লিসিডিএলএফ মেক্সিকোতে নাইনেল কনডে তৃতীয় নির্মূল

তিনি রিয়েলিটি শো বিখ্যাত মেক্সিকো 2025 এর বাড়িটি তার তৃতীয় সপ্তাহে নির্মূলকরণ গ্যালার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পৌঁছেছিল।
পাঁচ জন বাসিন্দার ভাগ্য জনসাধারণের হাতে রয়েছে, যা উত্তেজনা এবং কৌশলগুলিতে পূর্ণ একদিনে কে প্রতিযোগিতা ছেড়ে যায় তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে তারা সংস্করণগুলি প্রচার করে যে ড্রাইভার ইতিমধ্যে তাঁর প্রস্থান নিয়ে আলোচনা করেছে এবং তার পরিবার এই বন্দিদশা শেষ হওয়ার প্রত্যাশা করে
এলেন হারো পরিত্রাণের চ্যালেঞ্জ জয়ের পরে এবং তার সতীর্থ মারিয়ানা বুটগুলি বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা পাঁচটি সেলিব্রিটি নিয়ে গঠিত হয়েছিল: অ্যালেক্সিস আইয়ালা, ফ্যাসুন্ডো, মার কনট্রেস, ‘এল গুয়ানা’ এবং নিনেল কনডে।
বাড়ির অভ্যন্তরের জলবায়ু ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পজিশনিংয়ের সময়, প্রোগ্রামটির অন্যতম প্রকাশিত গতিশীলতা, মনোনীতরা তাদের ভোটের কারণগুলি শুনতে তাদের সহকর্মীদের সাথে মুখোমুখি হয়েছিল।
অ্যালেক্সিস আইয়ালা তার পিছনে মারিয়ানা বুট, শিকি, ডালিলা পোলানকো, প্রিসিলা ভালভার্দে এবং ইলাইন হ্যারোকে তার পিছনে সর্বাধিক সংখ্যক পদ পেয়েছিলেন, যিনি এই বাড়িতে কীভাবে নিজেকে আন্তরিকভাবে দেখানোর জন্য অভিনেতাকে তিরস্কার করেছিলেন।
পিছনে যখন ফ্যাকুন্ডো তারা নিজেদের অবস্থান অ্যালডো ডি নিগ্রিস, অ্যারন বুধ এবং আবেলিটোযিনি বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের সাথে প্যাসিভ-অ্যাগ্রি তৈরির জন্য কৌতুক অভিনেতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
এর অংশের জন্য, মার কনট্রেস, 'এল গুয়ানা' এবং নিনেল কনডে তাদের সহপাঠীদের কাছ থেকে অবস্থান না পেয়ে পাস করেছেন।
মনোনীত প্রার্থীদের ভাগ্য দর্শকদের হাতে থেকে যায়, যা তাদের ভোটের সাথে নির্ধারণ করে যে কে তৃতীয় স্থান থেকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার হয়েছিল। স্বীকারোক্তিতে চলে যাওয়ার পরে, বাড়িতে ফিরে প্রথম বাসিন্দারা ছিলেন 'এল গুয়ানা', ফ্যাকুন্ডো y অ্যালেক্সিস আইলা।
মেক্সিকোয় সর্বাধিক বিখ্যাত বাড়ি থেকে বহিষ্কার হওয়া তৃতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল মার কনট্রেস y নিনেল কনডে। বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি জনসাধারণের কাছ থেকে কম ভোট পেয়েছিলেন এবং ক্যারোসেল ছেড়ে যাওয়ার সময় তৃতীয় নির্মূল হয়েছিলেন নিনেল কনডে।
