কারেলিয়ায় পুতিনের সাথে আলেকজান্ডার লুকাশেনকো, আগস্ট 1, 2025 (ছবি: স্পুটনিক/গ্যাভেরিল গ্রিগোরভ/রয়টার্সের মাধ্যমে পুল)
শুস্টারের সাথে সাক্ষাত্কারের সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত বেলারুশিয়ান প্রচার টেলিভিশন চ্যানেল।
স্বৈরশাসক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি জানেন না যে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ -এ রাশিয়া ইউক্রেনের পুরো স্কেল আক্রমণ শুরু করবে। তাঁর মতে, “এই পরিকল্পনাগুলিতে উত্সর্গীকৃত হতে পারে না এমন কিছু লোক ছাড়া আর কেউই নয়, তাই আমি এই বিষয়টি নিয়ে আছি যে আমাকে সেখানে অবহিত করা হয়নি এবং আরও অনেক কিছু, আমার সাথে শান্তভাবে আচরণ করা হয়েছিল।”
দ্বারা সংস্করণ লুকাশেনকো, তিনি কেবল ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পুতিনের বক্তব্য শুনেছিলেন এবং সেই সময় রাশিয়ান স্বৈরশাসক তাকে ডেকেছিলেন, তিনি বলেছিলেন «এ জাতীয় পরিস্থিতি বিকশিত হয়েছে। “
আরও, লুকাশেনকো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে বেলারুশে বড় আকারের সামরিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার শাসনব্যবস্থা «উদ্বেগজনক “রাশিয়ান সেনা এবং রিয়ার ইউনিটগুলির সংখ্যা, তবে তারা «তারা সর্বদা প্রস্তুত ছিল – যত বেশি সৈন্য, তত ভাল। “
«অনুশীলনগুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা দক্ষিণে, ব্রেস্ট এবং বারানোভিচি প্রশিক্ষণ মাঠে হয়েছিল। (রাশিয়ানরা) সেনা প্রত্যাহার করতে শুরু করে। গোমেল, দক্ষিণে (বেলারুশ)। কোথাও কোথাও, তবে মূলত রেলপথে। এটি সরাসরি ইউক্রেনের সীমান্তে রয়েছে। এক পর্যায়ে, তারা ডানদিকে দক্ষিণে পরিণত হয়েছিল। সীমানা খুব জটিল, মূলত জলাবদ্ধতা, বন, কঠিন … তারা আমাদের জোন দিয়ে পুরানো রোড লেনিনগ্রাদ-ওডেসা বরাবর গিয়েছিল এবং এই উপসংহারে ইউক্রেনে গিয়েছিল, এটি আক্ষরিক কয়েক ঘন্টা, “স্বৈরশাসক বলেছিলেন।
তিনি আরও বলেছিলেন «কিয়েভের মধ্য দিয়ে রাশিয়ান সেনারা কেন রাশিয়ার পূর্ব দিকে গিয়েছিল, পুতিন কেন তাদের কিয়েভের মাধ্যমে রাশিয়ায় নিয়ে এসেছিল – এটি পুতিনের কাছে জেলেনস্কির কাছে একটি প্রশ্ন। “
লুকাশেনকো tradition তিহ্যগতভাবে পুতিন এবং রাশিয়ান যুদ্ধাপরাধকে ন্যায়সঙ্গত করেছেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ক্রেমলিন শাসনের প্রধান «আমি আমার পিছনের জন্য ভয় পেয়েছিলাম। “
«কোনও কারণে তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে পশ্চিম থেকে তাকে পিছনে আঘাত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: এখানে, যদি হঠাৎ ইউক্রেনে থাকে তবে ডোনবাস সেখানে আছেন এবং আরও কিছু, তারা পিছনে আঘাত করতে পারে। আমি বলি: আপনি এটি নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না, এটি আমার দায়িত্বের অঞ্চল, আমি রাশিয়ানদের পিছনে গুলি করতে দেব না। এবং আমি প্রকাশ্যে এটি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, “বেলারুশিয়ান স্বৈরশাসক বলেছিলেন।
এর আগে একটি সাক্ষাত্কারে বিবিসি 2024 এর শরত্কালে লুকাশেনকোও এটি বলেছিলেন «পুতিন বেলারুশের দক্ষিণ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছিলেন, ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী রাস্তা ধরে “এবং” এক পর্যায়ে এই সেনাদের কিছু অংশ কিয়েভে স্থানান্তরিত করে “, এই আশ্বাস দিয়ে যে পুতিনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন «প্ররোচিত “
“এটি তাঁর সৈন্যরা, এবং তিনি সন্তুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সেগুলি নিষ্পত্তি করার অধিকার তাঁর রয়েছে,” লুকাশেনকো তার সংস্করণ অনুসারে, বেলারুশের অঞ্চল থেকে পূর্ণ -আক্রমণের সূচনা সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা হয়নি।
সাইমন শুস্টার একটি সাক্ষাত্কারের ভিত্তিতে তাঁর নিবন্ধে মনে করিয়ে দেয়যে রাশিয়া 2022 সাল থেকে বেলারুশকে ব্রিজহেড হিসাবে ব্যবহার করে আসছে, একটি প্রশিক্ষণ বেস এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরবরাহ ও গোলাবারুদ উত্স।