লিসা রিলে এমারডেল থেকে দূরে নতুন শো রেকর্ডিংয়ের ‘সবচেয়ে দুর্দান্ত’ সময় ছিল | সাবান

এমারডেলের লিসা রিলে সম্প্রতি একটি নতুন শো রেকর্ড করতে খুব ব্যস্ত ছিলেন।
১৯৯৫ সাল থেকে আইটিভি সাবান চালু এবং বন্ধে ম্যান্ডি ডিংলের ভূমিকা পালন করেছে তারকা।
চরিত্রটি হলেন প্যাডি কার্কের (ডমিনিক ব্রান্ট) এবং মম থেকে ভিনি ডিংল (ব্র্যাডলি জনসন) এর স্ত্রী। ম্যান্ডি স্থানীয় সেলুনে কাজ করে, এবং প্রায়শই সাধারণ ডিংল পারিবারিক নাটকের মাঝখানে দেখা যায়।
ঠিক তার সাবান অল্টার-অহংকারের মতোই লিসা খুব ব্যস্ত জীবনযাপন করে। সম্প্রতি, তিনি সাবান থেকে দূরে একটি প্রকল্প নিয়ে বেশ ব্যস্ত ছিলেন তা নিশ্চিত করতে তিনি ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন।
লিসা তার ফিডে ভাগ করা ছবিটি তাকে হেডফোন পরা এবং একটি মাইক্রোফোনের পাশের ক্যামেরায় হাসছে। তিনি ক্যাপশনে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একটি চ্যানেল 5 শোয়ের জন্য ভয়েস ওভার রেকর্ড করছেন।
লিসা লিখেছেন: ‘একটি ব্যস্ত সকালের পরে @ইম্মারডালে আমি রেকর্ডিং বুথের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত বিকেলটি পেয়েছি @থিওটারপ্ল্যানেটমিডিয়া দ্য লাভলি @ম্যাডিকনিবস আসন্ন নতুন সিরিজ @বুমসিম্রু “স্কিন এএন্ডই” এর সন্ধান করে যখন এটি @চ্যানেল 5_টিভিতে আসবে।’
তারকা বেশ কিছুদিন ধরে সিরিজটি বর্ণনা করেছেন। চ্যানেল 5 এ পর্যন্ত ত্বকের এএন্ডই এর ছয়টি মরসুম প্রচার করেছে, যা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের একটি দল অনুসরণ করে যারা জীবন-পরিবর্তনকারী অপারেশন এবং চিকিত্সার মাধ্যমে আমাদের ত্বককে বাঁচাতে কঠোর পরিশ্রম করে।
এমারডালে ওভার, ম্যান্ডি এবং প্যাডি বর্তমানে তরুণ ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) জানতে পারে।
কিশোরী, যিনি এপ্রিল উইন্ডসর (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) এর সাথে বন্ধু, তিনি কিছুদিন আগে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন এবং একবার প্যাডি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি রুক্ষ ঘুমাচ্ছেন।
ম্যান্ডি এবং প্যাডি ডিলানকে দেখাশোনা করার চেষ্টা করার সময়, তারা অসচেতন রয়েছেন যে তিনি রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) নামে একজন মাদক ব্যবসায়ী হয়ে কাজ করছেন।
ম্যান্ডি এই মুহুর্তেও জানেন না যে তার ছেলে ভিনি একটি বিভ্রান্তিকর সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তিনি তার যৌনতা সম্বোধন করার চেষ্টা করেন এবং তিনি সত্যই কে তা নিয়ে কাজ করেন।
প্রায় তার বন্ধু কামি হাদিককে (শেবজ মিয়া) চুমু খাওয়ার পরে ভিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তিনি ভান করার চেষ্টা করেছেন যে কোনও কিছু সম্বোধনের মতো কিছু নেই, তবে ভিনির তার পালের প্রতি অনুভূতিগুলি উপেক্ষা করা খুব কঠিন ছিল।
এই নিবন্ধের বাকি অংশে এমারডেলের আজ রাতের পর্বের স্পয়লার রয়েছে।
আজ সন্ধ্যায় প্রচারিত আইটিভি সাবানটির কিস্তিতে, তবে এখন আইটিভিএক্স -এ পাওয়া যায়, ভিনি মাইককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যিনি তিনি এলজিবিটিকিউআই+ ফোরামে সাক্ষাত করেছেন।
