লেক্কি অ্যাপার্টমেন্টস, পাবলিক টয়লেটগুলি অবৈধ নিকাশী স্রাবের উপর দিয়ে বন্ধ

লেগোস রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় পরিবেশগত বিধিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে চিকিত্সা না করা নর্দমা প্রকাশের জন্য লেকির আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট সহ একাধিক সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে।
শুক্রবার, লাগোস রাজ্য বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা অফিস পরিবেশকে দূষিত করে এবং জনস্বাস্থ্যের হুমকিস্বরূপ জনসাধারণের সুবিধাগুলি লক্ষ্য করে একটি প্রয়োগকারী অপারেশন পরিচালনা করে।
শনিবার পরিবেশ ও জল সম্পদ কমিশনার টোকুনবো ওয়াহাব শনিবার জানিয়েছেন যে আইডি-আরবারে ছয়টি পাবলিক টয়লেট সুবিধাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে তদন্তের পরে তারা নিয়মিত কাঁচা নিকাশী সরাসরি সরকারী নিকাশী ব্যবস্থায় ছাড়েন।
ওয়াহাব বলেছিলেন, “এই অপরাধীরা তাদের সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য স্বীকৃত নিকাশী ডেসলডগারদের জড়িত করার পরিবর্তে এই অবৈধতা করার অভ্যাসে দেখা গেছে।”
কমিশনার ফুরহর থামান যে লেক্কির ফাতাই আরোবিক স্ট্রিটের আউটগবোরোগো স্ট্রিট, লেক্কি, ইটি-ওএসএ এবং ব্রিকল অ্যাপার্টমেন্ট 4 এর ধৈর্য ডিয়েকোলা কোর্টও বন্ধ ছিল।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে জনসাধারণের নিকাশী সিস্টেমে ইচ্ছাকৃতভাবে চিকিত্সা বর্জ্য জল প্রকাশের জন্য সুবিধাগুলি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
ব্রিকল অ্যাপার্টমেন্ট 4 সম্পর্কিত, ওয়াহাব প্রকাশ করেছেন যে সরকারী কর্মকর্তাদের বাধা দিয়ে এবং রুটিন পরিদর্শনকালে তাদের অ্যাক্সেস প্রত্যাখ্যান করে ব্যবস্থাপনা আইনটি ভেঙে দিয়েছে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে উভয় পদক্ষেপই 2017 সালের লাগোস রাজ্য পরিবেশগত পরিচালনা ও সুরক্ষা আইনকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছে।
কমিশনার সতর্ক করেছিলেন যে পরিবেশ দূষণের যে কোনও প্রকারই জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সরকার কর্তৃক সহ্য করা হবে না।
তিনি নিশ্চিত করেছেন যে যে কেউ পরিবেশগত আইন লঙ্ঘন করছে তা কঠোর শাস্তির শিকার হবে।
“পরিবেশ দূষণের প্রতিটি রূপই জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে এবং অপরাধীদের যথাযথভাবে আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমোদিত হবে,” ওহাব বলেছেন।
তিনি রাজ্যের বাসিন্দাদের দায়বদ্ধতার সাথে বর্জ্য জল পরিচালনা করতে এবং জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনকে হুমকিস্বরূপ আচরণগুলি এড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন।
কমিশনার আরও বাসিন্দাদের সেপটিক ট্যাঙ্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল লাইসেন্সযুক্ত নিকাশী ডেসলডিং পরিষেবা নিয়োগের আহ্বান জানিয়ে, পরিবেশ রক্ষা করা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব।
ওয়াহাব আরও যোগ করেন, “লোগোসিয়ানরা তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনগুলি গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়।”