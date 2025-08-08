একটি বড় উপাদান আলেকজান্ডার লুকাশেনকো সম্পর্কে সাইমন শাস্টার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে তাঁর ভূমিকা। শুস্টার মিনস্কে ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে তিনি লুকাশেনকোকে সাক্ষাত্কার দিয়েছিলেন – এবং সাংবাদিকের মতে লুকাশেনকোর প্রতিনিধিরা কয়েক মাস আগে এই জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। শুস্টারের মতে, ২০২৫ সালের শুরু থেকেই লুকাশেনকো ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে গোপনীয় কথোপকথন চালিয়েছিলেন এবং পুতিন হিসাবে তাঁর পরিষেবা দিয়েছিলেন। তিনি কীভাবে ক্রেমলিনের সাথে আলোচনা করবেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পুতিন এই জাতীয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। “মেডুসা” সময়ের প্রকাশের মূল বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করে।
“রাশিয়ার পিছনে পিছনে কোনও চুক্তি নেই। এটি একটি নিষিদ্ধ”
জো বিডেনের প্রশাসন ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন করার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আলেকজান্ডার লুকাশেনকোকে সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন করার নীতি অনুসরণ করেছিল। সুতরাং, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাকে মস্কোর সাথে মিত্র সম্পর্কের সংশোধন করতে বাধ্য করবে বলে আশা করেছিল – তবে এটি বিপরীত প্রভাবের দিকে পরিচালিত করে: বেলারুশ রাশিয়ার উপর আরও বেশি নির্ভর করতে শুরু করে।
প্রথম থেকেই, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: ২০২৪ সালের শেষের দিকে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এখনও দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, পূর্ব ইউরোপের সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ সেক্রেটারি ক্রিস্টোফার স্মিথের উপ -সহকারী ক্রিস্টোফার স্মিথ নিউইয়র্কের জাতিসংঘকে জাতিসংঘের কাছে মিনস্কের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘে আবেদন করেছিলেন এবং মিনস্ককে রাশিয়ার সাথে অবসরণ করতে সহায়তা করতে পারে কিনা তা বোঝাতে পারেন।
লুকাশেনকো যে সুযোগটি খুলেছিল তার সুযোগ নিয়েছিল। আমেরিকানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, তিনিই প্রথম “শুভেচ্ছার অঙ্গভঙ্গি” তৈরি করেছিলেন: ২ January জানুয়ারী তিনি বেলারুশিয়ান বংশোদ্ভূত আনাস্তাসিয়া নুফারকে মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে আটক করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি মার্কো রুবিও ছিলেন, যখন তিনি এই জোট করেছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়েছিল, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়েছিল, যার ফলে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, স্মিথ ব্যক্তিগতভাবে মিনস্কে পৌঁছেছিলেন। লুকাশেনকো তাকে সতর্ক করেছিলেন যে তিনি প্রতিটি পর্যায়ে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর কর্মের সমন্বয় করবেন। “আমরা রাশিয়া সম্পর্কে, পুতিন সম্পর্কে, যুদ্ধ সম্পর্কে এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি, তবে মৌলিকভাবে আমরা রাশিয়ার পিছনের পিছনে আমেরিকানদের সাথে চুক্তিগুলি শেষ করি না। এটি একটি নিষিদ্ধ,” তিনি শাস্টারকে বলেছিলেন।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ জাতীয় পরিস্থিতিতে সম্মত হয়েছিল। দু’মাস পরে, ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী জন কোলের নেতৃত্বে একটি উচ্চ -র্যাঙ্কিং প্রতিনিধি দল বেলারুশে পৌঁছেছিল। তিনি আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, যার মধ্যে একটি মার্কিন নাগরিক। এটিকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে রুবিও আবারও ট্রাম্পের গুণাবলীর উপর জোর দিয়েছিলেন: “কোনও রাষ্ট্রপতি বিদেশে আমেরিকানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এত বেশি এবং এত তাড়াতাড়ি করেননি।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লুকাশেনকোর যোগাযোগগুলি ২০ শে জুন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছিল। তারপরে পরবর্তী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাম্প কিট কেলোগের বিশেষ প্রতিনিধি এবং কোল এবং স্মিথ তাঁর সহকারী হিসাবে এসেছিলেন। বেলারুশ -এ, এই সফরটি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে নিয়ে কথা হয়েছিল এবং তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অগ্রগতি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।
যাইহোক, বন্ধ দরজার পিছনে বৈঠকটি তীব্রভাবে ঘটেছিল: লুকাশেনকো কোলকে সমালোচনা করেছিলেন যে কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার প্রতি ট্রাম্পের মনোভাবকে প্রভাবিত করেননি এবং কেলোগলগ একটি কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে বেলারুশকে ভাল উদ্দেশ্যগুলি প্রদর্শনের জন্য “খুব গুরুতর কিছু করতে হয়েছিল”।
লুকাশেনকো যেমন শুস্টার লিখেছেন, “হতাশ হননি।” বেলারুশ থেকে প্রস্থান করার সময়, আমেরিকান মোটরকেড কেজিবি ভ্যানের সাথে মিলিত হয়েছিল: সের্গেই তিখানোভস্কি – বেলারুশিয়ান বিরোধীদের অন্যতম নেতা সের্গেই টিখনভস্কি সহ ১৪ জন বন্দীকে এড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল।
