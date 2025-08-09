লুলা এবং পুতিন বিতর্ক একটি মার্কিন সংযোগে, ইউক্রেন এবং ব্রিকসে যুদ্ধ

রাষ্ট্রপতিরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন
সংক্ষিপ্তসার
লুলা এবং পুতিন ইউএস শুল্ক, ইউক্রেনের যুদ্ধ, ব্রিকস, সহযোগিতা ব্রাজিল-রাশিয়া এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন, সংলাপ এবং শান্তি জোরদার করেছেন।
প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) শনিবার, 9 তারিখে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এই সংযোগটি, যা প্রায় 40 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থিমগুলি ছিল, ইউক্রেনের যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ব্রিকস ছিল।
“আমি জোর দিয়েছি যে ব্রাজিল সর্বদা কথোপকথন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সন্ধানের পক্ষে সমর্থন করেছে এবং ব্রাজিল এবং চীনের উদ্যোগে চালু হওয়া ফ্রেন্ডস অফ পিস গ্রুপের মধ্যেও আমরা যা প্রয়োজন তা অবদানের জন্য উপলব্ধ,” লুলা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লিখেছেন।
রাষ্ট্রপতিরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। দ্বিপক্ষীয় ক্ষেত্রে, তারা এই বছর ব্রাজিল-রাশিয়ান উচ্চ স্তরের সহযোগিতার পরবর্তী সংস্করণটি সংগঠিত করার তাদের অভিপ্রায়টিকে আরও জোরদার করেছিল।
ক্রেমলিন যোগ করেছেন যে পুতিন “ব্রাজিলিয়ান নেতাকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্টিভেন উইটকফের বিশেষ দূতের সাথে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের মূল ফলাফলগুলি জানিয়েছিলেন।” ইউরোপীয় দেশের দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় আলাস্কার 15 তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে পুতিনের সাথে দেখা করা উচিত।
কথোপকথনটি চূড়ান্ত করার আগে রাষ্ট্রপতি পুতিন ব্রাজিলকে July জুলাই রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।