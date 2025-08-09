লুলা এবং পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং ব্রিকসে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন

ব্রাজিল এবং রাশিয়ার নেতাদের মধ্যে কথোপকথন 40 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল
রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা শনিবার (৯) তার রাশিয়ান হোমোলজিস্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছ থেকে ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং ব্রিকসের মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি কল পেয়েছিলেন।
ব্রাজিলিয়ান সরকারের মতে, এই আহ্বানে, যা প্রায় ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, “পুতিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাঁর চলমান আলোচনা এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তির জন্য সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে তথ্য ভাগ করেছেন।”
এছাড়াও, ক্রেমলিন নেতা ব্রাজিলকে তার প্রতিশ্রুতি ও আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফের সাথে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের ফলাফলের কথা বলেছিলেন এবং আলাস্কায় ১৫ ই আগস্টে নির্ধারিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনে।
“লুলা জোর দিয়েছিলেন যে ব্রাজিল সর্বদা কথোপকথনকে সমর্থন করেছে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করেছে এবং পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে ব্রাজিল এবং চীনের উদ্যোগে চালু হওয়া ফ্রেন্ডস অফ পিসের গ্রুপের মধ্যেও তার সরকার যা প্রয়োজন তা অবদানের জন্য উপলব্ধ।”
কথোপকথনের সময়, লুলা এবং পুতিন বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন এবং “ব্রিকসের মধ্যে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা” সম্বোধন করেছিলেন।
পরিবর্তে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্রাজিলকে ri ও 7 জুলাই রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে, উভয় নেতা এই বছর ব্রাজিল-রাশিয়ান উচ্চ স্তরের সহযোগিতার পরবর্তী সংস্করণটি সংগঠিত করার জন্য তাদের অভিপ্রায়কে আরও জোরদার করেছেন।
এর আগে, ক্রেমলিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে পেটিস্টা “ইউক্রেনীয় সঙ্কটের সমাধানের প্রচারের জন্য প্রচেষ্টার জন্য তার সমর্থন প্রকাশ করেছেন।”
রাশিয়ান সরকার আরও জোর দিয়েছিল যে পুতিন এবং লুলা “রাশিয়া ও ব্রাজিলের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার জন্য তাদের পারস্পরিক অভিপ্রায় নিশ্চিত করেছেন।”
গতকাল (৮), পুতিন চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ অন্যান্য অংশীদার দেশগুলির নেতাদের সাথে টেলিফোন কথোপকথন রেখেছিলেন। ।