লেগোস রাজ্য আইনসভায় ক্লারিওন আহ্বান
লেগোস রাজ্য আইনসভায় ক্লারিওন আহ্বান

এই নিবন্ধটি নাইজেরিয়ান সোসাইটির তিনটি বিভাগে, বিশেষত স্থানীয় সরকার এবং ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য দায়ী সকলেই পরিচালিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে চাহিদা যুক্তিসঙ্গত থেকে দূরে থাকলেও জনসাধারণের সরকারী কর্মকর্তাদের বধ করার প্রবণতার কারণে জনগণের প্রবণতার কারণে অজ্ঞতা এবং বিকৃতিগুলি নাইজেরিয়ায় রাজত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়। নেতৃত্বের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল নেতাদের লোকদের তাদের যা চান তার চেয়ে তাদের পক্ষে উপকারী কী সরবরাহ করা উচিত।

এই ক্ষেত্রে, মা উপস্থিত থাকাকালীন একজন বাচ্চা আগুন ধরিয়ে রাখতে চাইছেন এমন একজন বাচ্চাটির সাথে এই বিষয়টির তাত্পর্য এবং বৈধতা চিত্রিত করতে চাইতে পারেন। সন্তানকে স্ব -আক্রান্ত আঘাত থেকে রোধ করার যে কোনও প্রচেষ্টা পাথর এবং লাথি মারার ক্ষেত্রে শিশুর কাছ থেকে প্রতিরোধের পক্ষে আবদ্ধ।

অতএব, নাইজেরিয়ান নেতারা, বিশেষত যারা এসকে ধরে রেখেছেন তারা আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক থেকে যে সমস্ত কিছু দাঁড়িয়েছেন তা রেন্ডার করার সময় অবিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় কাজ করে।

স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যানরা ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষমতার পক্ষে খুব অভাবিত হয়ে উঠছেন যা দিনের শেষে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে উপকৃত করে তবে আমাদের পূর্বপুরুষ এবং পূর্বপুরুষদের সামগ্রিক ঘামকে বিপন্ন করে এবং বিলুপ্ত করে দেয়। দেশপ্রেমের এই অভাবটি উত্তরোত্তর দ্বারা স্মরণ করা হবে কারণ ইতিহাস তাদের নির্বিচার এবং নির্বোধের অবসান ঘটাবে।

নাম জারজোসের উদাহরণগুলি লোগোসে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এটি কি আমুও ওডোফিনের ওবার নাক ব্রিজের উপরে ঠিক নয় যে তাঁর উঠোনের সামনের অংশটির নামকরণ করা হয়েছিল “মাজামাজা”। সর্বোপরি, সেই জায়গাতে অভিবাসীদের আবির্ভাবের আগে মূল আদিবাসী দখলদার এবং একটি নাম ট্যাগ ছিল।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে। মাইল 2, লেগোসের অবস্থানের মূল নাম – ব্যাডাগ্রি এক্সপ্রেসওয়ে? এটিআই ওএসএ-তে “ওকো-আঘুঙ্গি” এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম কীভাবে “ওসাপা লন্ডন” হয়ে উঠল এই অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফাঁসানো ছাড়াই। কীভাবে, স্বর্গের জন্য সুরুলেরে “আকাংবা” করেছিলেন, “ঝর্ণা” হয়ে ওঠেন, সুরুলেরের মাশায় “আফারা-এডুন” কীভাবে “অনাইল-গোগোরো” হয়ে উঠলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাসিন্দাদের দ্বারা পরিবর্তন ও পরিবর্তন করা হয়েছে এমন অনেকগুলি নাম রয়েছে।

লেকস আইল্যান্ডে, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের নাক-সেতুর ঠিক উপর, “ইটা-আকান”, “আলাগবা”, কোটা আরিয়ো, আমুটো, “হোরো আগবেরো”, হোরো ইবো, “ওক্কে আলেজি,” এর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির নাম এবং এইভাবে ধীরে ধীরে ওবেথোতে সবচেয়ে কম লোকজনের মধ্যে রয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের কারণে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ historical তিহাসিক নামগুলি ফাইজ হয়ে গেছে, যা কোনওভাবেই থামার সম্ভাবনা নেই কারণ লাগোসের অনেকগুলি টানার কারণ রয়েছে। তবে এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে এখানেই স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য আদিবাসী কর্তৃপক্ষের ইতিহাস এবং উত্তরোত্তর জন্য নাম সংরক্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

লোগোসের কিছু অংশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এবং ক্রুদ্ধ প্রতিরোধের বিশেষত লোগোসে রাস্তার নামকরণ এবং সাধারণভাবে স্থানের গুরুত্বপূর্ণ নাম পরিবর্তনের বিষয়ে কিছু পরিষ্কার এবং অচেনা নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য রাজ্য বিধানসভার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ইতিহাস পুনর্নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে নামকরণ করা রাস্তাগুলি এবং জায়গাগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

