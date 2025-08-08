রাশিয়ান ফেডারেশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিদের সমস্ত প্রত্যাশিত বৈঠকের সম্ভাবনার আলোচনার পটভূমির বিপরীতে বেলারুশিয়ান নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেনকো স্মরণ করেছিলেন যে তিনি মিনস্ককে এই জাতীয় যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি আমেরিকান ম্যাগাজিন টাইমকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে এটি বলেছিলেন, যার ভিডিও সংস্করণ যার বেলারুশিয়ান টেলিভিশন শুক্রবার, 8 আগস্ট শুক্রবার “কথোপকথন” নামের নামের শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ” সাক্ষাত্কারের সময়, আলেকজান্ডার লুকাশেনকো বারবার তাঁর কথোপকথনের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে বেলারুশ একজন আদর্শ মধ্যস্থতাকারী। একদিকে, তিনি দাবি করেছিলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কেউ ঠিক যেমন খোলামেলাভাবে কথা বলেন না। অন্যদিকে, মিনস্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি কার্যকরী কথোপকথন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ইতিমধ্যে প্রথম ফলাফলের দিকে পরিচালিত করেছে।
টাইম ম্যাগাজিনের সাথে সাক্ষাত্কারের বিষয়ে বেলারুশের রাষ্ট্রপতির উপর পোস্ট করা তথ্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কথোপকথনের প্রথম দিকে সাংবাদিক সাইমন শুস্টার “কেন তিনি এই সময়ে একটি সভা চেয়েছিলেন” বলেছিলেন: যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনের পরিবর্তনের ফলে ওয়াশিংটন এবং মিনস্কের মধ্যে সম্পর্ক “আকর্ষণীয়ভাবে বিকাশ করতে” শুরু হয়েছিল। সময়ের উপাদান, যা আলেকজান্ডার লুকাশেনকোর সাথে সাংবাদিকের কথোপকথনের একটি পুনর্বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ, বলেছে যে এই উদ্যোগটি মিনস্ক থেকে এসেছে – এবং রাষ্ট্রপতি প্রশাসনকে অবিচল ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
এক বা অন্য কোনও উপায়, আলেকজান্ডার লুকাশেনকোর বাসায় সভাটি উভয় পক্ষের পক্ষে কার্যকর ছিল। তিন ঘন্টার মধ্যে, তারা রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের বরাত দিয়ে, “খোলামেলা এবং তথ্যমূলকভাবে” ঘরোয়া রাজনীতি এবং বাহ্যিক সম্পর্কে কথা বলেছেন।
প্রথম হিসাবে, আলেকজান্ডার লুকাশেনকো কোনও নতুন মেয়াদে চালাচ্ছেন না এমন বক্তব্য দ্বারা সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলি এই বছরের জানুয়ারিতে হয়েছিল এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি তাদের উপর 86.8% ভোট অর্জন করেছিলেন। তদনুসারে, পরবর্তী ভোট 2030 এর জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।
আলেকজান্ডার লুকাশেনকোও এই ধারণাটিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তাঁর উত্তরসূরি রয়েছে – পুত্র নিকোলাই: “না, তিনি উত্তরসূরি নন। আপনি কী জিজ্ঞাসা করতে চান তা আমি জানতাম। না, না, না।” কোনও নাম না নামেই বেলারুশিয়ান নেতা এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতিও এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন যিনি প্রজাতন্ত্রের কোর্সটি সামঞ্জস্য করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে তাঁর পদে থাকা আলেকজান্ডার লুকাশেনকো বিভক্ত শব্দ দিয়েছিলেন, “কেবল এটি একবারে ভেঙে দিন, এবং আমি যেমন করেছি,” স্ট্রংয়ের কাঁধের উপর নির্ভর করে, শান্তভাবে বিবর্তনীয়ভাবে দেশটি বিকাশ করেছিল। “
