লিসেট প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার বড় বোন থেকে তার অ্যালকোহল আসক্তির জন্য দূরে রয়েছেন

ক লিসেট আমরা অভিনেত্রী এবং গায়ক হিসাবে তার মুখের জন্য তাকে জানি, তবে খুব কমই তিনি তার পরিবার সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং সম্প্রতি এটি করেছিলেন যে সাক্ষাত্কারে তিনি এই মুহুর্তের জন্য মঞ্জুর করেছিলেন যা গুস্তাভো অ্যাডল্ফো ইনফ্যান্টের সাথে আমার ভাগ্যকে বদলে দিয়েছে।
আলোচনায়, লিসেট তার বোনদের সম্পর্কে কথা বলেছেন, বিশেষত মেজরদের মধ্যে, যার সাথে এটি কেবল এক বছর সময় নেয়।
লিসেট বোনের মদ্যপান আছে
আলাপে, অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তার বোন যেহেতু ছোট ছিল তার অ্যালকোহল নিয়ে সমস্যা হয়েছে, বছরের পর বছর ধরে কী তাদের এ থেকে দূরে সরে গেছে।
“আমি জানি না পরিবারগুলিতে কী ঘটে এবং সেখানে সর্বদা একটি কালো ভেড়া থাকে এবং সত্যও ঘটেছিল (…), দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বোন সবচেয়ে বড় গ্রহণ শুরু করে এবং এই অ্যালকোহলের আসক্তি রয়েছে এবং আমরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তিনি পরিবারের খুব কাছাকাছি ছিলেন না।”
বিখ্যাত যে বলেছে তিনি তার বাবার পরে তার বড় বোন থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেনসংগীতশিল্পী উইলি গুটিরিজ মারা গেছেন।
“বিষাক্ত লোকেরা, যাদের একটি আসক্তি রয়েছে এবং আপনি বছরের পর বছর ধরে তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করছেন, তবে মেনে নিন যে এটির সমস্যা আছে, যদি তারা নিজেদেরকে সহায়তা না দেয় তবে তাদের জীবন থেকে বের করে দেওয়া ভাল। এটি আপনার বোন, আপনার মেয়ে, স্বামী কিনা তা বিবেচ্য নয়। আমার বাবা মারা গেলে আমরা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম।”
বিখ্যাত অনুযায়ীঅ্যালকোহলের সমস্যার কারণে তার বোন তার বাবা -মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিলএমন কিছু যা সে সহ্য করতে যাচ্ছিল না।
“আমার প্রথম প্রেমগুলি আমার বাবা -মা ছিল এবং আমি এই বিস্ময়কর প্রাণীদের সাথে বড় হয়েছি, কেউ তাদের স্পর্শ করতে পারে না এবং তাদের মেয়েকেও ছুঁতে পারে না এবং এমন বেশ কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছিল যেখানে আপনি আমার মায়ের কাছেও তাকে আঘাত করতে পারেন না এবং আমি যদি ক্যাপা এবং তরোয়ালকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি তবে আমি এটি করব এবং সেই সময়ে তারা আমার বাবা -মা ছিলেন।”
লিফট রেকর্ডার যে তিনি তার বোনের সাথে লড়াই করতে এসেছিলেন এবং তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পছন্দ করেছিলেন।
“বেশ কয়েকবার আমরা কুৎসিতের সাথে লড়াই করি এবং যখন আমরা আপনার ভূতদের চিনতে পারি, তখন আমাদের সকলেরই সেগুলি রয়েছে এবং আপনি স্বীকৃতি দিয়েছেন যে আপনি এই ব্যক্তির সাথে থাকতে পছন্দ করেন না যিনি আমার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হন এবং আমার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষদের মধ্যে একজন।”
তবে, কখন তাঁর বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনিই তাঁর বড় মেয়ের নিকটবর্তী হতে বলেছিলেনতবে এর ফলে বোনদের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে এবং অবশ্যই চলে যায়।
“যখন আমার বাবা ক্যান্সারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন।
অবশেষে, অভিনেত্রী তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তার বোনের জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহী নন।
“যখন আমার অসুস্থ বাবা এমন না হন যে তিনি হাসপাতালে তাকে অনেক বেশি পরিদর্শন করেছেন। আমরা আমার মায়ের দায়িত্বেও ছিলাম এবং সে এই বিষয়গুলিতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না, আমি তার জীবনে আগ্রহী ছিলাম এবং এই প্রাণীরা স্বার্থপর। আমার বাবা যদি তার শেষ দিনগুলিতে যত্ন না করেন তবে সে যদি বেঁচে থাকে বা মারা যায় তবে কী যত্ন নেবে? আমার কোনও আগ্রহ নেই।”
