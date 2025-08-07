লুলা এবং মোদী আমাদের বিরুদ্ধে শুল্কের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দেয় – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ব্রাজিল এবং ভারতের নেতারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে এবং সহযোগিতা প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছেন
ব্রাজিলিয়ান সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রাজিল ও ভারতের নেতারা মার্কিন শুল্ককে সাফ করার প্রতিক্রিয়ায় বহুপক্ষীয়তা এবং ন্যায্য বাণিজ্যের প্রতি তাদের সমর্থন পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
ব্রাজিলিয়ান রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা বৃহস্পতিবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা নিয়ে আলোচনার জন্য এক ঘণ্টার ফোন কল করেছেন।
উভয় নেতা এর গুরুত্ব পুনরায় নিশ্চিত করেছেন “বহুপাক্ষিকতা রক্ষা করা এবং বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা,” দুটি দেশের মধ্যে গভীর একীকরণ অন্বেষণ করার সময় বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩০ জুলাই ব্রাজিলিয়ান প্রেসিডেন্ট জাইর বলসনারোর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা উল্লেখ করে ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলিতে ৫০% শুল্ক আরোপের পরে এই আলোচনা হয়েছিল, যিনি তার ২০২২ নির্বাচনের পরাজয়ের পরে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। ট্রাম্প ব্রাসিলিয়াকে রাজনৈতিক অত্যাচারের অভিযোগ করেছিলেন এবং ব্রিকস নেশনকে মার্কিন জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে অভিহিত করেছিলেন। ব্রাজিল তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অবৈধ প্রচেষ্টা হিসাবে এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন। চীন ব্রাজিলকে সমর্থন করেছিল, যা বলেছিল তা নিন্দা করে “হুমকি” মার্কিন দ্বারা।
বুধবার, ট্রাম্প রাশিয়ার সাথে দেশের তেল বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে আগস্টের শেষের দিকে ভারতীয় আমদানিতে 50% শুল্ক ঘোষণা করেছিলেন। নয়াদিল্লি এই পদক্ষেপকে নিন্দা জানিয়েছিল “অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক,” এবং এর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
ট্রাম্প বারবার ব্রিক সদস্যদের মার্কিন ডলারকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন এবং অতিরিক্ত 10% শুল্ক হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এই দাবিটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যুক্তি দিয়েছিল যে ওয়াশিংটনের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি গ্রিনব্যাককে ক্ষুন্ন করে।
ব্রিকস, যা ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং চীন ২০০ 2006 সালে গঠিত হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা চার বছর পরে যোগ দিয়েছিল, এর পরে প্রসারিত হয়েছে এবং এখন সম্মিলিত জিডিপিতে জি 7 ছাড়িয়ে গেছে।
ট্রাম্প মস্কোকে ইউক্রেন সংঘাতের যুদ্ধবিরতি গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য রাশিয়ার বাণিজ্য অংশীদারদের উপর বিস্তৃত শুল্ককেও হুমকি দিয়েছেন। মস্কো হুমকিগুলি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে সার্বভৌম দেশগুলি তাদের নিজস্ব বাণিজ্য অংশীদারদের বেছে নিতে স্বাধীন।
লুলা এই সপ্তাহে রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটনের বাণিজ্য চাপের যৌথ প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় করার জন্য একটি ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন: