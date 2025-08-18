লিসা নিউ করোনেশন স্ট্রিট ভিডিওতে একটি মর্মস্পর্শী গোপনীয়তা উদ্ঘাটিত করেছে সাবান

ডিএস লিসা সোয়েনের (ভিকি মায়ার্স) কিট গ্রিন (জ্যাকব রবার্টস) এর সন্দেহগুলি এই সপ্তাহে করোনেশন স্ট্রিটে বাড়তে থাকে যখন তিনি তাকে কোনও ভাল না বলে মনে করছেন।
গোয়েন্দাদের মধ্যে সর্বদা কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তবে লিসা জানতে পেরে যে কিট লিসার প্রয়াত স্ত্রী বেকি সোয়েন সম্পর্কিত ফাইলগুলিতে অ্যাক্সেসের জন্য অনুরোধ করেছে তা জানতে পেরে বিষয়গুলি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে।
ডিউটিতে থাকাকালীন হিট অ্যান্ড রান চালানোর আগে বেকি দুর্নীতির জন্য তদন্তাধীন ছিলেন এবং লিসা যা ঘটেছিল তার তলায় পৌঁছানোর জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
এটি প্রদর্শিত হবে যে তিনিই একমাত্র নন, কারণ ডি কস্টেলোর ইমেলগুলি স্নুপ করার তার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা তাকে কিটের আকস্মিক আগ্রহ আবিষ্কার করতে পরিচালিত করেছিল।
তিনি প্রচণ্ডভাবে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস করেন না এবং নতুন ভিডিওতে দেখা যায়, জিনিসগুলি এখনও তাদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ।
কিট যেমন তাদের ভাগ করা অফিসে একটি ফোন কল নেয়, লিসা প্রশ্নগুলি যদি এটি কোনও ব্যক্তিগত কল হয় তবে কিটটি প্রতিরক্ষামূলক ছেড়ে দেয়।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তারা স্থানটি ভাগ করে নেওয়ার সাথে সাথে তাদের অবশ্যই জিনিসগুলি পেশাদার রাখতে হবে, লিসা কিছু জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি খুব ভাল আছেন।
তবে পেশাদার হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার প্রবৃত্তিগুলি উপেক্ষা করা, তাই কিট ঘরটি ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে লিসা তার গোয়েন্দা দক্ষতাগুলিকে ভাল ব্যবহারে রাখে।
কিট তার ব্যক্তিগত কল চলাকালীন কী লিখেছিলেন তা জানতে আগ্রহী, লিসা একটি পেন্সিল তুলেছে এবং পোস্ট-ইট নোটটি এখন প্যাডের শীর্ষে রয়েছে।
যেমনটি তিনি সন্দেহ করেছিলেন, স্ক্রিবল উপরের শীটে কিট কী লিখেছিল তার ইন্ডেন্টেশনকে হাইলাইট করে – যদিও লিসা যা খুঁজে পেয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে হতবাক হয়ে গেছে।
কিট কস্টেলোর নাম লিখেছিল, তারপরে একটি ফোন নম্বর।
তিনি কী করছেন, এবং লিসা তাকে সত্যিই দু: খজনক কিছুতে ধরেছে?
গোয়েন্দাদের জন্য আরও ধাক্কা রয়েছে যখন কস্টেলো পরে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে যায় এবং ডিসি গ্রিনের সাথে তার সম্পর্ককে কঠোরভাবে পেশাদার রাখার জন্য তাকে সতর্ক করে দেয়।
যেহেতু তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি চান না যে তাকে তার সাথে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক, সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে?
সপ্তাহের পরে, কিট সারা প্লাটে (টিনা ও’ব্রায়েন) বিশ্বাস করে যে তিনি বেকির ফাইলগুলির জন্য অনুরোধ করেছিলেন এমন আসল কারণ।
তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি এমন একটি মামলায় কাজ করছেন যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি historic তিহাসিক মামলার সাথে জড়িত ছিল বেকি কাজ করছেন, কিন্তু যখন তিনি কস্টেলো তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এমন ফাইলগুলি অনুরোধ করেছিলেন, তাকে এটিকে ভালভাবে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
অবশ্যই, কিট এটি করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, এবং সারাকে স্বীকার করেছেন যে তিনি গোপনে এই মামলায় কাজ করছেন।
এটি কি তার ফোন কল সম্পর্কে হতে পারে? যদি তা হয় তবে কস্টেলো কোনওভাবে জড়িত? লিসা এবং কিটকে বেকির হত্যার দিকে আরও কিছু না দেখার জন্য কি সে এতটা চেষ্টা করেছে?
যখন লিসা এর আগে বেকির কাছে যে কোনও তথ্য খুঁজে পেতে পারে তার জন্য তার ইমেলগুলি দিয়ে ধরা পড়েছিল, তখন তিনি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে খুঁজে পাওয়ার মতো কিছুই নেই।
কিন্তু তিনি কি সত্য কথা বলছিলেন, বা কিট করতে পারেন, এবং এখন লিসা তাদের বস সম্পর্কে দু: খিত কিছু খনন করার পথে ছিলেন?