এদিকে, সাক্ষাত্কারের মূল অংশটি সুরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে নিবেদিত ছিল। তিনি যেমন আলেকজান্ডার লুকাশেনকো এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, তিনি শতাব্দী পুরানো বেলারুশ ছিলেন এবং রয়েছেন, যদিও সমস্ত রাজ্য “কারও উপর নির্ভর করে” এবং “কারও উপর ঝুঁকতে থাকে”। আলেকজান্ডার লুকাশেনকো আশ্বাস দিয়েছিলেন: “তিনি প্রায়শই দুটি চেয়ারে বসার আকাঙ্ক্ষার জন্য প্রায়শই নিন্দা করেছিলেন:” তিনি কখনও দুটি চেয়ারে বসেননি। ” সত্য, এর পরে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আরও অনেক চেয়ার থাকতে পারে: যদিও রাশিয়া এবং চীন মূল অংশীদার, মিনস্ক ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে।
ব্রাসেলসের সাথে, মিনস্কের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ রয়ে গেছে: ইইউ জানুয়ারির নির্বাচনের ফলাফলগুলি স্বীকৃতি দেয়নি এবং এখনও পর্যন্ত বেলারুশিয়ান নেতৃত্বের কাছে দৃষ্টিভঙ্গি নরম করার ইচ্ছা পোষণ করে না।
তবে মিনস্ক এবং ওয়াশিংটনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জানুয়ারীর পর থেকে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন আমেরিকান প্রশাসন মিনস্কের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা শুরু করে – যেমন মস্কোর প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে কমপক্ষে আংশিক প্রস্থান অর্জনের জন্য রয়টার্সের দ্বারা অবহিত সূত্রের প্রসঙ্গে রিপোর্ট করা হয়েছে।
২১ শে জুন, মিনস্ককে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিট কেলোগের বিশেষ সমর্থন দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছিল, তারপরে বিরোধী সের্গেই তিখানোভস্কি সহ বেলারুশিয়ান কারাগার থেকে একদল দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
আলেকজান্ডার লুকাশেনকো তার মূল বিদেশী নীতি নীতি সম্পর্কেও কথা বলেছেন: “আমাদের অবশ্যই সবার সাথে কথা বলতে হবে, যদি আপনি একটি সাধারণ সম্পর্ক চান। আপনি যদি কথা না বলছেন, তবে আপনি আস্তে আস্তে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।” তবে একই সাথে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে নীতিগতভাবে তিনি সত্যই বিশ্বাস করেন না যে আমেরিকানরা সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য গুরুতরভাবে কনফিগার করা হয়েছে।
সাইমন শুস্টার তার নিবন্ধে দাবি করেছেন যে আমেরিকানদের দর্শন “কারখানার রাষ্ট্র হিসাবে বেলারুশের চিত্রকে নরম করতে অবদান রেখেছিল” এবং “মিনস্কের মাধ্যমে ক্রেমলিনের সাথে একটি শান্ত যোগাযোগ চ্যানেল আবিষ্কার করেছিল।”
দ্বিতীয় থিসিসটি বাস্তবে বেলারুশের রাষ্ট্রপতির প্রশাসনের দ্বারাও নিশ্চিত হয়েছিল, যেখানে তারা উল্লেখ করেছিলেন: “এমন পরিস্থিতি রয়েছে যখন আমেরিকানরা, দুই নেতার ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে জেনে বেলারুশিয়ান রাষ্ট্রের প্রধানকে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে কোনও তথ্য বা প্রস্তাব স্থানান্তর করতে বলে।” মিঃ লুকাশেনকো নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এটি দুর্ঘটনাজনিত নয়: কেউই “দেশের অভ্যন্তরেও নয়, বা এর সীমাবদ্ধতার কারণে” তিনি ঠিক ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে খোলামেলা কথা বলেছেন।
আলেকজান্ডার লুকাশেনকো যে সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হ’ল রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বায়ু যুদ্ধ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। রাষ্ট্রপতি লুকাশেনকো এর প্রতিক্রিয়া থেকে এটি পশ্চিমে তারা দাবি করেছিল: ভ্লাদিমির পুতিন “চাননি” এমন পদক্ষেপ নিতে। “আমি তাকে ডেকে বলি:” ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ, এটি এমন সমস্যা। তারা একটি প্রশ্ন উত্থাপন। “তিনি আমার কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ পথে আছেন, একটি আংশিকভাবে বলেছেন:” আপনি কি?! হ্যাঁ, আমরা জন্য! আমরা কিছু মনে করি না। তবে ইউক্রেন তার পক্ষ থেকে আঘাতের কারণ ঘটায় না। “আমি সমস্ত কিছু জানিয়েছিলাম (পশ্চিমে – “কমারসেন্ট”), “আলেকজান্ডার লুকাশেনকো কথোপকথনটি পুনরায় প্রকাশ করেছেন And
