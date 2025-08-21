You are Here
লিল নাস এক্স এলএতে প্রায় নগ্ন রাতের সময় ঘুরে দেখার পরে গ্রেপ্তার

লস অ্যাঞ্জেলস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) (এএফপি) – বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্বাস এবং একজোড়া সাদা কাউবয় বুটে ঘুরে বেড়ানোর পরে বৃহস্পতিবার পুলিশ কর্তৃক প্রায় নগ্ন লিল নাস এক্স তুলেছিল।

ভিডিও পোস্ট করা টিএমজেড তিনি শহরের প্রধান পুরো পথটি ছড়িয়ে দেওয়ার সময় প্রায় “ওল্ড টাউন রোড” শিল্পীকে বাফের মধ্যে দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল।

র‌্যাপার বারবার ভিডিওটি নিয়ে পথিককে সম্বোধন করে তাদের অনুরোধ করে: “আজ রাতে পার্টিতে দেরি করবেন না।”

তিনি কোন পার্টির কথা উল্লেখ করছেন বা কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ছিল না, যখন তিনি নিকট-খালি রাস্তার কেন্দ্রের মাঝখানে হাঁটছিলেন।

এক পর্যায়ে তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – যিনি স্পষ্টতই গাড়িতে বসে ছিলেন – ফোনটি হস্তান্তর করতে পারেন যাতে তিনি এটিকে ফেলে দিতে পারেন।

“আমি এটিকে অনেক দূরে ফেলে দিতে চাই যাতে আপনি আর কখনও এটি দেখতে পাবেন না I আমি ফোন পছন্দ করি না।”

“আমি আপনাকে ফোনটি নামিয়ে দিতে বলিনি? উহ-ওহ, এর জন্য কারও অর্থ প্রদান করতে হবে,” তিনি থিয়েটারের সাথে আঙুলটি দুলিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র এএফপিকে বলেছেন যে ভোরের ঠিক আগে অফিসারদের স্টুডিও সিটি এলাকায় ডেকে আনা হয়েছিল।

“রাস্তায় একজন নগ্ন ব্যক্তি হাঁটছিলেন,” মুখপাত্র জানিয়েছেন।

“পৌঁছে সন্দেহভাজন কর্মকর্তাদের কাছে অভিযুক্ত। তাকে হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সম্ভাব্য অতিরিক্ত মাত্রার জন্য একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং একজন পুলিশ অফিসারের কাছে ব্যাটারির জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।”

মুখপাত্র বলেছেন যে তিনি লোকটির পরিচয় সরবরাহ করতে অক্ষম।

টিএমজেড দ্বারা প্রকাশিত ফটোগুলি ফ্ল্যাম্বয়্যান্ট স্টারকে তার মাথায় ট্র্যাফিক শঙ্কু রেখেছিল বলে মনে হচ্ছে।

লিল নাস এক্স বা তার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক কোনও মন্তব্য ছিল না।

