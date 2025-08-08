লুথেরানস ‘একতরফা’ ইস্রায়েলের রেজোলিউশন পাস করার পরে, মার্কিন রাব্বির unity ক্যের জন্য আবেদন বিরাজ করছে

জেটিএ – ইউনিয়ন ফর রিফর্ম ইহুদী ধর্মের সভাপতি রাব্বি রিক জ্যাকবস গত সপ্তাহে আমেরিকার প্রচারিত লুথেরান চার্চে লুথেরান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা তৈরির সম্পর্ক নিয়ে এসেছিলেন।
কিন্তু জ্যাকবস ৩০ জুলাই অংশগ্রহণকারীদের “ফিলিস্তিনি অধিকারের স্ট্যান্ড এবং প্যালেস্তাইন দখলের সমাপ্তি” শীর্ষক একটি স্মৃতিসৌধে বিতর্ক করার জন্য শুনেছিলেন, “জ্যাকবস বলেছিলেন যে তিনি” একতরফা “আখ্যান হিসাবে যা দেখেছেন তা নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তিনি পরের দিন যে বক্তব্য দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, পরিবর্তে ফিনিক্সে জড়ো হওয়া শত শত খ্রিস্টানকে বলেছিলেন যে তিনি অন্যরকম কিছু আশা করেছিলেন – এবং এই দাগ বেশি ছিল।
“বন্ধুরা, আমি আশঙ্কা করি যে গতরাতে আপনি যে রেজোলিউশনটি নিশ্চিত করেছেন তা আমাদের সম্প্রদায়কে কম নিরাপদ করে তুলবে,” জ্যাকবস অ্যাসেম্বলিকে বলেছেন। “আমি অনুভব করি যে এটি ফিলিস্তিনি ও ইস্রায়েলিদের জন্য শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের কল্পনা করে না তাদের উত্সাহিত করবে।”
জ্যাকবস একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে এই বিবৃতিটি সংস্কার আন্দোলন সহ ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আসা শান্তির আহ্বানকে কতটা স্বীকৃতি বলে মনে হয়েছিল তা দেখে তিনি চমকে গেছেন। মে মাসে, জ্যাকবস ইস্রায়েলকে “অনাহারে গাজান বেসামরিক লোকদের” নীতিমালার নীতিটি ত্যাগ করার জন্য ইস্রায়েলকে অনুরোধ করার প্রথম ধর্মীয় ইহুদি নেতাদের একজন ছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টের জন্য একটি অপ-এড – সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইস্রায়েলের তীব্র সমালোচনা তৈরি করা গাজায় মানবিক সংকট নিয়ে সম্মিলিত আওয়াজের পূর্বরূপ দেখা।
জ্যাকবস বলেছিলেন, “আমাদের ইহুদিদের জীবনের বৃহত্তম আন্দোলন রয়েছে এবং আমরা ইস্রায়েলকে ভালবাসি এবং আমরা চার্চের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করি এবং আমরা ফিলিস্তিনিদের অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়েও যত্নশীল,” জ্যাকবস বলেছিলেন। “আমি অনুভব করেছি যে তারা কেবল কোনওভাবেই সত্য যে সমস্ত জিনিসকে স্বীকৃতি দেয় না এবং এটি আমাকে দুঃখজনক করে তুলেছিল, সত্যি কথা বলতে।”
স্মৃতিসৌধ ডি 4যা বিধানসভা পাস করেছে, লুথেরান চার্চের জন্য অবস্থানের একটি তালিকার রূপরেখা তৈরি করেছিল, সহ প্রিজাইডিং বিশপের অফিস “পিটশন মার্কিন নেতাদের ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অবসান ঘটাতে এবং কাজ করার জন্য, গাজায় ব্যবহৃত ইস্রায়েলকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া, এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের সদস্যপদকে সমর্থন করে।”
জ্যাকবস বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি ও ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি এই বিবৃতিতে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল তা দেখে তিনি চমকে গেছেন। তিনি চার্চের প্রিজাইডিং বিশপ রেভাঃ এলিজাবেথ ইটনের কাছে তাঁর উদ্বেগ নিয়ে এসেছিলেন, যিনি তাকে প্রতিক্রিয়া তৈরি করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
জ্যাকবস বলেছিলেন, “ডি 4 -তে ইস্রায়েলের বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তবে আমি অনুভব করেছি যে সহানুভূতি পুরোপুরি ফিলিস্তিনি বর্ণনার প্রতি ছিল, যা আমি এক স্তরে বুঝতে পারি,” জ্যাকবস বলেছিলেন। “তবে স্থানীয়ভাবে চার্চ এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি এটি চার্চের সিনিয়র নেতৃত্ব, বিশেষত বিশপ ইটনের কাছ থেকে অনুভব করেছি।”
গাজার যুদ্ধের ফলে কিছু দীর্ঘকালীন আন্তঃসত্ত্বা জোটকে লড়াই করা হয়েছে, কারণ প্রগতিশীল গীর্জা এবং ধর্মযাজকরা কিছু ক্ষেত্রে হামাসের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের ইস্রায়েলের প্রতিক্রিয়াটিকে নিন্দা করার জন্য দ্রুত ছিলেন, যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নি তাদের তীব্র বিচারের পক্ষে।
তবে ইটোন, জ্যাকবস বলেছিলেন, তাঁর উদ্বেগের প্রতি গ্রহণযোগ্য ছিল, কীভাবে তাদের কীভাবে প্রচার করা যায় সে সম্পর্কে ভাবতে “আপনার প্রয়োজনীয় সময় নিন” বলে তাকে বলেছিল।