এবং এটি আলেকজান্ডার লুকাশেনকো অনুসারে এখন একটি মূল কাজ। এবং মিনস্ক এটিকে সহায়তা করতে প্রস্তুত, কারণ তিনি বারবার অন্যান্য বিষয়ে অবদান রেখেছিলেন (উদাহরণস্বরূপ, বেলারুশিয়ান নেতা রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মৃতদের দেহের বিনিময়ে জড়িত থাকার বিষয়ে কথা বলেছেন)।
আরও, বেলারুশের সভাপতি স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেনীয় বন্দোবস্ত সম্পর্কিত বৈঠকগুলি মিনস্কে ভালভাবে সংগঠিত হতে পারে।
তাঁর মতে, তাঁর রাশিয়ান সহকর্মী মিনস্কে আসতে পছন্দ করবেন এবং আমেরিকান নেতাও এই সভায় সন্তুষ্ট হবেন। “ট্রাম্প, পুতিন! প্রথম দিন এবং আমন্ত্রণ (ইউক্রেন ভ্লাদিমিরের সভাপতি।-” কমারসেন্ট “) জেলেনস্কি। প্রথম দিনে রাশিয়ান-আমেরিকান সম্পর্ক সম্পর্কে কথা বলার জন্য, এবং দ্বিতীয়-আইকে-র (ইউক্রেনিয়ান।” কমারসেন্ট “) সমস্যাটি জেলেনস্কি, এয়ারটো-এ। আলোচনা।
তিনি এর আগে মিনস্কে একটি সভার ধারণা প্রকাশ করেছিলেন – উদাহরণস্বরূপ, মার্চ মাসে আমেরিকান ব্লগার মারিও নাইফালুকে একটি সাক্ষাত্কারে। ক্রেমলিনে, এই বিকল্পটি সমর্থিত ছিল, তবে ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এটিকে আরও একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মে মাসের শেষে তিনি দেশের মধ্যস্থতার ধারণার সমালোচনা করেছিলেন, “যা থেকে (ইউক্রেনের কাছে। -” কমারসেন্ট “) রকেটগুলি উড়ে এসেছিল।” এরপরে ইউক্রেনীয় নেতা তুরস্ক, ভ্যাটিকান এবং সুইজারল্যান্ডকে অনুমানমূলক সভার জন্য সবচেয়ে বাস্তব স্থান হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।
মনে রাখবেন যে দুটি বা ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের ধারণা সম্পর্কে নতুন করে জোর দিয়ে তারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্টিভ হুইটকফের বিশেষ সহায়তার পরে কথা বলেছিলেন, যিনি 6 আগস্ট মস্কো থেকে 6 আগস্ট মস্কোতে ছিলেন। শুক্রবার, 8 আগস্ট সন্ধ্যার মধ্যে, সভার তারিখ এবং স্থান সম্পর্কে স্পষ্টতা উপস্থিত হয়নি। সূত্রগুলির রেফারেন্স সহ কিছু মিডিয়া আউটলেটগুলি পরের সপ্তাহের শুরু সম্পর্কে, অন্যরা এর সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছে। কেউ কেউ রোমে বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে লিখেছিলেন, অন্যরা তত্ক্ষণাত এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। টিএএসএস সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে সভাটি “আরব দেশগুলির একটিতেই হতে পারে।” ফক্স নিউজ টিভি চ্যানেলটি সংযুক্ত আরব আমিরাত, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড এবং সমস্ত একই ইতালি নামে পরিচিত।
যদি আলোচনার ঘটনা না ঘটে এবং পশ্চিমারা গেমটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে আরও শক্তিশালী করবে, তবে আলেকজান্ডার লুকাশেনকোর সাথে একটি সাক্ষাত্কার থেকে নিম্নরূপ, রাশিয়ান ফেডারেশন এবং বেলারুশ তাদের সক্ষম সমস্ত কিছু প্রদর্শন করবে – অর্থনীতি এবং “মানুষের সচেতনতা” উভয়ই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। “যাতে আমরা দাঁড়াতে হাঁটু গেড়েছি, এটি কখনই হবে না এবং হবে না। আপনি আমাদের এবং রাশিয়াকে একত্রিত করার জন্য আনতে পারেন। আমাদের একত্রিত করতে বাধ্য করার দরকার নেই। এটি দেড় মিলিয়ন লোক,” আলেকজান্ডার লুকাশেনকো, সাইমন শুস্টার (এবং তাঁর মাধ্যমে সম্ভবত ডোনাল্ড ট্রাম্প) বলেছেন। তারপরে তিনি সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন: “আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য জোতা করি, তবে আমরা যদি ইতিমধ্যে ব্যবহার করে থাকি তবে আমরা দ্রুত যাচ্ছি। এটি নিয়ে আসবেন না।”