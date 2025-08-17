লেকাররা লুকা ডোনিক ইনজুরি আপডেটকে উত্সাহিত করে

শনিবার লাতভিয়ার বিপক্ষে স্লোভেনীয় জাতীয় দলের ওয়ার্ম-আপ খেলার সময় লুকা ডোনিক ইনজুরিতে পড়েছিলেন। ডোনিক বর্তমানে 2025 ফিবা ইউরোব্যাসকেট টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ডোনিকের সতীর্থের একজন যখন তার পায়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল তখন আঘাতটি ঘটেছিল। ডোনিক তার নিজের ইচ্ছার আদালত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং খুব শীঘ্রই তাকে বেঞ্চে ফিরে দেখা যায়।
তবুও, সবচেয়ে খারাপের আশঙ্কায় লেকার্স ভক্তদের ক্ষমা করা যেতে পারে। সর্বোপরি, রব পেলিঙ্কা এই গ্রীষ্মে ডোনসিকের চারপাশে লেকার্স রোস্টারটিকে পুনর্নির্মাণে ব্যয় করেছেন। ওয়ার্ম-আপ গেমের সময় একটি আঘাত একটি বিপর্যয় হত।
মার্ক স্টেইনের এক্স -এর একটি রবিবারের প্রতিবেদনে, এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ডোনসিক চোট এড়ানো হয়েছে এবং সোমবার স্লোভেনীয় দলের সাথে অনুশীলনের কথা রয়েছে।
স্টেইন জানিয়েছে, “লুকা ডোনিক সোমবার অনুশীলনে ফিরে আসার কথা রয়েছে, স্লোভেনিয়ার বাস্কেটবল ফেডারেশন ঘোষণা করেছে, গ্রেট ব্রিটেনের বিপক্ষে হোমে মঙ্গলবারের @ইউরোবাসকেট ওয়ার্মআপ গেমের জন্য তার অফিসিয়াল স্ট্যাটাসটি এখনও টিবিডি রয়েছে।”