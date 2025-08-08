You are Here
লুকাসফিল্ম এবং জিনা ক্যারানো তাদের মামলা নিষ্পত্তি করেছে
News

লুকাসফিল্ম এবং জিনা ক্যারানো তাদের মামলা নিষ্পত্তি করেছে

কারা ডুন বনাম এর কাহিনী স্টার ওয়ার্স শেষ হয়েছে শেষ। লুকাসফিল্ম এবং ওয়াল্ট ডিজনি সংস্থা অভিনেত্রী জিনা ক্যারানোর সাথে তাদের গুলি চালানোর বিষয়ে আইনী বিরোধে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে ম্যান্ডালোরিয়ান।

লুকাসফিল্মের একজন মুখপাত্র বলেছেন, “ওয়াল্ট ডিজনি সংস্থা এবং লুকাসফিল্ম এই ঘোষণা করে সন্তুষ্ট যে আমরা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তার বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য জিনা কারানোর সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি।” “মিসেস কারানো সর্বদা তার পরিচালক, সহশিল্পী এবং কর্মীদের দ্বারা সর্বদা সম্মানিত ছিলেন এবং তিনি তার সহকর্মীদের দয়া ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার সময় তার নৈপুণ্যকে নিখুঁত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এই মামলাটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিকট ভবিষ্যতে মিসেস কারানোর সাথে একসাথে কাজ করার সুযোগগুলি চিহ্নিত করার প্রত্যাশায় রয়েছি।”

2021 সালে যখন আইও 9 একচেটিয়াভাবে এই খবরটি ভেঙেছিল যে লুকাসফিল্ম তারকাটির সাথে আলাদা হয়ে গেছে ম্যান্ডালোরিয়ান। পদক্ষেপের পরে এসেছিল মাস সম্পর্কে অভিযোগ কারানোর অনলাইন উপস্থিতিবিদ্রূপ সহ কোভিড মাস্ক ম্যান্ডেট, ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সম্পর্কে, পোস্ট পছন্দ ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনকে অস্বীকার করা, এবং সর্বনামটি ডাইরিং ব্যবহার

তারপরে, ২০২৪ সালে, ক্যারানো বৈষম্য এবং অন্যায় সমাপ্তির জন্য লুকাসফিল্মের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, মূলত দাবি করেছিলেন যে এর কোনওটিই তার চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল না এবং মুক্ত বক্তৃতায় পড়েছিল। ওহ, এবং যেহেতু এর বেশিরভাগ অংশ টুইটারে ঘটেছিল, এলন মাস্ক মামলাটি তহবিল সরবরাহ করতে সহায়তা করছিল। ক্যারানো সেই সময় এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে কয়েকজন অন্যায়ভাবে অন্যায়ভাবে একত্রিত হয়েছে, হয়রানি করেছে, নির্যাতন করেছে এবং আমাদের জীবিকা নির্বাহ করেছিল কারণ আমরা কথোপকথনকে উত্সাহিত করার সাহস করেছিলাম, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি এবং জনতার সাথে যেতে অস্বীকার করেছি।”

কয়েক মাস পরে, এটি অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল যে মামলাটি আদালতে পরিণত করবে, যখন কোনও বিচারক দাবি করেছিলেন যে ডিজনি “অভিযোগের সাথে বা অন্যথায় কোনও প্রমাণ চিহ্নিত করেনি-অন্যথায় they তারা ‘সম্মানের মূল্যবোধ,’ ‘শালীনতা,’ ‘অবিচ্ছিন্নতা,’ বা ‘অন্তর্ভুক্তি” প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মুখোমুখি অভিনেতাদের নিযুক্ত করে বলে দাবি করার জন্য।

তবে এখন, সব শেষ। মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কোনও আর্থিক পরিমাণ প্রকাশিত হয়নি এবং এটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন আমরা দেখার জন্য অপেক্ষা করি যে লুকাসফিল্ম অদূর ভবিষ্যতে “মিসেস ক্যারানোর সাথে একসাথে কাজ করা” সম্পর্কে গুরুতর কিনা, বা কেবল এটিই বলে।

কারানো পরে এক্স এ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। “আমি ডিজনি/লুকাসফিল্মের সাথে একটি চুক্তিতে এসেছি যা আমি বিশ্বাস করি যে জড়িত সমস্ত পক্ষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ফলাফল। আমি আশা করি এটি বাহিনীতে কিছুটা নিরাময় এনে দেয়,” ক্যারানোর বিবৃতিতে অংশে লেখা আছে। “আমি আমার মোকদ্দমার অর্থায়নে আমার পক্ষে এই ভাল সামেরিটান কাজ করেছিলেন এমন এক ব্যক্তি এলন কস্তুরের প্রতি আমার সবচেয়ে গভীরতম কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দিতে চাই।

এই নিবন্ধটি ক্যারানো থেকে মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপডেট করা হয়েছে।

আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts