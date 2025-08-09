লুইসা ইতিমধ্যে কিলের শ্রুতিমধুর, পূর্বে লুই কিল

76 76 বছর বয়সে লুই কিলেন লুইসা জো কিলেন নামে এক মহিলা হিসাবে প্রকাশ্যে বাঁচতে শুরু করেছিলেন। তিনি এই দিন, 9 আগস্ট, 2013, 79 বছর বয়সে মারা যান।
লুইসা কিলেনকে প্রথমবারের মতো দেখলাম ১৯ 1970০ এর দশকের গোড়ার দিকে যখন তিনি টমি মেকেমের প্রতিস্থাপনে গায় ক্ল্যান্সি ব্রাদার্সের সাথে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। অ্যারান সোয়েটার, ব্যঞ্জো এবং স্কিজ-বাক্স হাতে নিয়ে, তিনি মঞ্চে আরামদায়ক ফিট ছিলেন। তিনি সর্বদা ইংল্যান্ডে নিউক্যাসল-অন-টাইন থেকে শোক হিসাবে পরিচয় করিয়েছিলেন এবং এটি প্রমাণ করার উচ্চারণ করেছিলেন-এটি একটি বিদেশী ভাষার মতোই অপ্রত্যাশিত।
ক্ল্যান্সি ভক্তরা শীঘ্রই লুইসাকে এবং তার শ্রম-শ্রেণীর গান যেমন “গো টু সি নোর” এর মতো, 19 শতকে সিমেনের শক্ত জীবন এবং যন্ত্রণা সম্পর্কে; “স্কুলের দিনগুলি শেষ,” এক যুবক – সত্যই একজন শিশু – খনিগুলিতে কাজ করতে গিয়েছিল। তবে এটি ছিল তাঁর উদ্বেগজনক, রাউডি, বাউডি সি-শান্টি যা সত্যই কল্পনা করেছিল।
https://www.youtube.com/watch?v=qiq7rhw655y
ক্রিসমাস উপহার হিসাবে, আমাকে আমার বন্ধু জিম ম্যাককাওলি দ্বারা লুইসার অ্যালবাম, “50 দক্ষিণ বাই 50 দক্ষিণ” দেওয়া হয়েছিল, যিনি ক্লিয়ারওয়াটারে লুইসাকে জানতেন, হডসন নদীর উপর পিট সিগারের স্লুপ। (জিম পরে জনি কারসনের “দ্য টনাইট শো” তে কমেডি প্রতিভা সমন্বয়কারী হয়ে উঠবেন। খ্যাতির কাছে তাঁর দাবিটি রোজান বার আবিষ্কার করবে।) ঠিক আছে, আমি প্রথমবার শুনলাম “স্যালি র্যাকেট” আমাকে আটকানো হয়েছিল – 1973 সালের জন্য! – তবে এই গানটি আপনাকে কয়েক ঘন্টা ধরে হাসছে। লুইসার সাথে গান করুন (“হুইস্কি ইজ দ্য লাইফ অফ ম্যান” এবং “সান্টি আনো” এর পরে ট্র্যাকের তৃতীয় গান):
ছোট স্যালি র্যাকেট
ওকে দূরে!
তিনি আমার সেরা জ্যাকেটটি প্যাড করেছেন
ওকে দূরে!
এবং সে টিকিট হারিয়েছে
ওকে দূরে!
এবং একটি হলি হাই-ও!
ওকে দূরে!
লিটল কিটি কারসন
পার্সন দিয়ে যাত্রা
এখন সে একটু বারসন পেয়েছে
এবং একটি হলি হাই -0!
ছোট সুজি স্কিনার
তিনি বলেছিলেন তিনি একজন শিক্ষানবিশ
এবং তিনি এটি তার ডিনারে পছন্দ করেন
পরিবেশন করুন, ল্যাডস এবং তাকে জিতুন
লিটল ন্যান্সি ডসন
সে লাল ফ্ল্যানেল আঁকছে
তাই পুরানো বোসুন বলে
একটি হলি হাই-ও দিয়ে!
ছোট বেটি বেকার
তিনি একজন কোয়েকারের সাথে দৌড়ে গেলেন
অনুমান করুন তার মা তাকে কাঁপতে পারে
একটি হলি হাই-ও দিয়ে!
ছোট্ট ডলি ডেকেট
তিনি একটি বালতিতে ধুয়ে
তিনি একটি টার্ট কিন্তু এটি চেহারা না
একটি হলি হাই-ও দিয়ে!