ইতিহাস এটির জন্য আরও খারাপ যখন কোনও ব্যক্তি কেবল স্থানীয় সরকার অফিসে চলে যায়, কয়েকটি নাইরা নোট প্রদান করে এবং তার প্রোফাইল নির্বিশেষে এবং সেই অঞ্চলে historical তিহাসিক গুরুত্ব নির্বিশেষে তার নাম লেবেল রাখে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হ’ল এই রাস্তার লেবেলগুলির বেশিরভাগই তাদের দ্বারা কেনা হয় যারা লোকালয়ের প্রতি আনুগত্যের আইওটা ow ণী বা তার বৃদ্ধি এবং বিকাশে অংশ নেয় না। তারা যে একমাত্র শংসাপত্রগুলি উড়িয়ে দেয় তা হ’ল তারা এলাকায় জমির একটি চক্রান্তে একটি “কৃপণ” বাড়ি তৈরি করেছিল।

রাষ্ট্রের উন্নয়নে অনন্য অবদানের কারণে এমন অনেক লোক আছেন যারা তাদের নামে রাস্তাগুলি নামকরণ করার যোগ্য।

রাস্তার নামগুলি টপোমোনাম উপাধি মূলত পরিবহন এবং দিকনির্দেশের সহজলভ্যতার জন্য ডিজাইন করা। যদিও এর উত্স অজানা তবে এটি লাতিন শব্দের স্তর থেকে এর মূল রয়েছে বলে জানা যায়। বিশ্বের সমস্ত দেশে, রাস্তার নামকরণ ইতিহাস সংরক্ষণ এবং সমাজে মানুষের অবদানের প্রশংসা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই মুহুর্তে এটি চিকিত্সা করা হচ্ছে বলে এটি কেবল অন্য একটি লেবেল নয়।

অ্যাপোগন স্ট্রিট দিয়ে যাওয়া যে কেউ হাতির বাড়িটি লক্ষ্য করতে পারে না। মালিক স্যামুয়েল হেবার্ট পিয়ার্সি তাঁর জীবনের সময়কালে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অন্যতম বিশিষ্ট আফ্রিকান বণিক ছিলেন। এমনকি তিনি ওলোওগবো/এলিগবাটাতে যে রাস্তায় থাকতেন তা তার নাম বহন করে না। তবুও, একটি তুচ্ছ ব্যক্তি লেগোসে চলে যাবে এবং কিছুই করার জন্য রাস্তার নাম নিয়ে চলে যাবে।

লাগোস দ্বীপের কোনও অংশে ওবা রিলওয়ান আকিওলু স্ট্রিট কোথায়? লেগোস দ্বীপের কোন রাস্তায় ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলটিতে ব্রিটিশদের লড়াইয়ের জন্য লড়াই করা জাতীয়তাবাদী এবং একজন আইডিজো প্রধান নাম আমোদু তিজানি ওলুয়া নামটি বহন করে? কোন রাস্তায় আওরি জাতির পূর্বসূরি ওলোফিন ওগুনফুনমাইনারের নাম রয়েছে? “ল্যাটিফ ওলুফেমি ওকুন্নু” এর নামানুসারে রাস্তার নাম কোথায়? জিবোলাহান মুদাশিরু রাস্তা কোথায়? বিচারপতি ইসিয়াকা ওলুয়া স্ট্রিট কোথায়? লেগোস দ্বীপে এস বেনসন স্ট্রিট কোথায় রয়েছে।

সুরুলেরে আপনার কোথায় “আলহাজা লতিফা ওলুফুঙ্কে গাবাজাবিয়ামা” নামে একটি রাস্তা রয়েছে, তিনি নাইজেরিয়ার স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রথম মহিলা?

রাজনীতি একদিকে রেখে, কাজ করার সময় এসেছে। ডাঃ নামনমদী আজিকিওয়ের নামানুসারে তাঁর সঠিক অর্থে কে একটি রাস্তায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? কোন নাইজেরিয়ান ওজুম্বা এমবাডিওয়ের নামে একটি রাস্তার তদন্ত করবে?। যাইহোক, অ্যান্টনি এনাহোরো স্ট্রিট কোথায়?

আমরা রাষ্ট্রের বিকাশে তাদের প্রভাব এবং অবদানের কারণে যারা অমর হওয়ার যোগ্য তাদের হাজার হাজার নাম প্রকাশ করতে পারি তবে তাদের ভুলে যাওয়া হয়েছে কারণ যারা তাদের সম্মান করা উচিত তারা আমাদের সমাজের দ্বিতীয় লিভেনের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে খুব ব্যস্ত।

লেগোস স্টেট হাউস অফ এসেম্বলের বর্তমান বিক্ষোভগুলি ব্যবহার করা উচিত যারা আমাদের একটি ভাল লাগোস দিয়ে রেখেছেন তাদের পক্ষে যে ভুলটি করা হয়েছে তা সঠিক করার জন্য যে আমরা সকলেই গর্বিত এবং আমাদের বুকের থাম্বকে দাবী করার জন্য, আমাদের ইওরুবা প্রবাদটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে “এনটি ও লো ও ও ও ও ও ও মুউরো ইওহান, টিও ও মুউরো রেও, তি ও মুউউরো রে। “একজন ব্যক্তি যিনি তার বড় ভাইকে নগ্ন করে কবর দিতে যান এবং তার ছোট ভাইয়ের সাথে নিয়ে যান ইতিমধ্যে যুবককে কীভাবে তাকে সমাহিত করতে চান তা বলছে।”

ওজিকুটু হলেন লোগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