সেই রাতে, তিনি তার বক্তৃতাটি সংশোধন করেছিলেন এবং বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর কোয়ালিটিসকে লেকটারে নিয়ে যান, একত্রিত ভিড়কে তিরস্কার করেছিলেন।
“ফিলিস্তিনিদের মর্যাদা ও অধিকারের জন্য লড়াই করার জন্য ইস্রায়েল রাষ্ট্র এবং একই সময়ে দৃ strongly ়ভাবে সমর্থন করা সম্ভব,” তিনি তার মন্তব্যে বলেছিলেন। “গত রাতে, আমি এই ধরণের ‘উভয় এবং’ চিন্তাভাবনা শুনে আশা করছিলাম, কিন্তু আমি তা করি নি।”
জ্যাকবস এরপরে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইহুদি সমাবেশগুলিতে সহিংস হামলার কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে ওয়াশিংটন, ডিসির একটি ইভেন্টে ইস্রায়েলি দূতাবাসের দু’জন দূতাবাসের মারাত্মক গুলি চালানো এবং কলোরাডোর বোল্ডারে গাজার গাজার বাকী জিম্মিদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার একদল বিক্ষোভকারীদের উপর মারাত্মক ফায়ারবম্বিং হামলা সহ।
তিনি তাঁর এবং লুথেরান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি মুহুর্তেরও কথা উল্লেখ করেছিলেন, দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলাকালীন একটি উদাহরণ সহ, ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একটি ফিলিস্তিনি বিদ্রোহ যা একাধিক আত্মঘাতী বোমা হামলার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল, যার মধ্যে জর্ডান এবং হোলি ল্যান্ডের প্রচারিত লুথের ইরেটরান চার্চ রেভাঃ মুনিব ইউনান, জর্ডান ল্যান্ড, দ্য হোলি ল্যান্ড।
এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি এবং অনেক উদার ইহুদী অনুমোদিত বিবৃতিটির অন্তর্নিহিত সমস্ত বিশ্বাস না হলে কিছু ভাগ করে নেন।
“আমরা হামাসের দ্বারা অত্যাচার ও শোষণ মুক্ত এবং ইস্রায়েলের পেশা মুক্ত একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি ভাগ করে নিই,” তিনি বলেছিলেন। তিনি October ই অক্টোবর ফিলিস্তিনিদের সাথে শান্তি চুক্তির সমর্থনকারী ইস্রায়েলি সংস্থা ভিভিয়ান সিলভার হত্যার বিষয়েও বক্তব্য রেখেছিলেন।
জ্যাকবস বলেছিলেন, “October ই অক্টোবর নৃশংস গণহত্যার মধ্যে ভিভিয়ানের মতো অসাধারণ লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল।” “দেখে মনে হচ্ছিল হামাস কেবল মানুষই নয়, সহাবস্থানের সম্ভাবনাও হত্যার চেষ্টা করছে এবং আমরা, প্রিয় চার্চ, আমাদের অবশ্যই তাদের আগামীকাল আরও ভাল প্রত্যাশার আশা হত্যার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।”
তার ঠিকানা শেষে, জ্যাকবস লুথেরান সম্প্রদায়কে ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে “একসাথে কাজ করা” চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, “সর্বত্র, সর্বত্র এবং বিশেষত মধ্য প্রাচ্যে শান্তি আনার” প্রতি অংশীদারিত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“আমাদের বিশ্বাস সম্প্রদায়ের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি এবং আমাদের জাতি অপ্রতিরোধ্য বোধ করতে পারে, তবে তাদের একত্রিত করা আমাদের ঘৃণা, রাক্ষসী এবং গণতান্ত্রিক বিরোধী আক্রমণগুলির জোয়ারের জন্য ভাল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেয় যা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের জীবন এবং আমাদের ভবিষ্যতের হুমকিস্বরূপ,” তিনি বলেছিলেন। “তবে একসাথে কাজ করা, ওহ হ্যাঁ, একসাথে কাজ করা, আমরা করতে পারি এবং আমরা কাটিয়ে উঠব।”
তাঁর মন্তব্য শেষে, জ্যাকবসকে স্থায়ীভাবে দেখা হয়েছিল, যা তিনি বলেছিলেন যে তাকে “খুব আলিঙ্গন ও সমর্থিত” বোধ করে।
জ্যাকবস জেটিএকে বলেছিলেন যে তিনি রিয়েল-টাইমে তাঁর উদ্বেগের বিষয়ে সমাবেশের মুখোমুখি হওয়ার কৌশলটি “সফল” বলে মনে করেছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে “আমি যা রোপণ করেছি তা গভীর সম্পর্কের বীজ ছিল।” তিনি বলেছিলেন যে তিনি অগত্যা তার শ্রোতাদের ঘরের লুথারান হিসাবে দেখেন নি।
“আমি নির্বোধ নই। আমি মনে করি না যে একটি আলোচনা এবং একটি জমায়েত সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে, বা বেশিরভাগ জিনিস পরিবর্তন করে,” তিনি বলেছিলেন। “তবে আমি এটির প্রশংসা করতে চাই এবং আমি চাই আমার পাদ্রি সহকর্মীরা, বিশেষত আমার ইহুদি নেতা সহকর্মীদের, বুঝতে পারি যে আপনাকে তাদের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিটি সম্প্রদায়ের সাথে একমত হতে হবে না এবং তাদের সাথে সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকার উপায় খুঁজে পেতে হবে না।”