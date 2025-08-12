You are Here
লুকাস ফেরেরিরা কলম্বিয়া ভ্রমণ করেন না এবং সাও পাওলো ছাড়ার কাছাকাছি
লুকাস ফেরেরিরা কলম্বিয়া ভ্রমণ করেন না এবং সাও পাওলো ছাড়ার কাছাকাছি

19 -বছর বয়সী স্ট্রাইকার শখতার ডোনেটস্ককে আঘাত করার জন্য সর্বশেষ আমলাতান্ত্রিক বিবরণটির জন্য অপেক্ষা করছেন এবং মেডেলনে ট্রিকোলার কাস্টের সাথে নেই




ছবি: এরিকো লিওনান / সাও পাওলো এফসি – ক্যাপশন: লুকাস ফেরেরিরা আর সাও পাওলো / প্লে 10 এর শার্টের সাথে মাঠে প্রবেশ করা উচিত নয়

সাও পাওলো থেকে, স্ট্রাইকার লুকাস ফেরেরেরা ট্রিকোলার কাস্টের সাথে কলম্বিয়ার মেডেলিনে ভ্রমণ করেননি, যেখানে মঙ্গলবার (12) লিবার্টাদোরস দ্বারা দলটি অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনালের মুখোমুখি হয়েছিল। ক্লাবটি ইউক্রেন শখতার ডোনেটস্কে প্লেয়ারের স্থানান্তর সম্পূর্ণ করতে সর্বশেষ আমলাতান্ত্রিক বিবরণে আঘাত করছে।

১৯ -বছর বয়সী 19 টি ইউক্রেনীয়দের সাথে পাঁচটি মরসুমের জন্য স্বাক্ষর করা উচিত, এমন একটি স্থানান্তর যা প্রায় 10 মিলিয়ন ইউরো, প্রায় million৩ মিলিয়ন ডলার, শখতারকে ব্যয় করবে। এছাড়াও, লুকাস ফেরেরিরা যদি তার নতুন দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2026/2027 এর জন্য যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে তবে ট্রিকোলার একটি 2 মিলিয়ন ইউরো বোনাস (প্রায় 12 মিলিয়ন ডলার) উপার্জন করতে পারে। স্ট্রাইকার, যাইহোক, কোচ আরদা তুরানের সাথে একটি বৈঠকও করেছেন

সাও পাওলোর লুকাস ফেরেরিরার ৮০% অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে। প্রায় 50 মিলিয়ন ডলার। সুতরাং, বাকিগুলি হ’ল বোভিস্টা (আরজে)। ক্যাম্পোস ডস গোয়েটাকাজেসের বাসিন্দা, রিও ডি জেনিরোর অভ্যন্তরে, তিনি আমেরিকান ভাষায় তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এবং ২০২১ সালে সাও পাওলোর গোড়ায় পৌঁছানোর আগে ফ্ল্যামেঙ্গো এবং বেকাক্স ভার্ডন নিজেই পাস করেছিলেন।

লুকাস ফেরেরেই 2025 সালে সাও পাওলোতে সুনাম অর্জন করেছিলেন

সাও পাওলোর বেস বিভাগগুলিতে প্রকাশিত, লুকাস ফেরেরিরা অনূর্ধ্ব -২০ দলের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। জানুয়ারিতে সাও পাওলো জুনিয়র ফুটবল কাপ জয়ের অন্যতম প্রধান নাম তিনি। শিরোনামের অল্প সময়ের মধ্যেই, তরুণ স্ট্রাইকার কোচ লুইস জুবেল্ডিয়ার পেশাদার কাস্টে উঠেছিলেন, জায়গা এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অনূর্ধ্ব -২০ দলের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে, লুকাস হলেন তিনিই ছিলেন যিনি মৌসুমের শুরুতে সাও পাওলোর পক্ষে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিলেন, ২৩ বার মাঠে প্রবেশ করেছিলেন, একটি গোল করেছিলেন এবং একটি সহায়তা বিতরণ করেছিলেন। যাইহোক, কোচ হার্নান ক্রেস্পোর আগমনের সাথে সাথে লুকাস ফেরেরিরা জায়গা হারিয়েছে এবং নতুন কোচের কমান্ডের অধীনে একটি ম্যাচ খেলেছে।

