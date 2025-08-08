লীলা পেরেইরা আবেল ফেরেরির সাথে পুনর্নবীকরণের গ্যারান্টি দেয় এবং ভক্তদের ধৈর্য্যের আহ্বান জানায়

পামিরাস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ক্লাবটি একটি সংস্কার চলছে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়
8 আগে
2025
– 13H52
(বিকাল 1:58 এ আপডেট হয়েছে)
পামিরাস লায়লা পেরেইরা এই শুক্রবার, 8, একটি বক্তৃতা সরাসরি ভক্তদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। এই মুহুর্তে ক্লাবটি যে পরিস্থিতিতে বাস করে তার জন্য তিনি ধৈর্য চেয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে গ্রীষ্মের একটি সংস্কার রয়েছে এবং কিছু সময়ের জন্য জিনিসগুলি অস্থির হতে পারে।
“আমি লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমার সন্দেহ নেই যে ব্রাজিলিয়ান কাপের অযোগ্যতা দেখে আমরা সকলেই মন খারাপ ও হতাশ হয়ে পড়েছি (…) আমি আসল পাম ভক্তদের কিছুটা ধৈর্য ধরতে চাইতে চাইছিলাম। আমাদের সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সময় প্রয়োজন,” তিনি একটি সময়কে উদ্বোধনী করে বলেছিলেন, “
এই মুহুর্তে, তিনি আবেল ফেরেরির প্রতিরক্ষায় বেরিয়ে এসেছিলেন, করিন্থীয়দের বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান কাপের ১ of পরাজয়ের পরে ভক্তদের একটি অংশ দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। এমনকি পর্তুগিজরা এমন কিছু সমর্থকদের দ্বারা আক্রমণ করেছিল যারা তার সাথে চুক্তিটি সমাপ্ত করার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল।
তবে লায়লা তার প্রতিরক্ষা ত্যাগ করে বলেছিলেন যে তিনি ২০২27 সালের ডিসেম্বর অবধি আবেলের সাথে বন্ধন বাড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন, একই তারিখে তিনি পামিরাসের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর আদেশ শেষ করেছেন।
“আমার সমস্ত আগ্রহ আছে এবং আমি আমাদের কোচের জন্য ২০২27 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য লড়াই করি This এটি আমার ইচ্ছা এবং আমি স্পোর্টস সোসাইটির পামিরাস (…) এর জন্য এটিই চাই এবং আমি ইতিমধ্যে আবেলের সাথে কথা বলেছি এবং যত তাড়াতাড়ি আমরা আপনার চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ করব।
ব্যবসায়ী মহিলা আরও বলেছিলেন যে মতামত, ক্রীড়া কর্মসূচি, সংবাদপত্র, ভক্তদের দল বা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লোককে ক্লাব কর্তৃক বিবেচনায় নেওয়া হয় না এবং ভার্ডনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে কেবল তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবহার করা হয়।
“মতামত নিখরচায়, সর্বোপরি আমরা একটি গণতন্ত্রে রয়েছি, তবে এখানে পামেমিরাসের ভিতরে, যার বসের একটি নাম রয়েছে।
ডান-ব্যাক খেলভেনকে বক্তৃতাটির পরে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং শার্টটি 12 পেয়েছিলেন, পূর্বে মেক ব্যবহার করেছিলেন, যিনি স্থানান্তর উইন্ডো চলাকালীন সান্টোসের দিকে রওনা করেছিলেন।