাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং, তারা যা বলবে তা দিয়েই আমি ঠিক করতে যাচ্ছি।”
কেন্দ্রিক লামারের সুপার বাউলের হাফটাইম পারফরম্যান্স শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের সর্বাধিক দেখা হয়ে উঠবে।