“পুতিন আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তবে তাকে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করুন”
সাইমন শুস্টারের মতে, প্রথমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এটি অস্পষ্ট ছিল যে লুকাশেনকো তার নিজের উদ্যোগে বা ক্রেমলিন পুতুলের একজন মধ্যস্থতাকারী ছিলেন কিনা। কোল পরে সাংবাদিককে বলেছিলেন যে সন্দেহ সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে যে কোনও ক্ষেত্রে পুতিনের কাছে কিছু স্থানান্তর করার অতিরিক্ত সুযোগটি মূল্যবান হবে: “তিনি পুতিনের সাথে বন্ধু ছিলেন। তারা নিয়মিত যোগাযোগ করেন। এবং তিনি পুতিনের কাছে আমাদের বার্তাগুলি পাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটি একটি যোগাযোগ চ্যানেল, ঠিক আছে? এটি খুব মূল্যবান।”
লুকাশেনকো আমেরিকানদের বলেছিলেন যে পুতিন শান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তারা ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মানিত করতে চান: “পুতিন শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কেবল তাকে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করুন।”
লুকাশেনকোর মতে, পুতিনের ক্ষেত্রে আলোচনার সুর এবং ফর্ম্যাটটি তাদের সামগ্রীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। “শর্তগুলি নির্দেশ করবেন না। মুষ্টির সাথে নক করবেন না। পুতিনকে অপমান করবেন না,” লুকাশেনকো একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। তাঁর মতে, ট্রাম্পের বুঝতে হবে যে পুতিন “যদি মনে করেন যে তিনি সম্মানিত নন” তবে তাকে তাকে জাহান্নামে পাঠাতে পারেন। “
“বিশ্বের নামে, এটি কিছুটা কৌশল দেখানো এবং কিছু ছাড় দেওয়া উপযুক্ত হতে পারে। আপনি পুতিনকে বুঝতে না পারলেও তাকে একজন ব্যক্তির মতো আচরণ করুন,” লুকাশেনকো একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে কথোপকথকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
পুতিন, লুকাশেনকোর মতে, তিনি নিয়মিত আমেরিকানদের কাছ থেকে সমস্ত অনুরোধ প্রেরণ করেছিলেন। “আমি সবসময় এটি ভাল বিশ্বাসে করতাম। কখনও কখনও তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল:” আপনি কি এই এবং তা জানাতে পারেন? ” এবং আমি তাকে প্রতি দুই বা তিন দিন প্রতি ফোন করেছিলাম, কখনও কখনও পরের দিন, এবং তাকে এ সম্পর্কে বলেছিলাম, “তিনি শাস্টারকে বলেছিলেন।
“কেন জেলেনস্কি ঘুমন্ত ভালুককে জাগিয়ে তুলল?”
লুকাশেনকো শুস্টার নোট করেছেন, “ইউক্রেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ মুক্ত করার জন্য অপরাধবোধকে দোষ দিয়েছেন।” “জেলেনস্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার পাশে বাস করছেন, এই ঘুমন্ত ভালুক। কেন তিনি গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুললেন?” তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। আমেরিকানদের সাথে আলোচনায় তিনি আরও বলেছিলেন যে এই ইউক্রেনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং কমপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের অবশ্যই ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে আলোচনা থেকে দূরে ছেড়ে যেতে হবে।
তিনি ইউরোপ সম্পর্কে একই কথা বলেছিলেন: “আমরা যদি আমেরিকানদের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছায় তবে ইউরোপীয়দের অন্য কোনও প্রস্থান হবে না। ট্রাম্প ইউরোপকে ধনুক করার অধিকার।”
তাঁর মতে লুকাশেনকো পুতিনকে জেলেনস্কির সাথে তুরস্কের সাথে বৈঠকে যাওয়ার জন্য সাজা দিয়েছেন (২০২৫ সালে, সেখানে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় আলোচনার পুনরায় শুরু হয়েছিল, যা বন্দীদের বিনিময় ব্যতীত উল্লেখযোগ্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে না)। পুতিন যখন এটি করার মতো কিনা তা ভেবে লুকাশেনকোকে পরিণত করার সময়, তিনি “সত্যিই তাকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন”: “আমি তাকে বলেছিলাম: আপনার সেখানে করার মতো কিছুই নেই। এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিবাচকতার মতো দেখায়। তারা রাজনীতিতে এটি করে না।”
শুস্টারকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে লুকাশেনকো জোর দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কীভাবে তার সাথে দেখা করতে এবং একমত হওয়ার জন্য তাঁর ভূমিকা কেবল তার ভূমিকা ছিল: “এখন সমস্ত কিছু ডোনাল্ডের হাতে রয়েছে। এবং তিনি তাঁর চরিত্রের কারণে সমস্ত কিছু নষ্ট করতে পারেন। এই সমস্ত পদ এবং আলটিমেটাম বোকা। এগুলি সমস্ত আবেগ। এবং রাজনীতিতে এটি অবিচ্ছিন্ন।”
শুস্টার জুলাইয়ের শেষে লুকাশেনকোকে সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন। August ই আগস্ট, ট্রাম্প স্টিফেন উইটকফের বিশেষ প্রতিনিধি আবার মস্কোতে যাত্রা করেছিলেন, এর পরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে ট্রাম্প এবং পুতিন বৈঠক করবেন। শুস্টারের মতে, দেখা গেছে যে এই সভায় একমত হওয়ার জন্য ট্রাম্পের সম্ভবত বেলারুশের পরামর্শের প্রয়োজন নেই।
“লুকাশেনকো সাধারণভাবে একজন সৎ মধ্যস্থতাকারী মনে করতে চান, ট্রাম্পের তাঁর বার্তা এবং প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিদের মনে হয় এবং আমি পুতিনের সাথে একটি শক্ত খেলার বিপদ সম্পর্কে অত্যধিক কোলাহলপূর্ণ কথোপকথনকে হ্রাস করেছিলাম। তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেমলিনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সম্মানজনক সুরটি মেনে চলতে হবে।