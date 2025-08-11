You are Here
লিসা নতুন করোনেশন স্ট্রিট ফিউড বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে অপ্রত্যাশিত আপডেটের পরে রিলিং ছেড়ে গেছে সাবান
লিসা নতুন করোনেশন স্ট্রিট ফিউড বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে অপ্রত্যাশিত আপডেটের পরে রিলিং ছেড়ে গেছে সাবান

লিসা ক্যারির একটি থেরাপিস্ট অফিসে বসে আছেন
লিসা সোয়েন অন্য কোনও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে (ছবি: আইটিভি)

লিসা সোয়েন (ভিকি মায়ার্স) করোনেশন স্ট্রিটের কন্যা বেটসি সোয়েন (সিডনি মার্টিন) এবং রায়ান কনর (রায়ান প্রেসকোট) এর সাথে গার্লফ্রেন্ড কার্লা কনার (অ্যালিসন কিং) এবং রায়ান কনর (রায়ান প্রেসকোট) এর সাথে তার নতুন বাড়িতে বসতি স্থাপন করছেন।

সবেমাত্র এক সপ্তাহ সেখানে থাকার পরেও, কনার-দোসরদের ইতিমধ্যে প্রতিবেশীদের সাথে সমস্যা রয়েছে-যথা ডেভিড প্ল্যাট (জ্যাক পি শেফার্ড)।

No. নম্বরে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই কার্লা, লিসা এবং বেটসি তাদের সামনের লন জুড়ে পুনর্ব্যবহারের সন্ধান করতে উদ্ভূত হয়েছিল।

ডেভিডকে এই জগাখিচির জন্য কৃতিত্ব নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি, তাদের ভবিষ্যতে তার বিনটি ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল, লিসার বিরক্তির জন্য অনেক কিছুই।

কার্লাকে তাদের নিজের বিনে আবর্জনা দেওয়ার জন্য সাহায্য করার আগে বেটসি তাকে দ্রুত দিয়েছিলেন।

যদিও এটি ডেভিডের কাছ থেকে একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ ছিল, লিসা তাকে দেখানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে যে পরের সপ্তাহে আরও কম স্টুপস যখন দু’জন সেই খেলাটি খেলতে পারে।

লিসা কেরিতে কম্পিউটার অনুসন্ধান করছে
লিসা বেকির হত্যার তলায় পৌঁছানোর জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন (ছবি: আইটিভি)

বিন পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও বিরক্ত হয়ে লিসা কার্লাকে আনন্দিত করে যখন তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি যতবার ডেভিড কুকুরের ঝাঁকুনির একটি নোট রাখছেন।

সপ্তাহের শুরুতে ডি কস্টেলোর কাছ থেকে তিনি একটি অপ্রত্যাশিত আপডেট প্রাপ্ত হওয়ার কারণে এটি করার সময় তার কাছে এটি করার সময় অবাক হয়ে যায়।

গোয়েন্দা সার্জেন্ট হতবাক হয়ে গেলে যখন তার বস তাকে সহকর্মী গোয়েন্দা কিট গ্রিন (জ্যাকব রবার্টস) খাঁটি পেশাদারদের সাথে তার সম্পর্ক রাখতে সতর্ক করেন, কারণ তিনি তার সাথে টেনে নামতে দেখে ঘৃণা করবেন।

করোনেশন স্ট্রিটে ডি কস্টেলো সাক্ষাত্কার কিট
ডি কস্টেলো চান না লিসাকে কিট গ্রিন দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক (ছবি: আইটিভি)

স্পষ্টতই, এটি লিসাকে হতাশ করে ফেলেছে – কস্টেলো কী উল্লেখ করছে?

কিটের পরে সারা প্লাট (টিনা ও’ব্রায়েন) এর সাথে কিটের স্বীকারোক্তিটির সাথে কিছু থাকতে পারে, যা তাকে লিসার স্ত্রী বেকি একটি পুরানো মামলার সাথে যুক্ত একটি মামলা তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে স্বীকার করে দেখেন, এটি ভালভাবে একা রেখে যাওয়ার সতর্কতা সত্ত্বেও?

দর্শকরা জানতে পারবেন যে ডিউটিতে মারা যাওয়ার আগে বেকি দুর্নীতির জন্য তদন্ত করা হয়েছিল এবং তার মৃত্যুর আশেপাশে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল।

কিট ডি কস্টেলোর পিছনে পিছনে কাজ করছে (ছবি: আইটিভি)

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, লিসা অবশেষে অতীতকে তার পিছনে ফেলে এবং বেকির মৃত্যুর দিকে নজর দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে কেবলমাত্র ডি কস্টেলো তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বেকির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

তথ্যের সন্ধানে তিনি তার ইমেলগুলি একবার দেখে নেওয়ার পরে এটি এসেছিল, কেবল এটি খুঁজে পেতে যে কিট বেকির ফাইলটিতে অ্যাক্সেসের জন্যও অনুরোধ করেছিল।

কিট লিসার পিঠের পিছনে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি বোধগম্যভাবে উগ্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাকে বিশ্বাস করেন না।

সে কি তার সহকর্মী থেকে সতর্ক থাকার ঠিক আছে? বা এটি কি কস্টেলো যা লুকানোর মতো কিছু আছে?