তাই এটা আমার ফাইটিন ‘কুক্স, ছেলেরা
হ্যাঁ এটি আপ এবং তাদের ব্লকগুলি বিভক্ত করে, ছেলেরা
এবং এটি শেষ, ছেলেরা, প্রেমে, ছেলেরা
এবং এটি যথেষ্ট হবে, ছেলেরা
তাকে দূরে সরিয়ে!
https://www.youtube.com/watch?v=zijhtl0b25W
আমি লায়ন হেডে লুইসাকে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি, গ্রিনউইচ ভিলেজের ক্রিস্টোফার স্ট্রিটে লেখকদের বার নিচে যেখানে ক্ল্যানসিস ঝুলে থাকতেন। তিনি সামান্য ছিলেন, খুব লম্বা ছিলেন না এবং একটি ভয়েস ছিল যা গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমার মনে আছে এক রবিবার বিকেলে আমি nove পন্যাসিক ডেভিড মার্কসন এবং প্রধান খ্যাতিমান বারটেন্ডার, টমি “সুগার” বাটলারের সাথে বারে উঠে যাচ্ছিলাম। প্যাডি এবং লিয়াম ক্ল্যান্সি এবং লুইসা তাদের ব্যাগ এবং যন্ত্রের মামলাগুলি নিয়ে দরজা দিয়ে গর্জন করতে এসেছিল।
“ছেলেরা কোথায় যাচ্ছ?” আমি জিজ্ঞাসা।
“ওয়্যার আও টা ফেন সিএ-গ্রি!” সেই খ্যাতিমান টেনারে লুইসাকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল।
“কি?” আমি পুনরাবৃত্তি।
“সিএ-গ্রাই খাওয়ানো কোথায়!” লুইসাকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
“কি?”
অবশেষে, লিয়াম অনুবাদ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন: “তিনি বলেছেন ‘আমরা ক্যালগারি চোদাতে যাচ্ছি!’ ”শীঘ্রই তারা পশ্চিম কানাডায় ভ্রমণের জন্য জেএফকে যাওয়ার পথে যাচ্ছিল। কি উচ্চারণ!
সুতরাং এটি শোকের সাথে আমি “লুইসা জো কিলেন, ইংলিশ ফোক গায়ক” এর জন্য একটি শ্রুতিমধুর আবিষ্কার করেছি নিউ ইয়র্ক টাইমস আগস্ট 28, 2013 এ।
এটা হতে পারে?
এটা সত্যিই ছিল।
লুই ছিলেন এখন লুইসা জো। টাইমস বলেছিল: “২০১০ সালে যখন তিনি 76 76 বছর বয়সে ছিলেন, মিঃ কিলেন তাঁর ভক্তদের এবং তার অনেক বন্ধুকে অন্য এক ধরণের হারানো জীবনকে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য সমাধান করে অবাক করেছিলেন। তিনি একজন মহিলা হিসাবে প্রকাশ্যে জীবনযাপন শুরু করেছিলেন, মহিলাদের পোশাক এবং একটি উইগে অভিনয় করেছিলেন। ২০১২ সালে, তিনি যৌন-পরিবর্তন অপারেশন করেছিলেন।”
টাইমস পিট সিগারকে শ্রুতিমধুরে উদ্ধৃত করে “লুই যুক্তরাজ্যের সংগীত সম্পর্কে আমার শিক্ষা ছিল।” “তিনি সমস্ত উপভাষা জানতেন, আমাকে অনেক গান শিখিয়েছিলেন।”
টাইমস আরও বলেছিল যে “মিসেস কিলেন তার শেষ দিনগুলিতে বন্ধুদের বলেছিলেন যে তিনি একজন পুরুষ হিসাবে তার জীবনের জন্য কখনও অনুশোচনা করেননি – বা তার জীবন, যদিও একজন মহিলা হিসাবে সংক্ষিপ্ত।
সুতরাং, আমি সর্বদা স্নেহের সাথে লুইসা জোকে স্মরণ করব – এমন একজন ব্যক্তি যিনি এক জীবনে সবচেয়ে বেশি সমুদ্রের শান্টি গাইতে পারেন এবং অন্যটিতে যৌন পরিবর্তন করার সাহস পেয়েছিলেন।
God শ্বর আশীর্বাদ, লুইসা জো!