ভিনি মাইকের আশেপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা উভয়ই একই নৌকায় ছিলেন। যদিও দুঃখের বিষয়, মাইকের আসল দিকটি প্রকাশিত হয়েছিল – এবং তার লক্ষ্য ছিল ভিনিকে তার যৌনতার সাথে সম্মতি জানাতে সহায়তা করা নয়।
ভিনির বাড়িতে, মাইক পরামর্শ দিতে শুরু করেছিলেন যে ভিনি তাকে কল্পনা করেছিলেন। তিনি এটিকে অস্বীকার করেছিলেন এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবে মাইক মনে করেছিলেন যে ভিনি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে তারা একসাথে ঘুমো।
এই মুহুর্তে ভিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যে লোকটি খুব ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা করেছিলেন সে বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ভয়ে বাড়ি থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মাইক তাকে চলে যেতে বাধা দিলেন।
পরের বার আমরা ভিনিকে দেখলাম সে মাইকের দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ করছে। তিনি অশ্রুতে মেঝেতে শুয়ে ছিলেন, কুঁকড়ে উঠছিলেন এবং কাঁপছিলেন, আমরা যে লোকটিকে ভালোবাসতে বড় হয়েছি তার একটি শেল।
মাইক ভিনির কাছ থেকে অর্থ চেয়েছিলেন, তবে তিনি পাশের বিয়ের রিংগুলিও গুপ্তচর করেছিলেন এবং সেগুলিতে খুব আগ্রহী ছিলেন।
পর্বটি কাছাকাছি আসার সাথে সাথে ভিনি সবেমাত্র যা ঘটেছিল তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করার সাথে সাথে তিনি নিজেকে আয়নায় তাকালেন। তারপরে আমরা কয়েক বছর আগে ফ্ল্যাশব্যাক করেছিলাম, যখন ভিনির জৈবিক পিতা পল (রিস ডিনসডেল) তার বাবার কাছে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তাকে শারীরিকভাবে গালি দেবে।
ভিনি অশ্রুতে একা একা ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
বাড়ির অবস্থা দেওয়া, গ্যাবি থমাস (রোজি বেন্থাম) সম্ভবত কিছুটা কী ঘটেছিল তা আবিষ্কার করবে, তবে ভিনি কী বলে কিনা সত্যিই ঘটেছিল এখনও দেখা যায়।
তারকা ব্র্যাডলি জনসন বলেছেন, ‘আমি মনে করি তিনি কেবল একজন বিভ্রান্ত, এক মুহুর্তে বিভ্রান্ত ব্যক্তি’।
‘আমি মনে করি কামির সাথে সংযোগটি অবশ্যই বাস্তব, এটি প্যানসেক্সুয়ালিটি হতে পারে, যেখানে আপনি ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বকে অভিনব করেন।
‘আমি জানি আমি এটি বলতে থাকি তবে তিনি কঠোরভাবে বিভ্রান্ত, এবং তিনি কী চান তা জানেন না, তবে তিনি জানেন যে তিনি কামির সাথে সেই সংযোগ পেয়েছেন। সে কেন তা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কেবল তার মস্তিষ্ককে তার চারপাশে জড়ানোর চেষ্টা করছেন। ‘
আরও: এমারডেল তারকা দ্বিতীয় আইটিভি শো হিসাবে বাতিল হয়ে গেছে: ‘আমি কী ভুল করেছি তা আমি জানি না’
আরও: করোনেশন স্ট্রিট স্টার ‘স্ট্রেসফুল এবং ক্রেজি’ সময়টি প্রকাশ করে কারণ সে একটি বড় পরিবর্তন করে
আরও: করোনেশন স্ট্রিট তারকা জোনাথন হাওয়ার্ডের অন-স্ক্রিন রোম্যান্স উত্তাপ হিসাবে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক