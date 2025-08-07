You are Here
লুইসিয়ানা মাতাল ড্রাইভিং মামলায় অবৈধ অভিবাসীর জন্য আইসিই আটককারী জারি করা

ফক্সে প্রথম: হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) লুইসিয়ানাতে লনমওয়ার ব্যবহার করে একজনকে হত্যা করে হত্যা করার অভিযোগে একজন অবৈধ অভিবাসীকে বরফ আটক দায়ের করেছে।

ডিএইচএস বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেছে যে লুইসিয়ানা রাজ্য পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পরে মেক্সিকো থেকে একজন অপরাধী অবৈধ অভিবাসী, রবার্তো রোমেরো-হার্নান্দেজের বিরুদ্ধে একজন আটককারীকে দায়ের করা হয়েছে, লুইসিয়ানার আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি গাড়িতে আঘাত ও হত্যা করার পরে।

পুলিশ বলছে যে রোমেরো-হার্নান্দেজ মাদকাসক্ত অবস্থায় এবং লাইসেন্স ছাড়াই সেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন।

ডিএইচএস বলেছে, “কোনও স্থানীয় কার্যনির্বাহী হওয়ার পরে তাকে সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রেপ্তারের পরে একজন গ্রেপ্তার আটক বন্দীকে তাত্ক্ষণিকভাবে জারি করা হয়েছিল।”

আইস মাতাল গাড়ি চালানোর সময় একজনকে হত্যা করার অভিযোগে একজন অবৈধ অভিবাসীর উপর একজন আটককে রেখেছে। (গেটি; ডিএইচএস)

স্থানীয় গণমাধ্যমের আউটলেট অনুসারে রোমেরো-হার্নান্দেজ 3 আগস্ট রাতে একটি শেভ্রোলেট সিলভেরাদো চালাচ্ছিলেন, তিনি হাইওয়ে 1-এ রাস্তা ছেড়ে যাওয়ার আগে এবং ম্যাডডক্সকে তার 2013 এর কুবোটা লনমওয়ারে উত্তর-পূর্ব কাঁধে আঘাত করেছিলেন।

ম্যাডডক্সকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে পরে তিনি মারা যান।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম। (এপি ফটো/অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন)

সহকারী ডিএইচএস সেক্রেটারি ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই অপরাধী অবৈধ এলিয়েনের পান ও গাড়ি চালানোর বেপরোয়া সিদ্ধান্তে একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

“অবৈধ এলিয়েনরা মদ্যপান এবং গাড়ি চালানো এবং হত্যা করা আমেরিকান নাগরিকদের সম্পর্কে আপনি জানতে চান তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ঘটে। গত দুই সপ্তাহ ধরে, উইসকনসিনে নিউ জার্সিতে একটি মা এবং তার 11 বছর বয়সী কন্যা এবং দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রণয়ীর প্রভাবের অধীনে একটি অবৈধ এলিয়েন গাড়ি চালানো হয়েছিল। অবৈধ এলিয়েন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিটি মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য।”

বরফ একজন লোককে একজন বন্দী রেখেছিল যে তারা বলে যে তারা মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং একজন লোককে লনমওয়ারে হত্যা করেছিল। (ডিএইচএস)

এটি আসে যখন মার্কিন অভিবাসন এবং শুল্ক প্রয়োগগুলি অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কে ক্র্যাকডাউন করার জন্য তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে এবং অফিসাররা হামলার ক্ষেত্রে 830% বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করছেন।

যদিও সংস্থাটি বলেছে যে তারা অবৈধভাবে দেশে থাকা কোনও অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকবে না, নতুন ডিএইচএসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তারকৃতদের বেশিরভাগ অংশে ফৌজদারি অভিযোগ বা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। কিছু ডেমোক্র্যাটদের দাবি সত্ত্বেও যে আইসিই নিরীহ অভিবাসী সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্তু করছে, এজেন্সিটির 70% গ্রেপ্তার অবৈধ অভিবাসীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে বা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

দেশটি ট্রাম্প প্রশাসন এবং ফক্স নিউজ ডিজিটাল এর অধীনে বরফ বন্দীদের আগমন দেখেছে যে এর আগে জানিয়েছে যে নিউইয়র্কের অভয়ারণ্য শহরে, আইসিই ইতিমধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন তার পুরো মেয়াদে করেছিলেন তার চেয়ে অবৈধ অভিবাসীদের উপর 400% বেশি বন্দী জারি করেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের পিটার পিনেডো এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন

অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার ফক্স নিউজের একজন সাংবাদিক। টুইটারে তাকে সন্ধান করুন @অ্যান্ডিমার্কমিলার এবং অ্যান্ড্রিউমার্ক.মিলার @Fox.com এ ইমেল টিপস।

